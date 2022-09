Realme 9 5G im Test: Eher Mittel als Klasse

Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz ist das Display des Realme 9 5G doppelt so schnell wie die Anzeige im 999 Euro teuren iPhone 14 . Dargestellte Inhalte sind dadurch deutlich flüssiger, allerdings ist die Anzeige dadurch nicht automatisch besser. Denn vom Datenblatt abgesehen bietet das LC-Panel blasse Farben, eine mittelmäßige Helligkeit und einen fiesen Schatten um das Punch-Hole am oberen linken Bildrand.

Realmes "9 5G" bietet ein 6,6 Zoll großes LC-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Anzeige ist schön randlos und mit einem Punch-Hole zur Platzierung der Frontkamera in das 164,3 x 75,6 x 8,5 Millimeter große Gehäuse eingelassen. Auf eine IP-Zertifizierung müsst Ihr verzichten, der Fingerabdruck findet zudem im An-Knopf an der rechten Gehäuseseite Platz.

Was Realme beim 9 5G zudem anders organisiert, ist die Platzierung der microSD-Karte. Im Vorgängermodell konntet Ihr zwei SIM-Karten und eine Speichererweiterung nutzen. Beim 9er-Modell kommt hingegen ein kombinierter SIM-Karten-Schlitten zum Einsatz. Ihr müsst Ihr also zwischen zwei SIMs sowie einer SIM und einer microSD-Karte entscheiden.

Im Alltag bietet das Realme aber eine solide Performance. Apps öffnen nach kurzer Ladezeit und den Shooter "Call of Duty: Mobile" konnte ich mit hohen Grafikeinstellungen ruckelfrei zocken. Allerdings entstammt dieser Eindruck nach wenigen Tagen im Test – wie bei vielen Midrangern sehe ich die Performance nach ein, zwei Jahren als kritisch an. Hier hätte ich mir bei einem Release im Jahr 2022 ein wenig mehr Leistung gewünscht.

Die Historie von Realmes 5G-Modellen ist ein wenig kurios. So bot das Realme 7 5G vor zwei Jahren mehr Leistung als sein Nachfolger – und das Realme 9 5G kehrt diesen Trend nicht wirklich um. Das verbaute Chipset Snapdragon 695 von Qualcomm bietet in allen Benchmarks-Tests ein ähnliches Leistungsniveau wie die MediaTek-Hardware im Vorgänger – trotz modernerer Fertigung im 6-Nanometer-Verfahren.

Kamera: Effektiv nur eine Brennweite

Obwohl Ihr auf der Rückseite des Realme 9 5G drei Linsen seht, steht Euch nur eine Brennweite zur Verfügung. Denn neben der 50-Megapixel-Hauptkamera verbaut Realme nur eine Makrokamera sowie eine Monochrom-Cam mit jeweils 2 Megapixeln. Selfies nimmt das Handy mit 16 Megapixeln auf.

Die Kameras des Realme 9 5G löst mit 50 Megapixeln auf. / © NextPit

Gefällt:

Kreative Bildmodi (Filter, Tilt & Shift und mehr)

Interessanter Street-Modus

Gefällt nicht:

Zwei überflüssige Linsen auf der Rückseite

Bildqualität insgesamt mittelmäßig

Starke Nachbearbeitung

In der Smartphone-Mittelklasse gibt es richtig gute Kamera-Handys, an denen sich das Realme 9 5G messen muss. Leider verzichtet der Hersteller im Jahr 2022 noch immer auf die Integration einer Ultraweitwinkelkamera. Indes könnt Ihr nur digital in Eure Motive hereinzoomen, aber vor Gebäuden keinen größeren Bildausschnitt wählen. Da der Digi-Zoom qualitativ enttäuscht, ist die Kamera in dieser Hinsicht sehr unflexibel.

Stattdessen bietet Realme viele Bildmodi, die gerade Einsteiger*innen gefallen werden. Neben kreativen Filtern gibt es einen Tilt-&-Shift-Modus und einen Street-Modus, den ich so noch nie in einem Handy gesehen habe. Hier könnt Ihr Fokus und Belichtung über ein Steuerkreuz einstellen, während das Handy in einer Art Semi-Automatik arbeitet. Damit rumzuspielen, macht durchaus Spaß – wirklich bessere Ergebnisse produziert das Handy aber nicht.

Hauptkamera im Weitwinkel © NextPit Hauptkamera ohne Zoom © NextPit Hauptkamera mit 2-fach-Zoom © NextPit Hauptkamera mit maximalem Zoom © NextPit Hauptkamera im Weitwinkel © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Tilt-and-Shift-Modus tagsüber © NextPit Hauptkamera bei Tageslicht © NextPit HDR bei starkem Gegenlicht © NextPit HDR mit Gegenlicht © NextPit Nachtmodus aus bei Nacht © NextPit Hauptkamera mit Nachtmodus © NextPit Nachtmodus bei starker Dunkelheit © NextPit Nachtmodus bei Dunkelheit © NextPit Nachtmodus bei Nacht © NextPit Realme 9 5G Testfotos 03 © NextPit Schnappschuss bei Nacht © NextPit

Die Bildqualität der 48-Megapixel-Hauptkamera ist insgesamt aber überraschend gut. Tagsüber sehen Bilder knackscharf und in vielen Situationen natürlich aus, HDR-Szenen wirken allerdings ein wenig unnatürlich. Bei schlechteren Lichtbedingungen hellt das Realme 9 5G Motive zuverlässig auf, Details verschwimmen jedoch stark und die Qualität nimmt insgesamt ein wenig zu stark ab.

Nehmt Ihr mit dem Handy gerne Videos auf, gelingt das mit dem Realme 9 5G in Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde oder in 720p in wahlweise 30 oder 60 Bildern pro Sekunde auf. Hier fällt das Realme 9 5G hinter den aktuellen Standards, die selbst günstige Smartphones erreichen, zurück.