Diese iOS- und Android-Apps sind derzeit kostenlos

Einmal in der Woche geht Ben für Euch auf die App-Jagd und findet Anwendungen, die üblicherweise Geld kosten und genau dies gerade nicht tun. In diesem Artikel geht es also nicht um Apps, die stets umsonst sind, sondern um aktuelle Rabattaktionen, die den Preis auf 0€ drücken. Diese Woche übernehme ich mal diese Aufgabe und hoffe, für Euch ist was Passendes dabei.

Auch ich greife dafür Infos über die Deal-Community MyDealz und die Android-App "AppsFree" ab. Gleichzeitig freuen wir uns immer über Eure Tipps, die Ihr uns in diesen Threads im NextPit-Forum mitteilen könnt:

Noch ein Tipp bevor's los geht: Wenn Ihr eine App zum aktuellen Zeitpunkt nicht gebrauchen könnt, sie aber für die Zukunft interessant findet, ladet sie einfach einmal kurz herunter und löscht sie anschließend. Denn auch die zweite Installation ist umsonst, wenn sich die Anwendung in Eurem App-Konto befindet.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Diese Android-Apps gibt es aktuell kostenlos

Shortcuts Widget ( 0,79€ ): Diese praktische App ist mit 4,5 Sternen sehr gut bewertet und daher spätestens jetzt einen Blick wert, solange sie kostenlos ist.

): Diese praktische App ist mit 4,5 Sternen sehr gut bewertet und daher spätestens jetzt einen Blick wert, solange sie kostenlos ist. Storage Organizer PRO ( 3,79€ ): Bei diesem Tool könnt Ihr derzeit sogar fast vier Euro sparen und bekommt damit zum Beispiel doppelt existierende Dateien ermittelt.

): Bei diesem Tool könnt Ihr derzeit sogar fast vier Euro sparen und bekommt damit zum Beispiel doppelt existierende Dateien ermittelt. AdShield ( 1,99€ ): Zwei Euro könnt Ihr sparen, wenn Ihr Euch flott für diesen Adblocker entscheidet.

): Zwei Euro könnt Ihr sparen, wenn Ihr Euch flott für diesen Adblocker entscheidet. Pro Musik ( 0,99€ ): Hier bekommt ihr derzeit kostenlos einen mit 4,2 Sternen bewerteten MP3-Playern, der aufgeräumt daherkommt und einen 10-Band Equalizer an Bord hat.

Diese Mobile Games für Android sind gerade umsonst

Hoopa City 2 ( 4,49€ ): In Hoopa City 2 baut Ihr Euch die Stadt Eurer Träume – und das derzeit zum Preis Eurer Träume.

): In Hoopa City 2 baut Ihr Euch die Stadt Eurer Träume – und das derzeit zum Preis Eurer Träume. Peppa Pig: Polly Papagei ( 3,49€ ): Dieses Spiel ist nicht ganz meine Baustelle, Eure Kids werden es aber sicher lieben – und Ihr werdet lieben, dass es statt 3,79 Euro augenblicklich exakt 0,00 Euro kostet.

): Dieses Spiel ist nicht ganz meine Baustelle, Eure Kids werden es aber sicher lieben – und Ihr werdet lieben, dass es statt 3,79 Euro augenblicklich exakt 0,00 Euro kostet. Shadow of Naught ( 2,99€ ): Schön erzähltes und auch nett anzuschauendes, interaktives Game mit diversen Mini-Spielchen und dichter Story. Knapp 3 Euro können hier derzeit gespart werden.

): Schön erzähltes und auch nett anzuschauendes, interaktives Game mit diversen Mini-Spielchen und dichter Story. Knapp 3 Euro können hier derzeit gespart werden. Devil Twins VIP ( 0,89€ ): Auch dieses Rollenspiel ist für einige Tage kostenlos zu haben. Gut bewertet (4,2 Sterne), allerdings bemängeln einige Nutzer, dass hier zu eifrig nach Berechtigungen gefragt wird.

Kostenlose Apps und Mobile Games für iPhone und iPad

Diese iOS-Apps gibt es aktuell kostenlos

Tabata Timer ( 10,99€ ): Dieser Trainings-Timer kann aktuell als In-App-Kauf dauerhaft als Premium-Version freigeschaltet werden. Geht dafür im Menü auf "Promo".

): Dieser Trainings-Timer kann aktuell als In-App-Kauf dauerhaft als Premium-Version freigeschaltet werden. Geht dafür im Menü auf "Promo". Moon FM ( 5,49€ ): Auch diese Kombination aus Podcast-Player und Radio ist derzeit kostenlos zu haben und mit 4,6 Sternen sehr gut bewertet. Es gibt zwar In-App-Käufe, die sind aber zur Unterstützung der Entwickler gedacht.

): Auch diese Kombination aus Podcast-Player und Radio ist derzeit kostenlos zu haben und mit 4,6 Sternen sehr gut bewertet. Es gibt zwar In-App-Käufe, die sind aber zur Unterstützung der Entwickler gedacht. Drum Toolz ( 1,09€ ): Drummer aufgepasst – mit diesem Tool könnt Ihr Eure Drum-Kadenzen programmieren und auch in sozialen Medien teilen.

): Drummer aufgepasst – mit diesem Tool könnt Ihr Eure Drum-Kadenzen programmieren und auch in sozialen Medien teilen. Star Scales Pro For Guitar ( 3,49€ ): Nach den Drummern kommen jetzt die Gitarristen auf ihre Kosten und können mithilfe dieser App das Gitarrenspiel entweder lernen oder verbessern.

Diese Mobile Games für iOS sind aktuell gratis

Peppa Pig: Polly Papagei ( 3,49€ ): Dieses Spiel ist nicht ganz meine Baustelle, Eure Kids werden es aber sicher lieben – und Ihr werdet lieben, dass es statt 3,79 Euro augenblicklich exakt 0,00 Euro kostet.

): Dieses Spiel ist nicht ganz meine Baustelle, Eure Kids werden es aber sicher lieben – und Ihr werdet lieben, dass es statt 3,79 Euro augenblicklich exakt 0,00 Euro kostet. Maze - path of light ( 3,49€ ): Wer auf Labyrinth-Spiele steht, wird mit Maze glücklich. Sehr chilliges Game – also zumindest für diejenigen, die nicht von Labyrinthen in den Wahnsinn getrieben werden. Mit 4,8 Sternen sehr gut bewertet.

): Wer auf Labyrinth-Spiele steht, wird mit Maze glücklich. Sehr chilliges Game – also zumindest für diejenigen, die nicht von Labyrinthen in den Wahnsinn getrieben werden. Mit 4,8 Sternen sehr gut bewertet. Fiete Hide and Seek ( 1,99€ ): Dieses fürs iPad optimierte Suchspiel wendet sich an die ganz kleinen Nutzer ab drei Jahren.

Leider kann man unter iOS nicht wirklich nachvollziehen, wann die Preise für Apps wieder angehoben werden. Daher kann es gut sein, dass eine App wieder kostenpflichtig ist, wenn Ihr diesen Artikel lest. Seid mir also nicht böse, sondern schreibt kurz einen Kommentar und ich entferne die App aus dem Artikel!