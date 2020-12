Die kostenlosen Apps der Woche: Geschenke für iOS und Android

In dieser Bestenliste geht es also nicht um kostenlose Anwendungen wie WhatsApp, Facebook und Co., die Ihr Euch immer gratis herunterladen könnt. Stattdessen dient dieser Artikel als Sammelbecken für diejenigen Programme, die üblicherweise Geld kosten und aktuell im Google Play Store und im AppStore auf 0 Euro reduziert wurden. Für die Installation braucht Ihr also nur dem Link folgen und die Anwendung installieren.

Stichwort Sammelbecken: Seid Ihr über eine App gestolpert, die es derzeit zum Nullpreis gibt, teilt sie gerne in den Kommentaren. So können andere Leser auch davon profitieren und ich sie noch nachträglich in diesen Artikel mit aufnehmen.

Noch ein Tipp: Könnt Ihr die Anwendungen aktuell nicht gebrauchen, solltet Ihr sie eventuell trotzdem kurz installieren. Denn so landen sie in Eurer App-Bibliothek und lassen sich auch dann installieren, wenn sie wieder Geld kosten.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Signils Manage Bluetooth Detect Unknown Devices ( 0,99€ ): Lässt Euch unbekannte Bluetooth-Geräte blockieren und Geräte zum Auslesen von Kreditkarten aufspüren, wenn diese mit Bluetooth funktionieren

): Lässt Euch unbekannte Bluetooth-Geräte blockieren und Geräte zum Auslesen von Kreditkarten aufspüren, wenn diese mit Bluetooth funktionieren QR / Barcode-Scanner Pro ( 2,29€ ): Eine umfangreiche und vor allem werbefreie App zum Auslesen von Barcodes und QR-Codes

): Eine umfangreiche und vor allem werbefreie App zum Auslesen von Barcodes und QR-Codes Mobile Doc Scanner (MKDScan) ( 4,49€ ): Ermöglicht das Einscannen von Dokumenten über die Smartphone-Kamera. Nach meinen eigenen Erfahrungen sind solche Anwendungen erstaunlich praktisch!

): Ermöglicht das Einscannen von Dokumenten über die Smartphone-Kamera. Nach meinen eigenen Erfahrungen sind solche Anwendungen erstaunlich praktisch! Meeting Notizen ( 2,99€ ): Umfangreicher und vor allem werbefreie App zum Aufzeichnen von Notizen und Audio-Aufnahmen

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Tempi – Live Beat Detection ( 6,99€ ): Zählt den Takt der Musik über das Mikrofon oder in aufgenommener Musik und bietet auch Audio-Aufnahmen

): Zählt den Takt der Musik über das Mikrofon oder in aufgenommener Musik und bietet auch Audio-Aufnahmen Starlight ( 2,29€ ): Interaktive Karte des Nachthimmels, die sogar mit Augmented-Reality funktioniert.

): Interaktive Karte des Nachthimmels, die sogar mit Augmented-Reality funktioniert. MyRigs ( 4,99€ ): Verzeichnis für "Rigs", die ans Ende einer Angelschnur kennen. Angler werden sicher wissen, was ich meine und sich die App herunterladen

): Verzeichnis für "Rigs", die ans Ende einer Angelschnur kennen. Angler werden sicher wissen, was ich meine und sich die App herunterladen SomaFM Radio Player ( 8,99€ ): SomaFM war schon letzte Woche in den kostenlosen Apps, ist aber immer noch günstiger. Ein sehr guter Radio-Player.

): SomaFM war schon letzte Woche in den kostenlosen Apps, ist aber immer noch günstiger. Ein sehr guter Radio-Player. Soosee im Lifetime-Abo ( 18€ ) Ein Inhaltsstoffscanner, der üblicherweise ein Lifetime-Abonnement für 18 Euro bietet. Zum Zeitpunkt dieses Artikels war dieses umsonst - verzeiht, wenn das Angebot nur kurz galt.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Peppa Pig: Happy Mrs. Chicken ( 3,49€ ) Das Kinderspiel, das ich schon für Android-Nutzer aufgezählt habe, gibt es auch unter iOS gratis. Hier wird es jedoch für Kinder ab 4 Jahren empfohlen

) Das Kinderspiel, das ich schon für Android-Nutzer aufgezählt habe, gibt es auch unter iOS gratis. Hier wird es jedoch für Kinder ab 4 Jahren empfohlen Knard ( 2,29€): Interaktives Buch für Kinder. Mit Sprachausgabe und illustrierten Buchseiten

Interaktives Buch für Kinder. Mit Sprachausgabe und illustrierten Buchseiten Fill me up ( 2,99€ ) Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr Blöcke in bestimmter Anordnung in eine Form geben müsst.

) Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr Blöcke in bestimmter Anordnung in eine Form geben müsst. Sonarium ( 1,99€ ) Cyber-dystopisches Mobile Game, in dem Ihr durch einen kaputten Androiden reist. Kopfhörer empfohlen!

) Cyber-dystopisches Mobile Game, in dem Ihr durch einen kaputten Androiden reist. Kopfhörer empfohlen! Fuchstreff Doppelkopf HD ( 3,49€ ): Ein Doppelkopf-Spiel, in dem Ihr sogar online gegen andere Mitspieler antreten könnt.

Na? War etwas für Euch bei den kostenfreien Apps dabei oder habt Ihr eine der Apps schon lange in Nutzung? Dann verratet mir Eure Eindrücke in den Kommentaren.

