Samsung Galaxy S22: Diese Gerüchte gibt es bereits zum Flaggschiff

Es ist noch Zeit, bis Samsung das Galaxy S22, das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra vorstellen wird. Aber schon jetzt gibt es verschiedene Gerüchte und Infos. NextPit fasst Euch nachfolgend alles zusammen, was über das nächste Samsung-Flaggschiff bekannt ist.

Wir erwarten die Vorstellung der Galaxy-S22-Reihe im nächsten Frühjahr. Es gibt bereits mehrere Infos zu den neuen Modellen, aktuell handelt es sich dabei durch die Bank um Gerüchte, die Ihr also noch mit Vorsicht genießen solltet:

Exynos: Neue GPU von AMD

Samsung soll verstärkt auf Polycarbonat setzen

kleinere Displays beim Basis- und Plus-Modell

Bessere Kamera dank Sensor-Shift-Technologie

Schon als das Samsung Galaxy S21 an der Seite seiner großen Brüder, dem Galaxy S21+ und dem Galaxy S21 Ultra, vorgestellt wurde, gab es erste Gerüchte zum Nachfolger. Naturgemäß befassen sich diese Gerüchte mit besserer Performance, verbesserten Kameras und Design-Änderungen. Das ist auch bei der Galaxy S22-Reihe der Fall, also lasst uns die bisherigen Informationen der Reihe nach durchgehen.

Design der Galaxy-S22-Reihe

Ein noch sehr frisches Gerücht befasst sich mit der Materialwahl der Koreaner bei den kommenden Modellen des Flaggschiffs. Aus Südkorea berichtet ein Leaker, dass Samsung verstärkt auf Kunststoff setzen könnte. Stimmen diese Informationen, wird neben dem Basismodell auch das Galaxy S22+ auf eine Polycarbonat-Rückseite setzen. Lediglich das Spitzenmodell Galaxy S22 Ultra käme in dem Fall weiterhin mit Glas-Rückseite. Die aktuelle Flaggschiffreihe setzt sowohl beim Galaxy S21+ als auch beim Galaxy S21 Ultra auf hochwertiges Gorilla Glas Victus.

Eine neue Verarbeitungstechnologie solle es demnach Samsung ermöglichen, eine Kunststoffrückseite zu produzieren, die der Haptik Glas sehr nahekommt. Ob das tatsächlich so ist und was die Samsung-Fans davon halten, können wir aktuell natürlich noch nicht abschätzen. Möglich ist jedenfalls, dass das Plus-Modell dadurch leichter und robuster wird als sein Vorgänger.

Das Samsung Galaxy S21 kommt mit einer Rückseite aus Polycarbonat! / © NextPit

Ob eine solche Design-Entscheidung im Endeffekt dazu führt, den Preis zu senken und gleichzeitig dem Ultra-Modell mehr Exklusivität einzuhauen, wird die Zukunft zeigen müssen. Für die These mit der Exklusivität spricht auch die Vermutung, dass lediglich das Ultra auf ein LTPO-OLED-Panel setzen wird. Lest dazu auch gerne unseren NextPit-Artikel, der die verschiedenen Display-Technologien erläutert.

Derweil gibt es ein weiteres Gerücht bezüglich des Designs und auch hierbei geht es um das Basis-Gerät sowie den Plus-Ableger. Vor wenigen Tagen hat sich nämlich Leaker Mauri QHD via Twitter zu Wort gemeldet mit einer Info, die er als sehr realistisch einschätzt.

Dabei geht es um die Display-Größen der Galaxy-S22-Reihe und stimmen seine Informationen, würden die sowohl beim Galaxy S22 als auch beim Galaxy S22+ schrumpfen. Das Galaxy S22 käme gegenüber den 6,2 Zoll im aktuellen Handset dann nur noch auf eine Bilddiagonale von 6,06 Zoll. Beim Galaxy S22 ist vorgesehen, die Display-Größe von 6,7 auf 6,5 Zoll einzudampfen. Beim Ultra soll weiterhin ein Panel mit einer Bildschirmdiagonale von 6,81 Zoll verbaut werden.

