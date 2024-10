Laptop-Schnäppchen bei Aldi: Perfekt für Uni oder Homeoffice

Im Onlineshop von Aldi könnt Ihr ab sofort ein neues Laptop-Angebot ergattern. Das neu verfügbare HP-Notebook eignet sich besonders für Menschen, die keine allzu hohen Ansprüche an ihren Computer stellen. Der HP Laptop 255 G10 ist beispielsweise ideal für Pendler, die unterwegs im Zug arbeiten möchten. Auch für die Schule oder die Uni ist der Laptop eine gute Wahl, wenn es hauptsächlich darum geht, einfache Aufgaben zu erledigen. Und dank des ordentlichen Displays macht es sich auch gut für gemütliche Streaming-Abende.

Affiliate Angebot HP 15,6" Laptop 255 G10 15,6 Zoll Full-HD-Display, AMD Ryzen 5 7520U Prozessor, 8 GB RAM & 512 GB SSD-Speicher

Alle Infos zum preiswerten HP-Notebook bei Aldi

Das Notebook verfügt über ein 15,6 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, also Full-HD-Qualität. Die Tastatur ist in voller Größe gehalten und beinhaltet auch einen Nummernblock, was besonders Excel-Nutzer freuen dürfte. Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen 5 7520U Prozessor mit vier Kernen, der mit bis zu 4,3 GHz taktet und von 8 GB RAM unterstützt wird. Dazu gibt es 512 GB SSD-Speicher für Eure Daten.

Zur weiteren Ausstattung gehören eine HD-Webcam (720p), Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3. Zwei Lautsprecher sind ebenfalls integriert, und für externe Geräte stehen drei USB-Anschlüsse sowie ein HDMI-Port zur Verfügung. Als Betriebssystem ist auf dem 1,6 Kilogramm leichten Notebook Windows 11 Home vorinstalliert.

Normalerweise wird der HP Laptop 255 G10 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 Euro angeboten. Aldi hat den Preis jetzt aber auf nur noch 399 Euro reduziert. Hinzu kommen einmalig 5,95 Euro Versandkosten. Auf Wunsch könnt Ihr das Gerät auch in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna finanzieren, was knapp 135 Euro pro Rate ausmacht.

Cashback & Spar-Tipp

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass Ihr Euch noch bis zu 50 Euro Cashback von HP sichern könnt. Da uns die genaue Produktnummer des Aldi-Notebooks allerdings nicht vorliegt, müsstet Ihr das nach dem Kauf selbst prüfen. Und noch ein Tipp: Das nahezu identische Modell HP 255 G10 853S8ES gibt es derzeit bei notebooksbilliger.de für 389 Euro*, zuzüglich 7,99 Euro Versandkosten.

Was meint Ihr? Reicht Euch so ein preiswerter Laptop aus oder braucht Ihr mehr Power? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.