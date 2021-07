OnePlus Nord 2 5G im Hands-on: Wirklich ein richtiges Flaggschiff?

Das OnePlus Nord 2, das soeben offiziell vorgestellt wurde, ist das neue Flaggschiff in OnePlus' günstigerer Nord-Flotte. Präsentiert wird es als echtes Flaggschiff zu einem moderaten Preis von 399 Euro. Eine gewagte Wette, zu der Ihr von mir im NextPit-Hands-On zum OnePlus Nord 2 eine erste Meinung bekommt.

Die durchschnittliche Helligkeit liegt bei 430 nits, bei einer maximalen Helligkeit von 600 nits – was eigentlich recht durchschnittlich ist. OnePlus erwähnt die Funktion AI Color Boost, die die Farbmetrik von Bildern verbessern soll. Das Feature AI Resolution Boost hingegen soll es erlauben, einige Videoinhalte auf HD hochzuskalieren (kompatibel mit YouTube, Snapchat und Instagram).

Was das Display angeht, so bietet das OnePlus Nord 2 ein 6,43-Zoll-Fluid-AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Das entspricht einer Pixeldichte von 410 dpi bei einem Verhältnis von 20:9. Die Bildwiederholfrequenz beträgt 90 Hz (zweiter Kompromiss). Auch das Display des OnePlus Nord 2 soll von den KI-Funktionen des MediaTek-Dimensity-1200-Chips profitieren.

Das OnePlus Nord 2 ist in Europa in zwei Farben erhältlich: Blue Haze und Grey Sierra. Die graue Version soll von "luxuriösen Sportwagen-Chassis" inspiriert sein und hat ein mattes Finish, das mir sehr gut gefällt. Für meinen Test lieh mir OnePlus aber die Version Blue Haze. Eine Art Türkisgrün, das wie das erste OnePlus Nord aussieht. Die Farbe ist aber etwas heller und mit einer glänzenderen porzellanartigen Oberfläche.

"Alles zum Thema Throttling bei der OnePlus-9-Reihe wird im OnePlus-Blogpost erwähnt. Es geschieht in der 9er-Serie wegen des Snapdragon-Chipsatzes. Wenn Nutzer den "Performance-Modus" auf dem Nord 2 aktivieren, erhalten sie die "Kontrolle" über das SoC, sodass alle Anwendungen mit der höchsten Frequenz des SoCs laufen können. "

Ich habe die Frage an OnePlus gestellt und folgende Antwort erhalten:

Beim Herumstöbern in den Einstellungen habe ich eine neue Option in den Akku-Einstellungen gefunden, die ich auf meinem OnePlus 9 mit OxygenOS 11.2.7.7 nicht habe. Diese Option wird als "Hochleistung" bezeichnet. Ich frage mich, ob diese Option etwas mit OnePlus' jüngsten Rückschlägen rund um die Leistungsdrosselung beim OnePlus 9 und 9 Pro zu tun hat.

Was die Updates angeht, verspricht OnePlus zwei Android-Versionen und drei Jahre lang Sicherheitspatches, ohne sich zu deren Häufigkeit zu äußern.

Es ist das erste Smartphone, das auf der gemeinsamen Codebasis von ColorOS und OxygenOS seit der Ankündigung ihrer "Fusion" Anfang Juli läuft. Oberflächlich betrachtet ändert sich dadurch nicht viel an der Funktionalität oder der visuellen Identität. Zumindest vorerst! Der Zusammenschluss soll dem Hersteller u.a. die Softwarepflege seiner Geräte erleichtern.

Auch hier müssen wir den vollständigen Test abwarten, bevor ich eine endgültige Meinung über die Leistung abgeben kann. Ich hatte keine Probleme, Call of Duty Mobile bei maximaler Grafikleistung flüssig laufen zu lassen.

Ich muss mehr Benchmarking betreiben und das Smartphone mehr in realen Nutzungsszenarien einsetzen, um etwas über die Leistung sagen zu können. Auf jeden Fall habe ich nur einen winzigen Unterschied in den Benchmark-Ergebnissen bemerkt, sobald der berühmte "Hochleistungs"-Modus aktiviert war.

