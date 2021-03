OPPO Find X3 Lite 5G im Test: Richtig gut – und ein bisschen mutlos

Für diejenigen, denen das OPPO Find X3 Pro und selbst Find X3 Neo zu teuer sind, hat OPPO mit dem Find X3 Lite 5G auch ein günstigeres Angebot zu machen. Herausgekommen ist ein richtig guter, aber sicher nicht konkurrenzloser Mittelklasse-Allrounder. Hier lest Ihr, wie es in unserem Test abschneidet.

Wen will OPPO also ansprechen? Leute mit Lust auf einen ordentlichen Allrounder, der weniger als die Hälfte von dem kostet, was Ihr für aktuelle Flaggschiffe hinblättert.

Auf welches Publikum zielt OPPO mit dem Find X3 Lite ab? Ganz sicher schon mal auf all diejenigen, die auch ein wenig OPPO-Glanz in der Bude haben wollen, ohne aber 1.149 Steine auf den Tisch zu legen wie für das Pro-Modell oder auch die 799 Euro fürs Neo. Mit 449 Euro ist das OPPO Find X3 Lite da schon deutlich günstiger.

Was mir am OPPO Find X3 Lite 5G gefällt

Hach, der Moment, wenn man ein neues Smartphone erstmals aus seiner Box befreit und sich dann eine matte, königsblaue Rückseite präsentiert. Da geht mir natürlich das zuletzt arg ramponierte Schalke-Herz auf. OPPO möchte Euch einreden, dass die Farbe sich Astral Blue schimpft, aber lasst Euch nichts erzählen: Es ist königsblau, verdammt!

Ja, okay – es ist tatsächlich Astral Blue und nicht Königsblau / © NextPit

Design und Verarbeitung

Aber im Ernst: Das matte Finish gefällt mir richtig gut, auch wenn sich die Rückseite aus “mehrlagigen Polymer mit ölabweisender Beschichtung” (The Artist Formerly Known As Plastik) nicht besonders wertig anfühlte im ersten Moment. Mit der Zeit hab ich mich aber doch flott dran gewöhnt. Übrigens gibt es noch eine schwarze Variante, die aufs gleiche Material setzt und ein silbernes Modell, bei dem es wiederum eine Glas-Rückseite gibt.

Alles in allem bin ich mit dem Look and Feel jedenfalls durchaus zufrieden. Glas hätte ich schöner gefunden, allerdings rutscht Euch das Smartphone mit diesem Finish weniger leicht aus der Hand und ist zudem auch kein Magnet für Fingerabdrücke. Auch an der Verarbeitung gibt es nichts zu mäkeln, OPPO liefert da erwartungsgemäß souverän ab. Die Lautstärkeregelung links und der Power-Button rechts sitzen bombenfest und bieten knackige Druckpunkte.

Das Find X3 Lite 5G von unten / © NextPit

Der Blick auf die Unterseite verrät uns, dass Ihr Euer Headset hier auch noch mittels 3,5 mm Klinke verbinden könnt, was längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wir sehen ebenfalls einen Speaker, der mir durch einen angenehmen und auch ausreichend lauten Sound aufgefallen ist. Leider haben wir es nur mit Mono-Sound zu tun, aber auch das ist in der Mittelklasse nicht unüblich.

Software: Android 11 an Bord

Was die Software angeht, bin ich seit meiner Rückkehr ins Smartphone-Test-Game tatsächlich ein Anhänger des Color OS geworden. Ich mag die Schlichtheit der Oberfläche, die ein relativ natürliches Android-Erlebnis mit mehrwertigen Features kombiniert. Allein die vielseitigen Screenshot-Gesten haben es mir angetan. Mit drei Fingern wischt Ihr über den Screen für einen Screenshot, könnt mit Variationen der Geste aber auch gleich einen Scrolling-Screenshot erstellen oder lediglich einen Ausschnitt auswählen.

Schön auch, dass hier bereits Android 11 zum Einsatz kommt, denn selbst mit einer bereits veröffentlichten Developer Preview von Android 12 werden noch viel zu viele Smartphones mit Android 10 ausgeliefert. Bei erwartbaren zwei großen Updates bei OPPO ist das Find X3 Lite dadurch auch zukunftssicher.

Performance: Doch, kann man so machen

Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB RAM, 128 GB Speicher – kommt Euch das bekannt vor? Das liegt dann vielleicht daran, dass das in dieser Preisklasse nicht die unüblichste Kombination ist. Beispielsweise kann das OnePlus Nord damit aufwarten, allerdings auch der Vorgänger des Find X3 Lite, also das Find X2 Lite.

