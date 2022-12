Netflix, Amazon & Disney+: Neue Filme und Serien in der Xmas-Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten mit mehr als 25 neuen Filmen und Serien in die erste Weihnachtswoche. Zu den Highlights zählen Jack Ryan, Knives Out 2, Emily in Paris und The Witcher. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Bereits im Vorfeld, teilweise sogar seit Ende November, haben die Plattformen ihre Weihnachtsfilme sowie -serien angekündigt und ausgestrahlt. Bis auf Filme wie "Nicht so fröhliche Weihnachten" sieht das Programm von Netflix & Co. trotz der anstehenden Feiertage somit nur wenig winterlich aus - zumindest in Hinsicht auf die Neustarts. Doch mit Emily in Paris, Tom Clancy's Jack Ryan, Knives Out 2 (Glass Onion) und The Witcher: Blood Origin setzt man auf bekannte Franchises, die über die kalte Jahreszeit hinwegtrösten dürften.