Mehr Gaming-Power dank AMD?

Offizieller als die obigen Design-Leaks ist die Information, dass die GPU des nächsten Flagship-SoCs der Exynos-Reihe keine Mali GPU sein wird. Stattdessen verkündet Samsung selbst eine Partnerschaft mit AMD! Die Rede ist davon, dass ein kommendes Exynos-SoC auf die RDNA-2-Architektur von AMD setzt. Das wäre exakt die selbe Basis, die auch für die GPUs in der PlayStation 5, der Xbox Series X und S genutzt wird und in verschiedenen PC-Grafikkarten.

Ray-Tracing und Variable Rate Shading (VRS) werden im nächsten Exynos unterstützt / © Samsung / Screenshot: NextPit

Während wir noch nicht viel über die generelle Performance des nächsten Exynos-Flaggschiffs wissen, dürfen wir uns jedenfalls jetzt schon berechtigte Hoffnung darauf machen, dass die kommenden Samsung-Modelle mit den neuen SoCs einen ordentlichen Schub in Sachen Gaming machen.

Kameras der Galaxy-S22-Reihe: Olympus an Bord?

Damit kommen wir jetzt zu dem Bereich eines Smartphones, der sehr oft im Fokus der Hersteller steht, wenn es darum geht, neue Modelle zu verbessern: Die Kamera! Erfahrungsgemäß liefert Samsung hier stets souverän ab und logischerweise will man auch mit den kommenden Spitzenmodellen noch einmal die Messlatte anheben.

Wird die Kamera-Sektion des S22 so aussehen wie in diesem Konzept? / © Let's Go Digital

Möglich werden könnte das durch eine Zusammenarbeit mit Olympus, über die bereits viel spekuliert wird. So wie andere Hersteller mit etablierten Kamera-Experten wie Leica, Hasselblad oder Zeiss Technologie-Partnerschaften eingehen, könnte jetzt auch Samsung erstmals einen solchen Weg einschlagen.

Dass die Marke Olympus prominent auf der Rückseite eines Samsung-Smartphones zu lesen sein könnte, wurde erstmals von Leaker Yogesh angesprochen und in der Folge von seinem Kollegen Ice Universe bestätigt. Welcher Art diese Partnerschaft sein könnte, ist bislang jedoch noch nicht klar.

Samsung ermöglicht theoretisch schon mit dem Exynos 2100 einen 200-MP-Sensor und auch fürs Galaxy S22 wird vermutet, dass diese 200 MP tatsächlich auf dem Datenblatt zu finden sein werden. Des weiteren ist die Rede von einer außergewöhnlich großen Linse, die besonders viel Licht aufnehmen kann und damit noch bessere Ergebnisse unter schlechten Lichtbedingungen erzielen soll.

Abschließend berichtet Sam Mobile darüber, dass Samsung womöglich am bislang besten Zoom arbeitet, der jemals in einer Smartphone-Kamera zum Einsatz kam. Auch hier wird sich wieder auf Infos des Leakers Ice Universe bezogen. Die Rede ist dabei davon, dass Samsung Electromechanics und Samsung LSI eine kontinuierliche Zoom-Periskop-Lösung für das Galaxy S22 Ultra entwickelt haben.

Die Linsen könnten sich innerhalb dieser neuen Periskop-Einheit frei bewegen und würden dadurch der Technologie ähneln, die bei Digital- und DSLR-Kameras zum Einsatz kommt. Außerdem wird vermutet, dass im Galaxy S22 Ultra die Sensor-Shift-Technologie zu finden sein wird, die der Cam des iPhone 12 Pro Max zu mehr Stabilität verhilft.

Wie gesagt haben wir es zu diesem Zeitpunkt noch mit vielen unbestätigten Informationen zu tun, so dass Ihr gut beraten seid, mit diesen möglichen Spezifikationen noch vorsichtig umzugehen. Nichtsdestotrotz wüssten wir gerne, was Ihr Euch von der Galaxy-S22-Reihe erhofft und was Ihr über die bisherigen Gerüchte denkt, die um die drei neuen Geräte kreisen.