Der Dimensity 1200 ist in der Tat MediaTeks aktueller Flaggschiff-Chip. Er wird im 6-nm-Verfahren geätzt und hat eine 1+3+4 CPU-Konfiguration, die sich um einen Cortex-A78 mit einer Taktrate von 3 GHz, drei mit 2,6 GHz getaktete Cortex-A78-Kerne sowie vier Cortex-A55-Kerne mit einer Taktrate von 2 GHz gliedert.

Das OnePlus Nord 2 wird von einem MediaTek-Dimensity-1200-AI-SoC angetrieben, einem High-End-Chip und dem ersten SoC in einem OnePlus-Smartphone, das nicht von Qualcomm stammt.

Kamera: Eine 50-MP-Triple-Kamera ohne viel Tamtam

Das OnePlus Nord 2 verfügt über ein Dreifach-Kameramodul, das von einem Sony IMX766 Weitwinkel-Hauptsensor angeführt wird, dem gleichen wie beim OnePlus 9 und 9 Pro.

Das Dreifach-Kameramodul des OnePlus Nord 2 erspart uns die anekdotischen Makro- und Tiefensensoren / © NextPit

Auch hier werde ich keine endgültigen Urteile fällen, da ich noch nicht genug Aufnahmen gemacht habe oder sie nicht lange genug begutachten konnte.

OnePlus Nord 2 Kamera-Specs Komponente Specs Sony IMX766 50 MP Weitwinkel-Objektiv Blende f/1,88, FOV 119,7°, OIS Sony IMX335 8 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv Blende f/2,25, FOV 119,7°, EIS 2 MP Monochrom-Sensor f/2,5 Blende Sony IMX615 32 MP Selfie-Objektiv Blende f/2,45, EIS

Den Verzicht auf die überflüssigen 2-MP-Makro- und -Tiefenobjektive kann ich nur begrüßen, obwohl der 2-MP-Monochromsensor erhalten bleibt.

50 MP Hauptobjektiv und 8 MP Ultraweitwinkel Hauptobjektiv x1 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv

Tagsüber fängt das Ultraweitwinkel-Objektivduo Bilder ein, die auf den ersten Blick recht gut sind. Die Schärfe ist sehr präsent, so dass wir uns auf einem guten Detail-Niveau befinden.

50 MP Hauptobjektiv und 8 MP Ultraweitwinkel Hauptobjektiv x1 8MP Ultra-Weitwinkelobjektiv

Die Funktion AI Photo Enhancement soll wie ein Szenendetektor funktionieren, den wir von anderen Herstellern kennen. Konkret ist das OnePlus Nord 2 in der Lage, 22 verschiedene Szenen zu erkennen und dann automatisch die Bildverarbeitung für eine bessere Darstellung anzupassen.

Ich werde diese Option natürlich noch weiter testen müssen, aber ich habe das Gefühl, dass sie die Farben etwas zu sehr sättigt, dem Dynamikbereich schadet und die Szene überbelichtet. Aber ich habe hier nur ein Beispiel, daher ist meine Einschätzung alles andere als für bare Münze zu nehmen.

50 MP Hauptobjektiv mit und ohne AI Hauptobjektiv x1 AI aus Hauptobjektiv x1 AI ein

Auf der Zoom-Seite bietet das OnePlus Nord 2 kein dediziertes Teleobjektiv (weiterer Kompromiss) und sein Hauptobjektiv ist in der Lage, bis zu x10 digital zu zoomen. Solange man nah genug am Motiv bleibt, sind die Ergebnisse selbst bei x10 durchaus brauchbar und die Wiedergabe ist sogar bei x2 oder sogar x5 korrekt, mit einem akzeptablen Verlust an Details.

Sobald Ihr Euch von einem bestimmten Motiv entfernen, ist es am besten, bei der Vergrößerung x2 zu bleiben. Im Endeffekt ist es eine ziemlich ähnliche Erfahrung wie beim OnePlus 9, da beide Telefone die gleiche Hauptlinse besitzen.

Was die Selfies und den Nachtmodus angeht, hebe ich mir das für meinen ausführlichen Test auf. Ich weise nur darauf hin, dass das OnePlus Nord 2 mit Dual View auch eine neue Videofunktion einführt, die es ermöglicht, mit dem hinteren und dem vorderen Kameramodul gleichzeitig aufzunehmen.