Umfrage der Woche: Was erwartet Ihr von Handykameras?

In unserer Umfrage der Woche wollen wir von Euch erfahren, welche Handykameras Ihr am häufigsten benutzt. Dabei wollen wir auch eine kleine Prognose in die Zukunft wagen und von Euch wissen, was für Euch das nächste große Ding bei Handykameras sein wird. Fotofreunde, vereinigt Euch!

Ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie ich damals mit meinen ebenfalls Tech-affinen Cousins im nordrheinwestfälischen Bökenförde saß. Damals hatte uns alle das Foto-Fieber gepackt und natürlich diskutierten wir auch über die Kameras in unseren Handys.

Zu Zeiten, in denen Handys wie das Sony Ericsson W810i angesagt waren und in denen mein Nokia N Gage QD nichtmal über eine Kamera verfügte, konnten wir uns kaum vorstellen, dass Handykameras irgendwann zu einer ernstzunehmenden Alternative zu unseren damaligen DSLRs sein werden. Nun sind die Linsen auf der Rückseite sogar so relevant, dass Ihr sie als eines der Hauptkriterien beim Handykauf bezeichnet habt. An kaum einem Feature lässt sich die raketenartige Entwicklung der Smartphone-Technologie so gut beobachten, wie an der Handykamera.

Mikroskope, 100-fach-Zoom und clevere Software-Tricks

Schon in den Flaggschiffen der letzten paar Monate gab es einige Kamera-Features, die es so oder zumindest in derselben Qualität noch niemals gab. Beispielsweise bietet Oppo mit dem Find X3 Pro das erste Handy mit Mikroskopkamera an und ermöglicht es Hobby-Fotografen, Bilder komplett in einem 10-Bit-Workflow aufzunehmen, zu bearbeiten und auf dem Display anzuschauen.

Um Antoines sehr guten Test-Collagen mal ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken: Hier seht Ihr die Zoom-Qualitäten des Galaxy S21 Ultra! / © NextPit

Samsung hingegen hat im Galaxy S21 Ultra den Fokus eher auf leistungsstarke Telekameras gelegt. Per Dual-Tele gibt es hier nicht nur einen dreifachen optischen Zoom, sondern auch ein 10-fach-Tele. Viele Beispielbilder findet Ihr in Antoines sehr ausführlichem Testbericht. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte, die Handyhersteller setzen, sollen aber am Ende nicht nur im Vergleich mit anderen Handys punkten, sondern beim Kunden. Daher stellt sich die Frage, was Ihr überhaupt von einer Smartphone-Kamera erwartet.

Bei Null anfangen: Welches Gerät nutzt Ihr als Hauptkamera?

Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück, schalten auf die gedankliche Ultraweitwinkelkamera und schauen aufs große Ganze. Persönlich mache ich womöglich die meisten Bilder mit dem Handy, nehme für "ernste" Aufnahmen aber noch immer eine Systemkamera – genauer gesagt eine Sony Alpha 7 II! Wie ist das bei Euch?

Was ist Eure persönliche "Hauptkamera"? Ich nehme die meisten Bilder mit dem Hand auf.

Dafür nehme ich meine Kompaktkamera.

Für mich muss es eine DSLM oder eine DSLR sein.

Hallo, ich gestehe, dass ich Bilder mit Tablets aufnehme.

Retro ist im Trend – ich nutze eine Analogkamera

Sonstige (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich habe die starke Vermutung, bereits zu wissen, was dabei herauskommen wird. Natürlich müssen wir hier auch eine kleine Verzerrung einplanen, da NextPit ja hauptsächlich ein Smartphone-Magazin ist. Ich bin trotzdem gespannt auf Eure Antworten!

Tele, Weitwinkel, Ultraweitwinkel – was findet Ihr am nützlichsten?

Kommen wir nun zur Frage nach den einzelnen Kameras auf der Rückseite Eures Smartphones. Da die Frage nach der Nutzung wahrscheinlich eh die Hauptkamera gewinnen wird – diese wird schließlich schon vom Handy automatisch beim Öffnen der Kamera-App genutzt – soll es eher um die Frage gehen, für welche Linse Hersteller in Euren Augen die stärkste Entwicklung einplanen sollten.

An welchen Kameras sollten Handyhersteller arbeiten? Die Hauptkamera muss besser werden!

Ich möchte bessere Telekameras sehen.

Ultraweitwinkel ist mein Favorit.

Bitte gebt mir bessere Selfie-Kameras.

Macro, micro, infrarot - Ich möchte kreativere Kameras sehen (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Persönlich finde ich die Kombination aus guter Hauptkamera und gutem Ultraweitwinkel beim Fotografieren am praktischsten. Kollegen schwärmen aber auch immer von guten Telekameras – ich bin also sehr gespannt!

Welche Eigenschaft ist Euch besonders wichtig?

Mit ein bisschen Glück wissen wir jetzt schon, für welche Linse wir in Zukunft die meisten Verbesserungen sehen wollen. Aber was macht die jeweilige Kamera überhaupt besser? Kommen wir zu einigen Eigenschaften, die einfach noch besser werden sollten.

Welche Eigenschaft ist noch verbesserungswürdig? Die Auflösung! 108 megapixels sind einfach nicht genug.

Die Zukunft liegt im Kamerasensor.

Beim optischen Zoom muss man noch mehr rausholen.

Freiformlinsen und gerade Linien im Ultraweitwinkel.

ISO-Performance und Nachtmodi

Der Autofokus stört mich am meisten.

Der Teufel steckt in der Software

Ich möchte bessere Farben sehen

Handyvideos sind einfach noch nicht gut genug

Porträtmodus und Bokeh (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wollt Ihr wieder meine eigene Meinung hören? Ich bin hier recht unschlüssig, da Handybilder eher einen sentimentalen Wert haben. Wenn es dabei ein paar Unschärfen gibt, ist mir das ziemlich egal. Zum Meckerheini werde ich eher bei meiner "richtigen" Kamera. Das ist doch eine gute Anschlussfrage!

WhatsApp oder Wohnzimmer – wo landen Eure Bilder?

Denn während Handyfotos immer besser werden, verändert sich auch unser Umgang mit dem fertigen Foto. Damals hätte man einen Teufel getan, die Bilder nach der Aufnahme einfach zu vergessen. Heutzutage verschwinden die Bilder schnell mal auf dem Handyspeicher. Also:

Wo landen Eure Handybilder zum Großteil? Der interne Speicher meines Handys ist ein Foto-Endlager!

WhatsApp, Telegram & Co. - Ich teile die meisten Bilder mit Freunden

Instagram, Pinterest & Co. - meine Bilder kommen in die Sozialen Medien

Meine Bilder kommen an die Wand! (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Hier habe ich mal die Mehrfachauswahl erlaubt, da ich glaube, dass eine ganz definitive Aussage hier schwer wird. Ich habe mit meinen aufwändigen Fotos, also diejenigen, die mit der Kamera entstehen und anschließend durch Lightroom gejagt werden, irgendwann angefangen, diese an die Wand zu hängen. Macht echt Spaß, die Bilder in der Wohnung immer wieder zu sehen.

Zum Thema Smartphone-Fotografie würden mir wohl noch 200 weitere Umfragen einfallen, aber dieser Artikel soll ja über das Wochenende für Euch nicht zu einer Mammutaufgabe werden. Habt Ihr weitere Ideen zum Thema Smartphone-Kamera seid Ihr herzlich eingeladen, darüber in den Kommentaren zu diskutieren!