Moto G 5G Plus im Test: So 5Geht das!

Rasante Geschwindigkeiten und ultrakurze Latenzen – das mobile Surfen soll bald auch in Deutschland endlich so zuverlässig sein, wie daheim. Der Grund dafür ist der Mobilfunkstandard 5G, der 100x schneller sein soll, als das aktuelle 4G. Da Internetverbindungen in Zeiten von YouTube, Podcast-Streaming und Videokonferenzen nie schnell genug sein können, solltet Ihr Euch langsam aber sicher auf den neuen Standard vorbereiten. Mit dem Motorola Moto G 5G Plus klappt der Einstieg in 5G für rund 400 Euro. Wie das Handy im Test beweist, macht der Kauf sogar richtig Lust aufs immer online sein.

Hier überzeugt das Moto G5 Plus

Geschwindigkeit und Leistung

Für die nötige Geschwindigkeit sorgt beim Moto G 5G Plus ein Snapdragon 765G. Das SoC kommt unter anderem im Oppo Find X2 Neo, im OnePlus Nord und im Xiaomi Mi 10 Lite zum Einsatz. Ein sicheres Pferd, auf das Motorola hier wettet und dem Kraftpaket entweder 4 oder 6 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite stellt. Die Eindrücke aus diesem Testbericht entstammen der 64-Gigabyte-Version mit nur 4 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Mit nur vier Gigabyte Arbeitsspeicher muss sich der SD 765G in nur wenigen Geräten abfinden. Bei OnePlus und Xiaomi gibt es mindestens 6 Gigabyte RAM und im Find X2 Neo sind es standardmäßig sogar üppige 12 Gigabyte. In der Nutzung des Moto G 5G Pro macht sich das direkt nach der Einrichtung nicht bemerkbar. Das installierte Android 10 läuft flüssig und Ladezeiten fallen im Gebrauch nicht störend auf. Bei weiteren installierten Apps, die im Hintergrund am Arbeitsspeicher knabbern, könnte die Systemgeschwindigkeit aber ein wenig abnehmen.

Besonders mit der Deaktivierung der Animationen in den Android-Entwicklereinstellungen wird die Nutzung des Moto G 5G Plus zur Wonne. Apps öffnen dabei schneller, als dass Ihr den komplizierten Namen des Smartphones aussprechen könnt und auch mit aktuellen Mobile Games kommt das Handy klar. Call of Duty: Mobile sieht dabei mit höchsten Grafikeinstellungen schon fast aus, wie ein älterer Konsolentitel.

Die Rückseite des Smartphones macht einen eher billigen Eindruck. Die Kanten sind abgerundet. / © NextPit

Software und Gesten

In jedem Testbericht eines Motorola-Smartphones verliebe ich mich erneut in die Anpassungen, die der Hersteller der unveränderten Version des Google-Betriebssystems überstülpt. Motorola schafft es, seine Oberfläche My UX so subtil und sinnvoll zu integrieren, dass die Gesten schnell von der Hand gehen. Zu den typischen Bewegungen für das Anschalten der Taschenlampe (Hackbewegung) und das Öffnen der Kamera (Drehbewegung) kommt Motorolas Spielemodus und eine clevere Nutzung des Fingerabdrucksensors hinzu. Denn dieser sorgt nicht nur für sicheres Anmelden und fungiert als An-Knopf, bei zweimaligem Antippen öffnet sich eine Leiste zum Schnellzugriff von Apps. Die erkannte Geste bestätigt das Moto G 5G Plus mit einem kurzen Impuls des hochwertigen Vibrationsmotors.

Auf der rechten Seite befinden sich Lautstärkewippe und Power Button. / © NextPit

Das minimal veränderte Android 10 können Motorola-Nutzer zudem mit eigenen Designs anpassen. Hierdurch ändern sich beispielsweise das Hintergrundbild und die Schriftart, auch App-Icons und Layouts werden nach den Anpassungen ein wenig hübscher. Die Grundlage für all das ist Googles neustes Betriebssystem Android 10. Im Vergleich zu einem Google Pixel 3XL hängt Motorola dem neusten Sicherheits-Update von Google allerdings ein paar Monate her. Beim Test im September informierte uns das Handy über das letzte Update im Mai. Dass Motorola das Moto G 5G Plus mit Android 11 versorgen wird, bestätigen aktuell nur Gerüchte. In der Update-Übersicht des Herstellers steht erst einmal ein neues Sicherheits-Update für Android 10 an.

Akkulaufzeit und Schnellladen

Im Dauereinsatz profitiert das Moto G 5G Plus von einem großen Akku mit 5.000 Milliamperestunden. Das ergibt spätestens dann Sinn, wenn Ihr von den schnellen Datenraten des 5G-Modems Gebrauch macht. Denn der neue Mobilfunkstandard gilt als echter Stromfresser und hier schüttelt das Smartphone großzügige Reserven aus dem Handgelenk.

