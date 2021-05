Oppo A74 im Hands-On: Überzeugt das Update des beliebtesten Oppo-Handys?

Vorläufiges Urteil

Mein vorläufiges Urteil zum Oppo A74 lautet: Überraschend mittelmäßig. Nach den wirklich guten Modellen der Find X3-Serie und dem wirklich schönen Color OS 11 hätte ich einen Midranger auf dem Niveau von Xiaomi, Realme oder gar Samsung erwartet. Bisher scheint mir Oppo aber zu sehr an der Preisschraube gedreht zu haben.

Das attraktivste am Oppo A74 ist sicherlich der Preis von 249 Euro, zu dem es sogar 128 Gigabyte internen Speicher und 6 GB RAM gibt. Vielleicht wird das Handy mit 5.000-mAh-Akku und 60-Hertz-AMOLED-Display ja auch ein neuer Akku-Tipp im Jahr 2021. In den nächsten Tagen werde ich diesen Test als vollständiges Review neu veröffentlichen.

Habt Ihr also Interesse am Oppo A74, solltet Ihr dann noch einmal vorbeischauen. Stellt mir Eure Fragen zudem gerne in den Kommentaren und ich kann sie beim Testen gezielt aufgreifen.