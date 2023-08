Wenig Geld, viel Display: Motorola Moto G54 mit Hardware-Update

Es sieht aus, als bekäme das Moto G53 einen Nachfolger. Das Motorola Moto G54 wurde geleakt – in weitgehend unveränderter Form, aber mit ein paar signifikanten Verbesserungen. nextpit hat die Details für Euch!

Motorola Moto G54 mit besserem Display

Laut dem geleakten Rendering, das TechOutlook veröffentlicht hat, hat das Moto G54 das Design des Moto G53 größtenteils übernommen. Auf der Vorderseite befindet sich eine mittige Aussparung für die 16-MP-Selfie-Kamera, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem aktuellen 8-MP-Sensor darstellt. Das Display ist immer noch 6,5 Zoll breit und wird von einem dicken unteren Rahmen umschlossen. Allerdings verwendet es jetzt eine Full-HD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz im Vergleich zur antiquierten HD-Auflösung des Vorgängers.

Zu den enthüllten Farbvarianten gehören Hellblau, Grün, Dunkelgrau und Lila mit einem Hauch von Blau. Gleichzeitig wird ein wasserabweisender Schutz für das Gerät erwähnt, aber Details wie eine IP-Zertifizierung wurden nicht genannt.

So soll das Motorola Moto G54 in den verschiedenen Farben aussehen. / © TheTechOutlook

Motorola Moto G54: Kamera und Prozessor

Auf der Rückseite befindet sich offenbar wieder ein Dual-Kamera-Modul auf einer rechteckigen Insel. Allerdings soll die Hauptkamera nun mit einem 50-MP-Sensor mit OIS bestückt sein, der von einer noch unbekannten Zweitkamera unterstützt wird. Zur Erinnerung: Eine 50-Megapixel-Hauptkamera gab es bereits im G53, begleitet von einer Ultraweitwinkel-Kamera.

Unklar ist, mit welchem Chipsatz das Gerät ausgestattet ist. Das Moto G53 wird von einem Qualcomm Snapdragon 480+ mit 5G-Konnektivität angetrieben. Es könnte also sein, dass das Moto G54 mit einer neueren und schnelleren Chipversion ausgestattet ist. Neben dem Prozessor wurde bestätigt, dass das Moto G54 mit 8 GB RAM, 256 GB erweiterbarem Speicher und einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet ist.

Das Moto G54 läuft dem Bericht zufolge mit Android 13 und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen – das genaue Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Aber hey, in genau vier Wochen stapfen wir gerade über die IFA – und in 141 Tagen ist Weihnachten. Kreisch.

Das Moto G53 kostet deutlich unter 200 Euro. Wenn Motorola dem G54 tatsächlich das spekulierte Display-Update verpasst und beim SoC eine Schippe drauflegt, gleichzeitig aber den Preis behält, dann könnte dieses Smartphone ein wirklich attraktives Einsteigergerät werden – oder?