Realme GT Neo 3 im Test: Lädt schneller als sein Schatten

Design: Gelungener Racing-Look

Das Realme GT Neo 3 hat ein Design, das eindeutig vom Rennsport inspiriert ist. Das Aussehen ist dabei natürlich recht eigensinnig und wird sicher nicht jedem gefallen. Aber der Hersteller bietet trotzdem eine sehr sorgfältige Verarbeitung.

Gefällt:

Coole Racing-Streifen und gute Verarbeitung

Beschichtung auf der Rückseite fühlt sich weich an

Kameramodul steht nicht zu sehr aus der Rückseite hervor

Relativ geringes Gewicht (188 g)

Gefällt nicht:

Keine IP-Kennzeichnung, kein microSD-Slot und keine 3,5-mm-Buchse

Recht große Abmessungen (163,3 x 75,6 x 8,2 mm)

Rahmen aus Kunststoff

Kein Klinkenanschluss, kein microSD-Anschluss und kein IP-Index beim Realme GT Neo 3 / © NextPit

Das Realme GT Neo 3 ist in drei Farben erhältlich: Asphalt Black, Sprint White und Nitro Blue. Ich habe die Version in Sprint White getestet und mir hat das Design sehr gut gefallen. Die Rückseite aus Glas ist matt und fühlt sich weich an. Sie ist zwei Racing-Streifen versehen, die vom Markennamen und dem Motto "Dare to leap" unterbrochen werden.

So gesehen könnte man meinen, dass das Aussehen des Realme GT Neo 3 ein wenig nach "Opel-Tuning" aussieht. Aber auch wenn das so ist, finde ich das Design ziemlich stilvoll. Die Verarbeitung ist top und man hat das Gefühl, ein Premium-Produkt in den Händen zu halten. Die Beschichtung hat übrigens den Vorzug, dass sie gegen Fingerabdrücke immun ist.

Das Realme GT Neo 3 ist kein kompaktes Smartphone, aber es ist ziemlich leicht / © NextPit.

Die Vorder- und Rückseite sind durch Gorilla Glass 5 von Corning geschützt. Der Bildschirm ist flach und hat weder ein zu breites Kinn noch eine zu breite Stirn. Die Lautstärketasten auf der linken Seite und der Einschaltknopf sind gut platziert und ziemlich fest eingesetzt, sodass es ein angenehmes "Feedback" gibt, wenn man sie drückt.

Das Smartphone ist übrigens mit einem Gewicht von 188 Gramm trotz seiner eher breiten Abmessungen von 163,3 x 75,6 x 8,2 mm recht leicht. Dafür verzichtet Realme auf eine IP-Zertifizierung für Wasserdichtigkeit, den microSD-Steckplatz zur Erweiterung des Speichers und den 3,5-mm-Klinkenanschluss. Auch der Kunststoffrahmen ist in Bezug auf die Haltbarkeit nicht optimal.