Der Discounter bietet Euch nämlich einen Vollautomaten vom Hersteller Philips mit einem großzügigen Rabatt von 48 Prozent an. Was Ihr genau von diesem Deal erwarten dürft und wie gut das Angebot tatsächlich ist, klären wir nun gemeinsam.

Das bietet der Kaffeevollautomat von Philips

Im Rampenlicht steht heute ein Kaffeevollautomat der 800series von Philips. Genaue Modellbezeichnung: EP0824/0. Bei Lidl hat sich das Gerät eine ziemlich gute Bewertung von 4.5/5 Sternen bei 90 Rezensionen gesichert, und auch die Stiftung Warentest hat die Kaffeemaschine genauer unter die Lupe genommen. Die Gesamtnote „Gut“ mit 2,3 spricht für sich (Paywall). Wer also ein solides Gerät sucht, das hauptsächlich das tut, was es soll – nämlich Kaffee kochen – ist hier gut beraten.

Verbaut ist ein Keramikmahlwerk. Ihr könnt den Mahlgrad in zwölf unterschiedlichen Stufen einstellen und über die SensorTouch Oberfläche das gewünschte Kaffeegetränk auswählen. Die Aromastärke sowie die Füllmenge der Tasse ändert Ihr im Menüpunkt „Meine Kaffeeauswahl“. Temperatur und Crema könnt Ihr ebenfalls individuell an Euren Geschmack anpassen. Wer will, kann mit dem integrierten Milchaufschäumer auch cremigen Cappuccino oder Latte Macciato zubereiten. Ihr könnt die einzelnen Teile der Maschine einfach in der Spülmaschine reinigen. Praktisch ist außerdem, dass die Entkalkung hier per Knopfdruck völlig automatisiert erfolgt.

So viel müsst Ihr zahlen

Lidl schreibt für den Automaten einen UVP von 479,99 Euro aus. Mit dem Rotstift streicht der Discounter jetzt aber 48 Prozent, sodass für Euch noch 249 Euro auf der Rechnung stehen. Werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich*, wird deutlich, dass Lidl Euch definitiv den besten Preis bietet. Andere Händler verlangen rund 300 Euro, sodass Ihr mit 249 Euro echt preiswert wegkommt.

