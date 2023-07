Leistungsstarker Mini-PC im Sale: Mini IT 11 von Geekom 50 € günstiger

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Computer für das Home-Office? Dann haben wir in den vergangenen Monaten einige Mini-PCs des Herstellers getestet. Die Modelle sind dabei kompakt genug, um auch mal in der Handtasche oder im Rucksack transportiert zu werden. Den Geekom Mini IT 11 gibt es jetzt im Rahmen einer Rabatt-Aktion ganze 50 Euro günstiger. Verfügbar ist der Mini-PC dabei in einer einzigen, leistungsstarken Konfiguration.

Affiliate Angebot Geekom Mini IT 11 Zur Geräte-Datenbank

Gebt Ihr im Onlineshop von Geekom den Rabatt-Code "IT11SMS" ein, wird Euch der genannte Rabatt im Warenkorb abgezogen. Möglich ist der Rabatt allerdings ausschließlich bei der Konfiguration mit Intel Core i7 11390H, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB internem Speicher. Für 549 Euro statt 599 Euro bekommt Ihr den Mini IT 11 somit in einer leistungsstärkeren Konfiguration als in unserem Test Ende letzten Jahres.

Das bietet der Geekom Mini IT 11

Schon mit 16 GB internem Speicher und 512 GB Speicherplatz offenbarte der Geekom Mini IT 11 im Test ein hohes Leistungsniveau. So konnten wir mit unserer Test-Konfiguration ganz ohne Probleme 4K-Videos schneiden. Und sogar aktuelle Computerspiele ließen sich auf mittleren Einstellungen flüssig wiedergeben.

Die Anschlussvielfalt ist für ein derart kleines Gehäuse solide. / © nextpit

Gleichzeitig bietet der Mini IT 11 weitere Vorteile wie ein integriertes SD-Karten-Lesegerät sowie eine hohe Anschlussvielfalt. Auch die Aufrüstbarkeit ist dank des cleveren Mini-Gehäuses deutlich höher als bei Notebooks. Nutzt Ihr zu dem einen Monitor, der mit VESA-Wandhalterungen kompatibel ist, könnt Ihr den Mini IT 11 mit wenigen Schrauben an eben dieser Aufhängen. So baut Ihr Euch im Handumdrehen einen vollwertigen All-in-One-PC.

Plug-and-Play dank vorinstalliertem Windows 11

Ebenfalls im Preis von 549 Euro enthalten ist eine vollwertige Lizenz für Windows 11 Pro. Da diese bereits vom Hersteller auf der SSD vorinstalliert wird, könnt Ihr nach dem Erhalt des PCs direkt loslegen. Auch das Installieren zusätzlicher Treiber oder die Einrichtung weiterer Hardware entfällt bei Geekom.

Der Mini IT 11 ist aufrüstbar – die rabattierte Variante bietet aber bereits 32 GB RAM. / © nextpit

Neben dem Mini IT 11 bietet Geekom in seinem Onlineshop auch das leistungsschwächere Modell Geekom Mini Air 11 (zum Test) sowie den auf einer AMD-Architektur basierenden Geekom AS 6 (zum Test) an. Diese Modelle sind in der Rabatt-Aktion zwar nicht inkludiert, in den jeweiligen Testberichten könnt Ihr aber anhand unserer Praxis-Eindrücke prüfen, welcher Geekom-PC am besten zu Euch passt.

Hinweis: Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation mit dem Hersteller Geekom entstanden. Einen Einfluss auf die genauen Inhalte hatte dies nicht.