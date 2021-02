Realme 7i im Test: Akku-Dauerläufer für unter 200 Euro

Ich sage das ein wenig mit angezogener Handbremse, weil Realme selbst, aber auch Konkurrenten wie Xiaomi – beispielsweise mit dem Redmi Note 9 Pro – regelmäßig aufzeigen, was unterhalb von 200 Euro machbar ist. Bevor Ihr hier also blind zuschlagt, checkt vielleicht mal, was die Konkurrenz (auch aus eigenem Haus) in dieser Preisklasse zu bieten hat.

Mit dem Realme 7i zeigen die Chinesen erneut, dass man für unter 200 Euro heutzutage echt schon jede Menge Technik bekommt und so zielt das Smartphone natürlich auf preisbewusste Kundschaft ab und demzufolge kann der Durchschnittsnutzer, der ein paar WhatsApp-Nachrichten verschickt, seine Ex auf Insta stalkt, hin und wieder mal ein bisschen zockt und ein Partybild knipst, mit dem Realme 7i durchaus glücklich werden. aspectquote>

Was mir am Realme 7i gefällt

Merkt Ihr, dass ich Euch nicht nur die schöne Rückseite präsentiere, sondern Euch auch musikalisch manipulieren will? / © NextPit

Was darf man eigentlich von einem Hobel erwarten, der schlanke 160 Euro kostet? Anscheinend sind wir im Jahr 2021 so weit, dass sich so ein Handset durchaus toll anfühlen darf, wenn man es in Händen hält. aspectquote>Mit 208 Gramm und 6,5 Zoll Bildschirmdiagonale ist das Realme 7i ein ziemlicher Klopper, liegt aber richtig gut in der Hand. Lediglich der etwas kantige Rand am vorderen Rahmen ist mir ein wenig unangenehm aufgefallen, fällt aber nicht zu negativ ins Gewicht.

Alle Buttons sitzen auf der rechten Seite / © NextPit

Ansonsten wirkt das Realme 7i robust und gut verarbeitet, die Tasten, die sich ausschließlich auf der rechten Seite befinden, wackeln nicht und haben angenehme Druckpunkte. Die Rückseite ist natürlich aus Plastik, fühlt sich aber nicht übermäßig billig an und sieht sogar richtig gut aus. Ihr findet dort neben der Kamera-Sektion oben links einen gut reagierenden und gut erreichbaren Fingerabdrucksensor mittig im oberen Drittel.

Realme hat auf der Rückseite zudem quasi ein Victory-Zeichen-Design untergebracht und im Licht sieht nicht nur dieses Victory-“V” klasse aus, die Rückseite schimmert auch schön in changierenden, hellen Blautönen. Mein Testgerät kam in “Victory Blue”, alternativ könnt Ihr auch zu “Glory Silver” greifen.

Vorbildlich: Der Akku für 2+ Tage

Ich würde gerne noch ein wenig darüber sinnieren, wie das in solchen Unternehmen wohl aussieht, wenn darüber beraten wird, welche fancy Farb-Namen man dem Gerät verpassen will, aber ich sehe Euch doch förmlich an, dass Ihr nach weiteren Infos zum Smartphone giert. Also spanne ich Euch nicht weiter auf die Folter und nenne euch mit dem Akku vermutlich das Kaufargument des Realme 7i: Reichliche 6.000 mAh werden hier nämlich aufgerufen und Realme selbst spricht da von einer Stand-by-Zeit von ganz erstaunlichen 45 Tagen.

Realme verkündet, dass man mit dem Teil über 43 Stunden am Stück telefonieren können soll – wer sich mein Gerede so lange anhören soll, hat mir Realme leider aber nicht verraten. Wireless Charging wird leider nicht unterstützt, dafür allerdings Reverse Charging, so dass also auch noch andere Hardware davon profitieren kann, dass wir hier einen besonders fetten Akku am Start haben. Ich überlege, ob es jemand als Nachteil empfindet, dass so ein großer Akku das Gewicht des Geräts in die Höhe schraubt. Mir persönlich sind 20, 30 Gramm mehr das absolut wert, dass ich so selten auf Steckdosen-Pirsch gehen muss.

18 Watt sind zwar weit weg von dem, was die schnellsten Charger mittlerweile an Strom ins Gerät pumpen, aber zu einem Drittel ist das Realme 7i immerhin in einer halben Stunde wieder geladen – und hey: Der Charger ist in der Box! Nimm das, Apple!!

Weiter gefällt mir am Realme 7i, dass Ihr nicht nur den Speicher erweitern könnt, sondern dafür nicht auf eine zweite SIM-Karte verzichten muss. Soll heißen, auch das Realme 7i besitzt einen Triple-Slot, der zwei NanoSIM-Karten und eine microSD-Karte gleichzeitig aufnimmt.

Schöne, schlichte Software

Als Android-Purist mag ich die Realme UI, auch wenn es schade ist, dass wir hier noch Version 1.0 vorfinden, die auf Android 10 basiert. Die Software ist angenehm schlicht gehalten, wurde punktuell aber um nette Features ergänzt. So reicht ein Wisch mit drei Fingern für einen Screenshot, haltet Ihr diese drei Finger einen Augenblick auf dem Display, könnt Ihr einen Ausschnitt screenshotten und wenn Ihr die drei Finger kurz haltet und dann über den unteren Rand wischt, könnt Ihr einen Scroll-Screenshot erstellen.

Eine weitere Funktion, die ich mag: Ihr könnt gleichzeitig den 3,5 mm Klinkenanschluss für eure Kopfhörer nutzen, während jemand anders per Bluetooth verbunden ist. Das nennt sich bei Realme “Dual Mode Music Share” und lässt Euch gemeinsam Musik hören oder Videos schauen.

Abschließend gefällt mir am Realme 7i natürlich das Preisschild, denn selbst, wenn ich bei 160 Euro natürlich Abstriche machen muss und die Konkurrenz in diesem Sektor härter und härter wird, kann man in diesem Punkt einfach nicht viel falsch machen, wenn man auf der Suche nach einem günstigen Allrounder ist.