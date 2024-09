Besser als Dyson!? Neuer Bosch-Akku-Staubsauger reinigt über das Sichtbare hinaus

Die IFA 2024 ist im vollen Gange! Bosch hat nicht viel Zeit verstreichen lassen und am Donnerstagmorgen seine diesjährigen IFA-Neuheiten präsentiert – darunter befindet sich ein neuer Akku-Staubsauger, der besonders das Interesse von Allergikern wecken dürfte. Wie der neue beutellose Staubsauger, der Unlimited 10, über das Sichtbare hinaus reinigt, erklärt Euch nextpit in diesem Artikel.

Bosch Unlimited 10: Neuer Konkurrent für Dyson-Staubsauger?

Der Unlimited 10 wiegt 3,72 kg und bietet ganze sechs Reinigungsstufen. Das Besondere am Unlimited 10: Der Akku-Staubsauger erkennt automatisch mikroskopisch kleine Partikel, die für das menschliche Auge nicht erkennbar sind. Bosch verbaut im Gerät ein Display und einen Ring, der Euch anzeigt, wie sauber die Oberfläche ist, die der Sauger reinigt. Bosch nennt die neue Technologie Micro Ring.

Für die Dreckerkennung in schwer erkennbaren Bereichen Eurer Wohnung hilft die LED-Bürste. Noch praktischer ist der Rohr-Aufsatz für den Beutellosen Staubsauger: Durch das flexible Gelenk könnt Ihr das Saugrohr um 90° knicken, um bequem unter niedrigen Möbeln zu saugen. Apropos Aufsätze: Bosch verpackt in den Lieferumfang Unmengen an praktischem Zubehör. Es gibt einen Aufsatz für Tastaturen & Schubladen, eine Fugendüse, ein Möbelpinsel mit weichen Borsten, eine Mini-Turbo-Düse und zu guter Letzt eine XXL-Polsterdüse.

So sieht der neue Akku-Staubsauger von Bosch, der Unlimited 10 aus. Daneben seht Ihr die Aufsätze, die im Lieferumfang enthalten sind. / © nextpit

Zusätzlich verspricht Bosch durch Staubkomprimierung im Staubbehälter, dass die Staubbox 50 Prozent seltener geleert werden muss. Klar, in der Theorie klingt das vielversprechend, jedoch ist die viel mehr vom Eigengebrauch abhängig. Die Leerung des Staubbehälters ist simpel. Wie bei Saugern von Dyson schiebt Ihr den Dreck aus dem Behälter. So möchte Bosch verhindern, dass Staubwolken entstehen. Praktisch für Allergiker ist schließlich das HEPA-Filtersystem, das für eine saubere Ausblasluft sorgt.

Ihr seid jetzt heiß auf das Gerät und wollt wissen, ab wann Ihr es kaufen könnt? Sorry, die Info hat Bosch noch nicht herausgerückt. Auch den Preis kennen wir noch nicht und müssen Euch diesbezüglich noch ein wenig vertrösten.

Was haltet Ihr vom neuen Bosch-Akku-Staubsauger? Teilt gerne Euren ersten Eindruck vom Gerät.