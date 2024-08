Abschließendes Urteil

Es bleibt die Frage: Lohnt sich die Investition von 500 Euro für diesen Bilderrahmen? Zunächst einmal ist der Samsung Music Frame ohne Zweifel ein Hingucker und bietet eine kreative Lösung für all jene, die Wert auf eine harmonische Raumgestaltung legen. In Kombination mit einem Samsung-Fernseher aus der gleichen Reihe entfaltet der Music Frame sein volles Potenzial und verwandelt Euer Wohnzimmer in ein stilvolles Media-Zentrum, wo Eleganz und guter Klang harmonisch aufeinandertreffen.

Doch der Preis von 500 Euro ist nicht ohne. Für diesen Betrag findet ihr in der Regel deutlich leistungsstärkere Lautsprecher oder Soundbars, die in puncto Klangqualität überzeugen können. Und obwohl die UVP von 500 Euro mittlerweile auf Realpreise von etwa 350 Euro gefallen ist, bleibt der Samsung Music Frame ein Nischenprodukt. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen Lautsprecher, sondern um ein Element der Raumgestaltung, das seinem Preischarakter gerecht werden möchte.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Music Frame in der Audio-Welt eine recht einsame Existenz führt. Er kombiniert Klang mit Kunst – ein Konzept, das so in der Form am Markt noch nicht oft zu finden ist – beispielsweise aber bei Ikea (Symfonisk im Test). Wenn ihr also nach einer eleganten Lösung sucht, die nicht nur Musik abspielt, sondern auch das Ambiente Eures Zuhauses aufwertet, könnte der Samsung Music Frame genau das richtige Produkt sein.