Ich hab gezockt (Genshin Impact, Real Racing 3 und Call of Duty) und konnte jeweils sehr flüssig spielen (okay, bei Genshin hat es ein wenig geruckelt) und das auch, ohne dass sich das Gerät unanständig stark erhitzt hätte. Das SoC ist absolut ausreichend für so ziemlich alles, was wir auf unseren Smartphones treiben, auch wenn man hier unterhalb der absoluten High-End-SoCs unterwegs ist.

Das SoC ist auch wegen des integrierten 5G-Modems so beliebt und selbst, wenn Ihr 5G bislang noch nicht nutzen könnt: Auch das trägt zur Zukunftssicherheit des Smartphones bei und daher ist es schön, dass OPPO die komplette 3er-Reihe mit diesem Standard ausstattet.

Frage an Euch: Wie baut man eigentlich so einen Test am Pfiffigsten auf? Soll ich in der “Was mir gefällt”-Rubrik mit okayen Punkten anfangen wie dem Design und mich dramaturgisch geschickt steigern? Oder hätte ich direkt mit dem AMOLED-Display oder dem 65-Watt-Schnellladen anfangen sollen?

Der Akku: Schnell, Schneller, OPPO

Okay, die Frage kommt zumindest für diesen Test hier ein bisschen zu spät, sehe ich ein, aber lasst uns dennoch jetzt über den Akku reden. Mit einer Kapazität von 4.300 mAh kommt Ihr nicht nur geschmeidig über den Tag, mit ein bisschen Strecken reicht es sogar auch für den zweiten. Dabei sind diese Angaben immer herrlich nichtssagend, weil jeder von uns sein Smartphone natürlich anders nutzt und auslastet.

Viele Smartphone-Nutzer hängen Ihr Smartphone eh nachts an den Strom, wobei das beim Find X3 Lite 5G gar nicht mal notwendig ist. Auch in diesem Modell kommt nämlich die SuperVOOC-Technologie von OPPO zum Einsatz und damit ballert Ihr den Hobel in weniger als 40 Minuten wieder komplett voll. Ob das Schnellladen dem Gerät schadet? Lest dazu unbedingt Bens Artikel Ladehemmung: Schadet Quick-Charging dem Handy-Akku?

Im Test hab ich das Find X3 Lite jedenfalls bei exakt 10 Prozent Akku für genau 30 Minuten angeschlossen und war dann mit 97 Prozent Akku wieder für alle Smartphone-Schandtaten bereit.

AMOLED, Du hübsches Ding

Großes AMOLED-Display – kleines Punch Hole / © NextPit

Auch noch auf meiner “mag ich”-Liste beim Find X3 Lite 5G: Das Display! Erneut bietet OPPO auch in seiner Mittelklasse einen schönen AMOLED-Screen an. Gegenüber dem Vorgänger, dem Find X2 Lite, ist es minimal angewachsen auf 6,43 Zoll und behält die FH+-Auflösung und das Seitenverhältnis 20:9 von besagtem Vorgänger bei. Ebenfalls identisch: Die Rate, mit der die Bilder wiederholt werden. Mit 90 Hz liegt man da zwar unter den 120 Hz des Flaggschiffs, aber wir sind hier halt auch in der Mittelklasse unterwegs.

Das Find X3 Lite 5g bietet zudem ein Always-on-Display, was sehr umfangreich konfiguriert werden kann. Integriert im unteren Teil des Displays ist ein Fingerabdrucksensor, der wirklich sehr flott und zuverlässig reagiert. Allerdings habe ich ihn hin und wieder knapp verfehlt, was aber auch entweder an meinen Riesenpranken liegen kann oder daran, dass ich bei meinem eigentlichen Daily Driver etwas weniger weit unten ansetze zum Entsperren. Witzig finde ich, dass Euch die Software sogar verschiedene Animationen anbietet, die den Entsperrvorgang begleiten.

Einziger winziger Kritikpunkt: Die Display-Ränder hätten etwas schlanker sein können. Dafür ist das Panel aber schön hell mit über 600 nits und ich tippe mal, dass es auch in der Sonne noch gut ablesbar ist. Überprüfen konnte ich das nicht, weil der Wettergott ein echter Penner ist und mir einige Tage nur Grau präsentiert hat. Behaltet das im Hinterkopf für gleich, wenn wir über die Kamera reden.

Doch, die Knipse kann was

Willkommen bei “gleich, wenn wir über die Kamera reden”! Einen sonnigen Tag gab es in den sieben Tagen, die ich das OPPO Find X3 Lite 5G testen konnte. An dem habe ich Affenkopf das Smartphone natürlich nicht dabei gehabt, also müsst Ihr mit Bildern aus dem grauen Dortmund vorliebnehmen.

