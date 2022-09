Lenovo ThinkPad X1 Fold im Hands-on: faltbares Mega-Tablet

Mit dem ThinkPad X1 Fold stellt Lenovo auf der IFA 2022 ein faltbares Tablet vor oder ein All-Screen-Notebook? Egal wie man die neue Produktkategorie nennen mag: Das ThinkPad X1 Fold macht Spaß und beeindruckt im ersten Hands-on. In diesem ersten Mini-Test verraten wir Euch, was uns besonders gefallen hat – und was auch gar nicht.

Design und Display

Ob wie ein Notebook auf dem Tisch, wie eine Zeitung auf dem Sofa oder im Hoch- oder Querformat auf dem Standfuß: Das Lenovo ThinkPad X1 Fold sieht nach Science Fiction aus – als hätte man es direkt aus dem Star-Trek-Universum ausgeschnitten. Es bleibt aber die große Frage: Ist das Format ein Gimmick oder wirklich alltagstauglich?

Gefällt:

enorm flexible Einsatzszenarien

wirkt solide verarbeitet

starker Science-Fiction-Faktor

Gefällt nicht:

schwer und relativ dick

Das Lenovo ThinkPad X1 erinnert zusammengeklappt entfernt an ein Netbook der 00er-Jahre – Kunststoff soweit das Auge blickt, mit knapp 1,3 Kilogramm relativ schwer und mit 1,74 Zentimetern ganz schön dick. Allerdings fühlt sich der Kunststoff ThinkPad-typisch hochwertig an, und das Aufklappen sorgt für große Augen.

Der 16,3-Zoll-Bildschirm ist einfach gigantisch groß und dank OLED-Technologie wunderschön anzusehen. Die mit 2.560 x 2.024 Pixeln großzügige Auflösung sowie die maximale Helligkeit von 600 Nits (HDR) beziehungsweise 400 Nits (SDR) helfen hier natürlich, ebenso wie die gegenüber dem zwei Jahre alten Vorgänger deutlich geschrumpften Displayränder. Aufgeklappt fühlt sich das ThinkPad X1 mit 8,6 Millimetern Dicke auch gleich viel zeitgemäßer an. Erfreulich ist auch, dass es keine arg sichtbare Knickfalz gibt.

Aufgeklappt ist das ThinkPad X1 Fold ein riesiges Tablet. / © NextPit

Lenovo bietet für das Mega-Foldable einen durchdachten Standfuß an. Auf ihm könnt Ihr das Tablet wahlweise im Quer- oder Hochformat aufstellen – und bei zweiterer Möglichkeit auch anknicken für einen vertikalen "Curved"-Effekt. Unten am Standfuß könnt Ihr schließlich noch das ebenfalls optional erhältliche Keyboard magnetisch befestigen und habt Euch in wenigen Sekunden einen Desktop-Rechner zusammengebastelt.

Natürlich könnt Ihr das Gerät auch einfach wie ein herkömmliches Notebook auf den Tisch stellen und den Bildschirm auf Wunsch teilen. Oben guckt Ihr ein Fußballspiel, unten verfolgt Ihr die Social-Media-Kommentare dazu – was man halt mit einem Foldable so alles machen kann. Nachdem das Tippen auf einer virtuellen Tastatur wenig Spaß macht, könnt Ihr das zuvor erwähnte Keyboard auf den unteren Teil des ThinkPad X1 Fold auflegen, und schon sitzt Ihr an einem "normalen" 12-Zoll-Notebook mit physikalischer Tastatur.

Das Scharnier wirkt solide und verhindert die Bildung einer allzu auffälligen Knickstelle. / © NextPit

Und sonst? Legt Euch mit dem Ding aufs Sofa und nutzt es als 16-Zoll-Tablet – Galaxy Tab S8 Ultra lässt grüßen. Oder schlagt es auf wie eine Zeitung, wenngleich das hohe Gewicht hier irgendwann den Spaß verderben dürfte.

Apropos Galaxy-Tablet: Im Zubehör für das ThinkPad X1 Fold gibt's auch einen Stylus, der zum Schreiben, Zeichnen, Markieren & Co. auf dem großen Display natürlich wunderbar geeignet ist – und der sich seitlich am Gehäuse magnetisch festhält.