Poco M3 Pro 5G Test: Ein verkleidetes Redmi Note 10 5G

Insgesamt war das Design des Poco M3 5G in meinem Test vielleicht das interessanteste Merkmal. Mir gefällt der jüngere, kantigere und etwas extravagantere Look des Pocos im Vergleich zu seinem Redmi-Pendant sehr gut.

Insgesamt ist die MIUI 12-Oberfläche immer noch schön zu bedienen. Sie gehört aber zu einem der kompliziertesten Android-Overlays. Besonders nervte mich die mangelnde Benutzerfreundlichkeit der Foto-App auf dem Poco M3 Pro. Die Update-Politik ist zudem nicht die beeindruckendste auf dem Markt, aber das ist in dieser Preisklasse ohnehin kein entscheidender Faktor. Und die Mi-Fans werden argumentieren, dass Android-Updates sowieso nutzlos sind, da MIUI so weit voraus ist ...

Wenn man dann noch die ganzen nativen Xiaomi-Apps dazunimmt, hat man von Anfang an einen überfüllten Startbildschirm, was ich wirklich hasse. Ohnehin findet man bei Xiaomi-Smartphones immer wieder Werbung, die man aber deaktivieren kann.

Wie von Xiaomi gewohnt, finden wir eine Menge Bloatware mit etwa fünfzehn Drittanbieter-Anwendungen (Linkedin, Booking, AliExpress, eBay, TikTok, Amazon etc. ...) und 6 Spielen (alle mit Mikrotransaktionen, logisch!). Mir ist bewusst, dass fast alle Hersteller dies tun und dass Google ohnehin seine eigenen Apps in jede Oberfläche zwingt. Aber ich finde, dass es beim Poco M3 Pro übertrieben viel ist.

Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass die GPU ein wenig untermotorisiert ist. Aber das SoC bot im Allgemeinen eine recht ordentliche Leistung, die dem entspricht, was man in dieser Preisklasse erwarten darf.

In der Praxis hatte ich keine Probleme mit Überhitzung, auch nicht bei längeren Spielesessions (ca. 1 Stunde). Ich war in der Lage, Call of Duty Mobile mit der hohen Grafik bei 30 FPS ohne große Framerate-Verluste laufen zu lassen.

Was die Benchmarks angeht, kann ich also nur auf die Ergebnisse des Realme 8 5G verweisen, das mit dem gleichen SoC und einem 90Hz-LCD-Display ausgestattet ist. Ich werde meinen Test aktualisieren, wenn ich Benchmarks auf dem Smartphone durchführen kann.

Kamera: Triple-Kamera ohne Ultraweitwinkel oder Tele

Das Poco M3 Pro besitzt ein Dreifach-Kameramodul ohne Teleobjektiv, aber auch und vor allem ohne Ultraweitwinkelobjektiv. Stattdessen hat Xiaomi es vorgezogen, den 48-MP-Hauptsensor mit zwei völlig überslüssigen Makro- und Tiefensensoren zu verschönern.

Das hat mir gefallen:

Detailreiche Fotos des Hauptobjektiv bei Tageslicht

Die überraschend guten Selfies

Das hat mir nicht gefallen:

Aggressive Softwareverarbeitung auch bei Tageslicht

Kameramodul zu eingeschränkt ohne Ultraweitwinkel

Der Digitalzoom ist zu durchschnittlich

Makrofotos zu unscharf

Das Kameramodul des Poco M3 Pro ist aus der Ferne schön, aber noch lange nicht gut / © NextPit

Das Hauptobjektiv des Poco M3 Pro 5G schlägt sich bei Tageslicht gut. Das Kameramodul gehört wirklich zum Grundlegendsten, was man in einem Smartphone finden kann, man sollte logischerweise keine fotografischen Sensationen erwarten.

Die Detailtreue ist im Weitwinkelbereich sehr gut. Die Farben werden natürlich wiedergegeben, vorausgesetzt der AI-Modus ist deaktiviert. Ich habe in diesem Jahr nur sehr wenige Smartphones unter 200 Euro getestet, aber ich finde, dass wir hier in Bezug auf die Darstellung ganz vorne mit dabei sind, vor allem für ein eigentlich derart limitiertes Modul.

