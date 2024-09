Ihr habt garantiert schonmal gesehen, wie die Webcam in einer Videokonferenz den oder die Vortragende(n) verfolgt, Stichwort Apple Center Stage und Konsorten. Mit seinem neuen Konzept-Laptop treibt Lenovo das Spielchen einen Schritt weiter: Das Notebook kann Euch nämlich nicht nur per Bildausschnittsvergrößerung verfolgen, sondern auch mechanisch. Wir haben das Konzept-Notebook für Euch ausprobiert und verraten Euch, was dahintersteckt.

Sprachsteuerung ist das große Ding 2024. Als neuester Hype sorgt gerade Googles Gemini Live für Schlagzeilen – und hat den Kollegen Casi erst diese Woche dazu gebracht, intensiv über Beziehungen zwischen Mensch und Maschine nachzudenken. Lenovo dagegen hat mit seinem Notebook-Konzept namens "Twist" eine andere Art der Sprachsteuerung im Blick: eine wortwörtliche Sprachsteuerung, mit der Ihr tatsächlich die Bildschirmmechanik steuern könnt.

Wenn Ihr Euch während einer Videokonferenz aus dem Bild bewegt, dreht sich der Monitor des Lenovo Twist einfach hinterher. / © nextpit

So könnt Ihr dem Notebook beispielsweise per Stimme befehlen, den Deckel zu öffnen und zu schließen oder sich in den Laptop- oder Tablet-Modus zu bewegen. Was auf den ersten Blick trivial erscheint, bietet eine Reihe spannender Möglichkeiten. Menschen mit körperlichen Einschränkungen können durch eine solche Steuerung ein Stück Eigenständigkeit im Umgang mit Computern erlangen. Denn während sich die Software häufig schon per Stimme bedienen lässt, funktioniert das beim Auf- und Zuklappen von Notebooks bislang nicht.

Aber auch im Arbeitsalltag eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Den das Notebook klappt nicht nur auf und zu, sondern kann den Bildschirm auch nach rechts und links rotieren lassen. Wenn Ihr also eine Präsentation haltet, dann könnt Ihr 360 Grad um das Notebook herumlaufen, und die Webcam hält Euch ständig im Blick. Und natürlich könnt Ihr auch ständig das Display sehen und habt damit Eure Vortragsnotizen im Blick.

Der Bildschirm des Lenovo Twist lässt sich motorisiert kippen und drehen. / © nextpit

Klar: Das Lenovo-Notebook ist noch ein wildes Konzept – Ihr werdet Twist in dieser Form niemals kaufen können. Aber trotzdem ist das Konzept ein interessantes Gedankenexperiment, wie sich Computer in Zukunft weiterdenken lassen. Ich finde diesen Prototypen zumindest praxisrelevanter als das Notebook mit transparentem Display, das Lenovo auf dem MWC 2024 gezeigt hatte.