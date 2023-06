Das OnePlus 12 kommt wohl mit übertrieben viel Arbeitsspeicher

OnePlus gehört zu einer der wenigen prominenten Marken, die in vielen Fällen hohe Speicherkonfigurationen in ihren Geräten anbieten. Das OnePlus 11 (Test) kommt zum Beispiel mit 16 GB RAM zum Kunden. In einem neuen Bericht wird nun spekuliert, dass der BBK-Dachverband bald damit beginnen könnte, 24 GB Arbeitsspeicher in seine Oppo-, Realme- und OnePlus-Smartphones einzubauen. Das würde natürlich im Gegenzug bedeuten, dass das OnePlus 12 noch in diesem Jahr mit einer solchen Ausstattung auf den Markt kommen könnte.

Das OnePlus 12 soll angeblich 24 GB RAM bekommen

Zuerst wurde gemunkelt, dass das OnePlus Ace Pro 2, ein exklusives Android-Flaggschiff in China und ein Klon des Reno 10+ von Oppo, mit 24 GB RAM ausgestattet ist. In einem separaten Bericht bekräftigte "Digital Chat Station" die Idee und gab an, dass dies nicht nur bei OnePlus, sondern auch bei anderen Marken unter dem Dachverband von BBK Electronics – darunter Oppo und Realme – zur Standardausstattung gehören wird.

Die Quelle fügte hinzu, dass das kommende iQOO 11s, welche als Vivo-Tochter auch einmal zu BBK gehört haben und die aktuellen Verbindungen nicht eindeutig geklärt sind, das erste Smartphone sein wird, das mit 24 GB Arbeitsspeicher in seiner High-End-Variante auf den Markt kommt. Obwohl die Quelle den Status des OnePlus 12 nicht erwähnte, ist es möglich, dass diese Konfiguration auf das Gerät übertragen wird, das voraussichtlich im Dezember 2023 in China angekündigt wird und dann Anfang 2024 weltweit (außer in Deutschland) erhältlich sein wird.

Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, wären OnePlus und andere BBK-Unternehmen damit Samsung voraus. Der südkoreanische Technologiekonzern scheint seit dem Galaxy Samsung Galaxy S20 Ultra (Test) keine Galaxy-Smartphones mit 16 GB RAM anzubieten. Samsungs nachfolgende Smartphones wie das Galaxy S23 Ultra (Test) werden nur noch mit 12 GB als höchste Konfiguration angeboten.

Eine der Varianten des Samsung Galaxy S20 Ultra wird mit 16 GB RAM ausgeliefert. / © NextPit

Neben dem Arbeitsspeicher könnte das OnePlus 12 auch mit Android 14 laufen und mit dem noch unveröffentlichten Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm ausgestattet sein. Es wurde auch vermutet, dass das nächste Flaggschiff mit einer Periskop-Kamera erscheint, bei der es sich um das gleiche Modul handeln könnte, wie bei dem geleakten OnePlus Fold, dem ersten faltbaren Smartphone des chinesischen Unternehmens.

Denkt Ihr, dass 24 GB Arbeitsspeicher für Smartphones nützlich und praktisch sind? Oder ist das ein Overkill? Für welches Szenario wären so viel RAM vonnöten? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.