Der Meater als perfekter Grillbegleiter

Im Vergleich zum Meater Block hat sich der Hersteller vor allem auf die Präzision konzentriert und hier einige Verbesserungen vorgenommen. Auch die Hitzebeständigkeit hat zugenommen.

Bereits mit dem Meater Block konntet Ihr Euer Fleisch "fast" perfekt grillen. Dennoch gab es hier einige Probleme, wie die zu lange und dicke Messspitze oder die etwas unpräzise Messung. Mit dem Meater 2 Plus scheint dies aber nun der Vergangenheit anzugehören.

Gleich vier Thermometer bot der Meater Block – kann der Meater 2 Plus hier mithalten? / © inside digital

Meater 2 Plus: Viele Verbesserungen

Der Meater 2 Plus kommt in einer länglichen Verpackung, die Ihr als Lagerort in der Gartenkiste oder der Besteckschublade nutzen könnt. Packt Ihr den Meater aus, so habt Ihr direkt den Ladeblock in der Hand, der die Halterung für das Thermometer darstellt. Immer, wenn das Thermometer nicht in einem Stück Fleisch steckt, solltet Ihr es am besten hier aufbewahren. Den ganzen Ladeblock könnt Ihr auf eine magnetische Oberfläche pappen.

Nutzen könnt Ihr das Thermometer für alle Grillarten und auch für den Backofen. Wie Ihr Euer Gargut gart, das fragt die Meater-App nun auch ab. So kann sie offenbar noch präziser berechnen, wann der passende Garpunkt für Euer Fleisch und Euer gewünschter Gargrad erreicht ist. Meater hat im Vergleich zum Vorgänger dabei vor allem zwei Dinge verbessert. So ist der Meater 2 Plus jetzt deutlich hitzebeständiger. Das freut alle, denen es nicht gelingen mag, das Thermometer absolut gerade in das Steak einzuführen. Die Folge: Früher oder später berührt das Thermometer den Grill. Mit dem Meater 2 Plus ist das kein Problem mehr, das Endstück ist bis zu 500 Grad hitzebeständig.

Fünf Sensoren in einem Thermometer

Auch das wesentliche Feature des Messfühlers, das Messen, wurde beim Meater 2 Plus verbessert. Während bei der bisherigen Version des Meaters nur ein Messpunkt zur Berechnung des perfekten Gargrades herangezogen wurde, kommt jetzt ein patentierter Multisensor zum Einsatz, der die Innentemperatur des Fleisches an fünf Stellen misst und Euch dann die niedrigste anzeigt. Das ist hauptsächlich dann von Vorteil, wenn Ihr ein kleines Stück Fleisch habt und die bisherige Messspitze möglicherweise schon am Ende des Fleischstücks wieder ausgetreten war. So wurde Euch das Fleisch zu früh als gar gemeldet. Ab Fabrik sind die Sensoren bereits kalibriert, was ein individuelles Zertifikat belegt.

Perfekter Gargrad dank smartem Thermometer. / © inside digital

Für die Freunde von Filet und Co außerdem interessant: Der Meater 2 Plus ist dünner als sein Vorgänger. Er lässt sich so besser ins Fleisch einführen – insbesondere bei dünnem, aber auch bei durchwachsenem Fleisch. Weitere Neuerung in der App: Die Temperatur Eures Fleisches wird nun mit einer Nachkommastelle angezeigt.