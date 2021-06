Kurioser iPhone-Bug: Verbindet Euch nie mit diesem WLAN!

Auf Twitter zeigt der Nutzer Carl Schou, was passiert, wenn man dem WLAN die SSID “%p%s%s%s%s%n.” vergibt und sich anschließend mit dem iPhone auf dieses drahtlose Netzwerk verbindet. Seine WLAN-Option ist aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten. In seinem Twitter-Thread bestätigen Andere dieses Verhalten – sie hätten es ebenfalls ausprobiert.

Kein Neustart und auch das Umbenennen des Netzwerkes hilft – die WLAN-Option bleibt ausgeschaltet.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3