Auf der Suche nach Sonne / © NextPit

Stellt Euch also vor, die Hauptkamera (64 MP, f/1.7) und ihre Kollegen Ultraweit (8 MP,f/2.2) Makro (2 MP, f/2.4) und Schwarzweiß (2 MP, f/2.4) hätten die trüben Bilder unter besseren Bedingungen machen können. Was ich damit sagen will: Dafür, dass die Bedingungen so waren, wie sie eben waren, hat die Kamera sauber abgeliefert.

Das Kamera-Modul auf der Rückseite des Find X3 Lite 5G/ © NextPit

Tagsüber sehen die Bilder sehr realistisch aus und sind detailreich. Das verwundert aber vermutlich die wenigsten, denn tagsüber erzielen ja die meisten Smartphone-Kameras souveräne Ergebnisse, auch bei den günstigeren Modellen. Spannend wird es dann beim Zoom und den Nachtfotos, wo sich qualitativ bei Smartphones die Spreu vom Weizen trennt.

Und ganz ehrlich: Das Find X3 Lite macht das richtig gut. Auf dem folgenden Bild seht Ihr unseren legendären U-Turm, von dem ich glaube, die haben den da nur hingebaut, damit ich Pfeife nachts besoffen nach Hause finde. Den Turm habe ich jedenfalls mal mit dem OPPO-Zoom malträtiert und siehe da: Nicht nur 2x und 5x sehen gut aus, selbst 20x bietet noch ein erstaunlich klares Resultat. Das alles funktioniert ohne optischen Zoom, denn einen Tele-Sensor haben wir nicht an Bord und mit wir mein ich natürlich das Smartphone.

Ehrlich gesagt vermisse ich den Telesensor auch gar nicht mal, denn viel zu oft bringen uns einige der Sensoren nicht sonderlich weiter und wirken daher auf mich, als verbaut man sie nur aus Marketinggründen, weil Quad-Cam oder Triple-Cam einfach besser klingt.

Auch der digitale Zoom taugt was / © NextPit

Auf den Nachtbildern sieht Dortmund erfreulicherweise weniger grau aus und auch hier liefert OPPO: Selbst im normalen Fotomodus verlieren die Bilder nicht zu viel an Details und auch das Rauschen bleibt in einem erträglichen Rahmen. Besser noch ist aber der Nachtmodus, der die Bilder heller und kraftvoller wirken lässt, ohne es zu übertreiben. Oft genug geht die Farbtreue mit Nachtmodi verloren und/oder die Bilder werden übertrieben hell.

Der Nachtmodus des Find X3 Lite 5G / © NextPit

Das ist hier beides nicht der Fall und so bekommt ihr mit diesem 450-Euro-Handset eine Kamera, die Euch im Alltag echt gute Dienste leistet. Wer mag, kann in den Expert HD-Modus wechseln, der Euch 108-MP-Bilder zusammenklöppelt und natürlich sind die anderen üblichen Verdächtigen – Panorama, Pro-Modus, Portrait etc. – auch alle mit von der Partie.

Beispiel-Fotos der Quad-Cam

Graues bis mittelbuntes Dortmund – die Farben werden sehr realistisch dargestellt / © NextPit

Graues bis mittelbuntes Dor... ach, sagte ich ja bereits / © NextPit

Der Portraitmodus funktioniert auch für Löwen / © NextPit

Nachtmodus vs Normal – achtet auf den "Dortmunder U"-Schriftzug unten links / © NextPit

"Ausgezeichnet", diese Makro-Kamera / © NextPit

Beispiel-Fotos der Selfie-Cam

Wir kommen zur Abteilung Geisterbahn aka Selfies. Das ist die Kategorie, bei der ich meistens nicht gut einschätzen kann, was der Shooter taugt, weil dieses Gesicht selbst bei der teuersten Kamera sein volles Bild-Ruinierungs-Potenzial entfaltet.

Gegenüber der Haupt-Cam ist die 32-MP-Knipse vorne zwar okay, haut mich aber nicht so vom Hocker. Beim Portraitmodus verwischt die Kamera für mein Empfinden zu unsauber. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch hier ein paar Schnappschüsse für Euch. Zartbesaitete trinken sich vor dem Betrachten jetzt noch flott ein Schnäpschen.

Normal vs Portrait vs Beauty-Filter-Overload / © NextPit

Hier nochmal der Portraitmodus – Insider bei OPPO berichten, dass man aufgrund dieses Gesichts angeblich an einem Anti-Portraitmodus arbeitet, bei dem automatisch nur das Gesicht unscharf dargestellt wird.

Nicht schön, aber selten. / © NextPit