Mit diesem wagte ich mich sorgenfrei mit nur 30 Prozent Akkufüllstand auf Foto-Safari und hatte nach circa 50 Testaufnahmen mit voller Bildschirmhelligkeit noch immer 20 Prozent übrig. Im Testzeitraum habe ich mich zudem in das Mobile Game “Traffic Rider” verliebt und fand mich abends vor dem Fernseher stundenlang auf virtuellen Autobahnen wieder. Bei maximaler Helligkeit des Displays verbrauchte das Mobile Game bei einer Viertelstunde Spielspaß nur 3 Prozent des Akkus.

Akkulaufzeiten für die Allgemeinheit zu prognostizieren ist immer eine Gratwanderung. Allerdings ist es kaum von der Hand zu weisen, dass das Moto G 5G Plus zu den ausdauernden Smartphones gehört. Bei der normalen Nutzung im Alltag, bestehend aus wenigen Telefonaten, vielen WhatsApp-Nachrichten und gelegentlicher Aufnahme von Bildern sollte das Handy länger als einen Tag durchhalten. Ein guter Wert, zumal der Akku dank Schnellladetechnologie auch schnell wieder voll wird.

Nachdem eine App zur Batterieentladung den 5.000-MaH-Akku lange bearbeitete, füllte das mitgelieferte Netzteil den Akku in 50 Minuten von 10 Prozent auf 50 Prozent wieder auf. In der Praxis wächst die Akkulaufzeit vom Energiesparmodus bis zur Überbrückung bis zum allabendlichen Laden an. Das sind mit 20 Watt Leistung zwar keine Rekordwerte wie Oppos SuperVOOC-Technologie, sinnvoll und praktisch ist eine Schnellladefunktion aber immer. Die Möglichkeit zum kabellosen Aufladen bietet das G 5G Plus allerdings nicht.

Kamera bei Tag

Überraschend gute Ergebnisse lieferte die Kamera des 5G-Smartphones. Zwar nutzt Motorola hier denselben Hauptsensor mit 48 Megapixeln wie im Moto G Pro, die Ergebnisse des G 5G Plus sind aber signifikant besser. Das liegt womöglich an der besseren Nachbearbeitung durch den leistungsstärkeren Prozessor. Denn im Motorola-Handy mit integriertem Stylus kommt der ältere Snapdragon 665 zum Einsatz.

Die Makrokamera geht in Ordnung, verkommt aber auch bei diesem Gerät eher zur Spielerei. / © NextPit

Eventuell offenbart sich dabei ein Nachteil der Quad-Pixel-Technologie, die Motorola seit einiger Zeit in seinen Smartphones nutzt. Die 48 Megapixel des Hauptsensors rechnet der Prozessor dabei in ein Bild mit 12 Megapixeln zusammen. Diesem Trick bedienen sich beide Handys, das leistungsstärkere Modell zieht aber den deutlich niedlicheren Hasen aus dem Hut. Nichtsdestotrotz ein Pluspunkt für das 5G-Modell. Das vollständige Arsenal aus sechs Kameras sieht dabei wie folgt aus:

Hauptsensor: 48 Megapixel, 1,6µm

Weitwinkelkamera: 8 Megapixel, 1,12µm

Makrokamera: 5 Megapixel, 1,12µm

Frontkamera: 16 Megapixel, 1µm

Frontkamera (Weitwinkel): 8 Megapixel, 1,12µm

Der HDR-Modus arbeitet effektiv, ohne den Effekt zu übertreiben. Die Ergebnisse (rechts) bieten einen hohen Dynamikumfang, der nicht unecht wirkt. / © NextPit

Die fünfte und sechste Kamera des Moto G 5G Plus finden sich auf der Vorderseite. Denn wie beim Google Pixel 3 XL könnt Ihr zwischen einer normalen Selfie-Kamera und einer Weitwinkeloptik für Gruppenaufnahmen wählen. Motorola löst die Platzierung zweier Kameras aber deutlich eleganter und nutzt zwei Punch-Hole-Notches, durch die das Display hindurchfließt. Eine elegante Lösung, die sogar den elipsenförmigen Ausschnitt im Honor 30 Pro Plus schlägt.

Bei Porträtaufnahmen kann das Motorola Moto G 5G Plus dank zweier Frontkameras noch einmal aus dem Motiv herauszoomen. / © NextPit

Die Aufnahmen der beiden Selfie-Kameras können sich ebenfalls sehen lassen. Besonders der Porträtmodus überzeugt, der Motive sicher freistellt. Motorola integriert auch in diesem Handy seinen Modus zum Austausch des Hintergrundes und wieder sorgt das überflüssige Extra für Kopfschütteln. Wenigstens konnte ich mich darüber zurück an das Set unseres IFA-Livestreams beamen.