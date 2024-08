Bei Amazon könnt Ihr Euch gerade einen der wohl flachsten Saugroboter von Roborock so günstig wie nie sichern. Der Qrevo S kostet Euch hier erstmals weniger als 600 Euro und ist dank guter Saug- und Wischleistung eine spannende Alternative zu deutlich teureren Premium-Varianten. Klingt spannend? Dann findet Ihr in diesem Artikel alle Details zum Angebot.

Ein neuer Saugroboter ist häufig mit hohen Kosten verbunden. Premium-Modelle gibt es häufig erst im vierstelligen Bereich. Mit dem Qrevo S bekommt Ihr jedoch eine Premium-Light-Variante mit 7.000-Pa-Saugleistung, starker Wischfunktion und einer (fast) autonomen Basisstation. Normalerweise müsst Ihr hier auch mit 799 Euro rechnen, allerdings gibt es die Haushaltshilfe für kurze Zeit bei Amazon deutlich günstiger. Denn hier zahlt Ihr nur noch 579,99 Euro.

Roborock Qrevo S: Flacher Saugroboter mit Wischfunktion und Top-Saugleistung

Direkt beim Auspacken fällt auf, dass der Qrevo S etwas ganz Spezielles ist. Denn mit seiner Gesamthöhe von 9,65 cm ist er einer der flachsten Saugroboter (Bestenliste) auf dem Markt. Dadurch kommt er auch unter Möbelstücke, die kein anderes Modell erreichen kann – und das trotz LiDAR-Turm. Dieser sorgt beim Roborock-Gerät auch für die solide Navigation und Hinderniserkennung.

Der Roborock Qrevo S hat eine Seitenbürste und zwei rotierende Wischpads. / © nextpit

Mit 7.000 Pa saugt der Putzteufel Euer Zuhause mehr als gründlich und auch in unserem Test zum Roborock Qrevo S fiel uns gerade diese Funktion mehr als positiv auf. Lediglich bei Teppichen büßt der Roboter etwas seiner sonst sehr guten Leistung ein. Auch beim Wischen läuft alles problemlos. Die Basisstation wäscht und trocknet die Wischmopps und in der App könnt Ihr sogar sehen, wie lange dieser Vorgang noch benötigt. Hier könnt Ihr die Dockingstation auch detailliert auf Eure Wünsche anpassen, sowie die Kartierung vornehmen.

Lohnt sich der Amazon-Deal zum Roborock-Sauger?

Der Qrevo S kostet Euch laut UVP 799 Euro. Mit dieser rechnet auch Amazon und gibt einen Rabatt von 27 Prozent an. In der Realität gibt es das Gerät allerdings schon ab 689,00 Euro im Netz, wodurch Ihr bei Amazon dennoch mehr als 100 Euro spart. Bereits am 16. Juli gab es den Staubsaugerroboter für 579 Euro, allerdings war dieses Angebot nur kurz erhältlich und handelte sich wohl eher um einen Preisfehler. Ansonsten lag der bisherige Bestpreis mit 619,99 Euro noch einmal 40 Euro über dem aktuellen Angebot des Versandriesen.

Ihr erhaltet hier also einen Saugroboter für 579,99 Euro, der sich vor Geräten um die 1.000-Euro-Grenze definitiv nicht verstecken muss. Zum Vergleich bietet der Dreame L20 Ultra, der Euch noch mindestens 749 Euro kostet, eine Saugleistung von 7.000 Pa und auch ansonsten identische Funktionen. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Saugroboter-Veteranen kommen bei diesem Deal also durchaus auf ihre Kosten.

Möchtet Ihr Euch das Angebot sichern, achtet darauf, dass es insgesamt vier mögliche Varianten gibt. Zum einen habt Ihr die Wahl zwischen der schwarzen und weißen Farbe und zum anderen könnt Ihr Euch auch das Set zum selben Preis sichern. Hier legt der Hersteller, der auch Verkäufer ist, noch zwei zusätzliche Wischmopps in den Lieferumfang dazu.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock Qrevo S interessant für Euch oder greift Ihr zu "echten" Premium-Geräten? Lasst es uns wissen!