Die Farbgebung ist erstaunlich natürlich / © NextPit

Auf der anderen Seite können wir sofort große Bedenken bezüglich des Dynamikbereichs feststellen. Schatten neigen dazu, die Szene zu übertönen. Bei etwas komplexeren Szenen hat das Smartphone Schwierigkeiten, mit den dunkelsten Bereichen umzugehen und dunkelt sicherheitshalber lieber die gesamte Szene ab.

Der Detailgrad überzeugt, aber der Dynamikbereich ist nicht groß genug / © NextPit

Ansonsten konnte ich einen gewissen Glättungseffekt feststellen, der wie ein Schleier Texturen und andere Unebenheiten abflacht und den Eindruck vermittelt, ein Ölgemälde auf Leinwand zu betrachten. Ihr könnt das besonders beim Laub und in der Vegetation im Allgemeinen feststellen.

Es sieht fast wie ein Porträtfoto aus, da der Hintergrund unscharf ist / © NextPit

Was den Zoom betrifft, habe ich ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet, obwohl das Fehlen eines Teleobjektivs in dieser Preisklasse fast normal ist. Selbst einige Flaggschiff-Kameras haben keinen. Wenn der Digitalzoom aber zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust führt, könnt Ihr mit der 2-fachen Vergrößerung immer noch etwas Rauheit und Schärfe erahnen. Andererseits ist alles, was über diese Zoomstufe hinausgeht (beim Poco M3 Pro maximal x10), kaum zu gebrauchen.

Von links nach rechts: x2, x5, x10 – 48 MP Weitwinkel. / © NextPit

Von links nach rechts: x2, x5, x10 – Weitwinkel 48 MP / © NextPit

Von links nach rechts: x2, x5, x10 – Weitwinkel 48 MP / © NextPit

Was den Makromodus betrifft, so ist dieser gut in den Einstellungen der Foto-App versteckt. Es ist, als ob Xiaomi weiß, dass der Makro-Sensor völlig überflüssig ist. Der Fokusabstand von 5 cm ermöglicht einige ziemlich coole Aufnahmen, aber nur, wenn Ihr es schafft, ein Bild ohne Unschärfe aufzunehmen. Die Stabilisierung fehlt völlig und die Schärfe ist wirklich miserabel. Ich finde, dass es dem Rendering insgesamt an Details fehlt, damit dieser Makrosensor wirklich brauchbar ist.

Für den Makro-Sensor muss man ein ruhiges Händchen haben / © NextPit

Für Selfies hat das Poco M3 Pro eine 8 MP Selfie-Linse. Im Test habe ich diesen kleinen Sensor wirklich zu schätzen gewusst. Die Schärfe war wirklich gut. Würde ich einen Blindtest mit Selfies machen, die ich mit dem Poco M3 Pro und einigen der getesteten Flaggschiffe gemacht habe, könnte ich kaum einen Unterschied feststellen.

Der Detailgrad ist sehr hoch, die Belichtungssteuerung effektiv, die Farben sind da, das ist die gute Überraschung dieser Kamera. Natürlich gelten diese Bemerkungen nur für Aufnahmen, die tagsüber und bei guten Lichtverhältnissen gemacht wurden. Sobald Ihr in Innenräumen oder bei schwachem Licht knipst, macht die Glättung alles zunichte.

Ich mache links absichtlich so große Augen – im wirklichen Leben bin ich echt ein guter Kerl. / © NextPit

Schließlich sind die Bilder bei Nacht ziemlich schlecht, aber das ist bei dieser Preisklasse verständlich. Ich glaube, ich habe mich zu sehr daran gewöhnt, High-End-Smartphones zu testen. Aber ich fand das digitale Rauschen trotz sehr aggressiver Rauschunterdrückung zu präsent. Die Szene ist gut beleuchtet, aber nicht gut genug erkennbar.

Insgesamt fand ich das Fotoerlebnis nicht enttäuschend, aber sehr langweilig. Ich denke wirklich, dass dies typisch für diese Preisklasse ist und dass man für weniger als 200 Euro offensichtlich kein gutes Kamera-Smartphone erwarten kann. Konkret hatte ich aber eher den Eindruck, nur ein Fotoobjektiv zu haben als drei, was die Möglichkeiten des Fotografierens zu sehr einschränkt.