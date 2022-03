Streaming-Neuerscheinungen: Das gibt's neu bei Netflix, Disney+ und Co.

Mit der Aufnahme von mehr als 55 Filmen und Serien fahren die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ auf dem Weg in den April groß auf. Mit dabei: Moon Knight, The Bubble und Wolf Like Me. Alle Neustarts dieser Woche findet ihr bei uns im Überblick.

Während die letzten Tage des März auf den Streaming-Plattformen nur wenige Neuheiten versprechen, erhöhen diese ab Freitag (1. April 2022) erneut ihre Schlagzahl, vor allem in Hinsicht auf Eigenproduktionen und Exklusives. Bei Netflix startet unter anderem die neue "Meta-Comedy" The Bubble mit Karen Gillan, David Duchovny, Keegan-Michael Key und Pedro Pascal. Außerdem sehen Abonnenten Bohemian Rhapsody, Exit Wounds, Contagion und The Nun nebst diversen deutschen Krimifilmen um den Polizisten Franz Eberhofer.

Amazon zeigt auf Prime Video direkt zum April-Start die NBC- bzw. Peacock-Serie Wolf Like Me mit Isla Fisher und Josh Gad exklusiv. Hinzu kommen eine Vielzahl an Lizenztiteln, wie die komplette Harry Potter-Filmreihe, Phantastische Tierwesen, Spider-Man: Into the Spider-Verse und Suicide Squad. Disney+ hingegen hält sich zurück und füllt sein Programm mit nur vier neuen Filmen und Serien. Allerdings hat man dabei auch die Marvel-Serie Moon Knight im Gepäck, in der Oscar Isaac neben Gaspard Ulliel und Ethan Hawke zu sehen ist.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 13

Thermae Romae Novae ab 28. März

Business Proposal ab 28. März

Mike Epps: Indiana Mike ab 29. März

Johnny Hallyday über Johnny Hallyday ab 29. März

Mighty Express: Staffel 6 ab 29. März

Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig ab 30. März

Granizo ab 30. März

Toni Erdmann ab 30. März

Countdown ab 30. März

Fantasy Island ab 31. März

Super PupZ ab 31. März

Trivia Quest ab 1. April

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt: Staffel 2 ab 1. April

Battle: Freestyle ab 1. April

Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter ab 1. April

The Bubble ab 1. April

Nie meine Liga ab 1. April

Celeb Five: Hinter den Kulissen ab 1. April

Captain Nova ab 1. April

The Last Bus ab 1. April

Leberkäsjunkie ab 1. April

Dampfnudelblues ab 1. April

Sauerkrautkoma ab 1. April

Schweinskopf al dente ab 1. April

Winterkartoffelknödel ab 1. April

Bohemian Rhapsody ab 1. April

Männerherzen 2 ab 1. April

Grießnockerlaffäre ab 1. April

Exit Wounds ab 1. April

Contagion ab 1. April

The Nun ab 1. April

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 13

Dirty Grandpa ab 29. März

The 12th Man ab 29. März

Bruder vor Luder ab 29. März

Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben ab 30 März

Suicide Squad ab 31. März

Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub ab 31. März

Wolf Like Me - Staffel 1 ab 1. April

Das Internat: Las Cumbres - Staffel 2 ab 1. April

Spider-Man: Into The Spider-Verse ab 1. April

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 1. April

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 1. April

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 1. April

Harry Potter und der Feuerkelch ab 1. April

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 1. April

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 1. April

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 +2 ab 1. April

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 1. April

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen ab 1. April

La Gorda Fabiola: Modelo 63 ab 1. April

Joe Bell ab 2. April

Hard Target 2 ab 2. April

Bloodthirsty ab 3. April

The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford ab 3. April

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 13

New York Cops - N.Y.P.D. Blue - Staffel 3-6 ab 30. März

Fernab des Gesetzes - Staffel 3 ab 30. März

Moon Knight ab 30. März

Bühne frei für Nate! ab 1. April

Na, auf welche Streaming-Inhalte für die Kalenderwoche 13 freut Ihr Euch? Habt Ihr einen Tipp, den man sich trotz Frühlingswetter unbedingt einmal ansehen sollte?