Diese Apps und Games für iOS & Android gibt's gerade kostenlos

Zweimal pro Woche empfiehlt Euch NextPit Gratis-Apps für iOS und Android, die üblicherweise kostenpflichtig sind. Wir starten in eine neue Woche und wie immer gilt es, schnell zuzuschlagen! Denn die Aktionen mit kostenlosen Apps laufen in der Regel nur wenige Tage.

Wir haben wieder gesucht nach eigentlich kostenpflichtigen Apps, die es für kurze Zeit gratis gibt. Es geht also hier bewusst nicht um kostenlose Apps wie WhatsApp oder Telegram, die generell kostenlos zu haben sind, sondern um Spiele und Anwendungen, die im Rahmen einer kurzzeitigen Aktion gratis angeboten werden.

Fündig werden wir zum Beispiel bei "AppsFree" oder bei MyDealz, nehmen aber gerne auch Tipps von Euch mit auf. Stolpert Ihr also über eine kostenlose App im Google Play Store oder im App Store, teilt uns das gerne in den Kommentaren mit.

Tipp: Findet Ihr eine App interessant, könnt sie aber gerade nicht wirklich gebrauchen? Dann ladet sie dennoch kurz aufs Handy und löscht sie anschließend sofort wieder. Sie befindet sich dann in Eurer App-Bibliothek und kann dann von Euch bei Bedarf jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Mobile Games für Android

The House ( EUR 0,59 ): Düsterer und werbefreier First-Person-Shooter, der im Horror-Genre unterwegs ist.

): Düsterer und werbefreier First-Person-Shooter, der im Horror-Genre unterwegs ist. Dead Bunker 4 Apocalypse ( EUR 0,59 ): First-Person-Shooter, bei dem es wieder einmal gegen Zombies geht.

): First-Person-Shooter, bei dem es wieder einmal gegen Zombies geht. Hills Legend: Action-horror (HD) ( EUR 0,59 ): Da aller guten Dinge bekanntlich Drei sind, kommt hier nach "The House" und "Dead Bunker 4) noch ein weiteres Horrorspiel von EGProject.

): Da aller guten Dinge bekanntlich Drei sind, kommt hier nach "The House" und "Dead Bunker 4) noch ein weiteres Horrorspiel von EGProject. Sudoku Challenge ( EUR 2,09 ): Was darf auf keinem Smartphone fehlen? Haargenau: Ein Sudoku-Spiel! Here you go!

): Was darf auf keinem Smartphone fehlen? Haargenau: Ein Sudoku-Spiel! Here you go! Super Soccer Champs ( EUR 5,99 ): Noch im Fußballfieber? Dann gibt es hier ein Spielchen, das mich ein wenig an das gute, alte Sensible Soccer erinnert.

): Noch im Fußballfieber? Dann gibt es hier ein Spielchen, das mich ein wenig an das gute, alte Sensible Soccer erinnert. Winterlore I ( EUR 0,79 ): Folkloristisch angehauchtes, mystisches Adventure. Nicht besonders umfangreich von der Spielzeit her, aber Ihr kennt das ja mit dem geschenkten Gaul.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

So, Ihr Lieben! Für heute war es das. Findet Ihr hier einen Link zu einer App, die ihren Status wieder auf kostenpflichtig geändert hat, würden wir uns über einen kurzen Hinweis freuen. Auch sonst sind wir natürlich für Ideen, Kritik und natürlich auch Eure App-Empfehlungen immer offen. Das NextPit-Team hofft, dass Ihr gut in die Woche gekommen seid und persönlich hoffe ich natürlich auch, dass bei den Links oben was für Euch dabei war.