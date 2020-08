Samsung Galaxy Note 20 Ultra im Hands-on: Mehr geht nicht!

“Ultra” nennt Samsung das oberste Ende der Fahnenstange. Nach der S-Serie im Frühjahr bekommt nun auch die Note-Serie das jährliche Update. Mindestens 1350 Euro kostet das Samsung Galaxy Note 20 Ultra, das alles an Technik mitbringt, was man irgendwie in eine Hosentasche stopfen kann.

Exynos in EU

Am Note 20 Ultra gefällt mir...

… die Kamera(-Hardware)

Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra hat ein vielversprechendes Kamera-Setup. Den ausladenden Kamera-Buckel allerdings mag man aufgrund der schieren Größe kaum noch als solchen bezeichnen. Ich hab schon kleinere Erker gesehen. Aber klar: Irgendwo muss der für Smartphone-Verhältnisse riesengroße 108-Megapixel-Sensor ja hin. Den Chip kennen wir bereits aus dem S20 Ultra, die Voraussetzungen auf wirklich tolle Fotos sind da. Dazu verbaut Samsung ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das mit seinem enormen Bildwinkel mehr Motiv aufs Bild bringt als die meisten Konkurrenten.

Eine Neuerung gibt es dann doch im Vergleich zum S20 Ultra: Hinter dem fünffach optischen Teleobjektiv steckt nun nur noch ein 12-Megapixel-Bildsensor anstelle eines 48-Megapixel-Chips. Entsprechend schreibt Samsung auch nur noch einen "50x Space Zoom" auf seine Werbematerialien – und wenigstens nicht mehr auf die Gehäuserückseite.

Der Kamera-Buckel ist gewaltig. Aber kein Wunder: Irgendwo müssen die Sensoren ja ihren Platz finden. / © NextPit

Die Bildqualität können wir nach einem kurzen Hands-on natürlich nicht beurteilen. Aber: Ähnlich vielversprechend waren auch beim Samsung Galaxy S20 Ultra die technischen Voraussetzungen – und hier war die Software zum Marktstart leider noch nicht reif. Die Algorithmen produzierten teilweise eklatante Bildfehler, die Samsung erst im Laufe der Monate langsam mit diversen Updates halbwegs in den Griff bekam. Ob das Note 20 Ultra einen besseren Start erwischt, wird erst unser ausführlicher Test zeigen. Während sich die Software noch beweisen muss, gefällt mir auf jeden Fall schonmal die Kamera-Hardware.

… der S-Pen

Wie eingangs schon geschrieben: Stift kann niemand so gut wie Samsung . Die Integration der Stylus-Bedienung ins Betriebssystem ist und bleibt spitze. Gemäß dem Motto "Never change a winning Team" sind die Software-Neuerungen eher alibimäßig: Es gibt ein paar neue Fuchtelgesten mit dem Stift. Ihr wollt mit kreisförmigen Schwurbelgesten den 50-fach Zoom aktivieren? Bitte sehr, nach gefühlt zwei Minuten hatte ich ich mich von “1x” bis zu “10x” und einem schmerzenden Handgelenk durchgekurbelt.

Damit sich der neue Stift seinen Namen “S Pen Ultra” verdient, gibt es aber tatsächlich noch eine brauchbare Neuerung: Samsung will die Eingabelatenz des Stiftes von 42 auf 9 Millisekunden verkürzt haben. Einen direkten Vergleich zwischen dem Note 10 und dem Note 20 Ultra konnte ich leider nicht anstellen, aber auf jeden Fall fühlte sich die Stifteingabe wunderbar direkt an.

Überläufer: Der S-Pen hat die Seite gewechselt und steckt nun – von hinten gesehen – rechts im Gehäuse. / © NextPit

… das Highend-Feuerwerk

Zugegeben: Alles andere wäre bei mindestens 1350 Euro eine Frechheit. Aber dennoch ist es einfach geil, ein Device in der Hand zu halten, das so ziemlich alles mitbringt, was irgendwie geht. Da wäre beispielsweise das tolle und flüssige 120-Hertz-Display mit 3088 x 1440 Pixeln auf 6,9 Zoll, wobei die abgerundeten Kanten sicherlich Geschmacksache sind. Wer sich damit nicht anfreunden kann: Das Galaxy Note 20 hat ein planes Display.

Wer ein "plattes" Display bevorzugt, wird eher mit dem Galaxy Note 20 (links) glücklich. / © NextPit

Beim SoC setzt Samsung Note-üblich in Europa immer noch auf das Exynos-SoC aus der aktuellen S-Generation. Entgegen vorheriger Gerüchte ist offenbar der kolportierte Exynos 992 nicht fertig geworden – in der Note-20-Serie steckt nach wie vor der Exynos 990. Damit bleibt der Kritikpunkt vom S20-Lineup bestehen: Der Exynos ist der globalen Snapdragon-Variante deutlich unterlegen.

Dem Exynos-Chip stehen dabei bis zu 12 GB RAM und wahlweise 256 oder 512 GB UFS-3.1-Speicher zur Seite. Im Gegensatz zum kleinen Bruder hat das Galaxy Note 20 Ultra übrigens sogar noch einen microSD-Slot an Bord.

Oberhalb des Displays sitzt eine Weitwinkel-Kamera mit 10 Megapixeln. / © NextPit

Weiter gibt’s einen 4500-mAh-Akku inklusive kabellosem Schnellladen (15 Watt) und Wireless Reverse Charging. Die Schnellladefunktion per Kabel ist mit 25 Watt recht konventionell. Ebenfalls an Bord: das neue WiFi 6 sowie der Funkstandard UWB. UWB ist eine Art Bluetooth auf Steroiden, das nicht nur eine drahtlose Kommunikation ermöglicht, sondern auch ein zentimetergenaues Lokalisieren der einzelnen Kommunikationspartner. Über UWB sollen sich in den kommenden Jahren Haustüren öffnen, Autos starten oder verlorene Gegenstände präzise orten lassen. Und das Note 20 Ultra kann’s schon heute. Oder zumindest morgen – bei unserem Vorseriengerät war das Feature leider noch nicht fertig.