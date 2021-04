Umfrage der Woche: Können die neuen iPad-Modelle ein Notebook ersetzen?

Können iPads einen Laptop wirklich ersetzen? In unserer Umfrage wollen wir von Euch wissen, ob diese Wunderwerke der Technik und technologischer Innovation, die Apple der Menschheit in seiner fast prometheischer Güte geschenkt hat, hässliche Notebooks abschaffen können. Willkommen zur Umfrage der Woche.

Jaja, ich weiß! Ich kann Eure klappernden Tastaturen schon hören und Eure Kommentare darüber, dass dieses Thema schon wieder aufkommt, schon fast riechen. Ben und ich hatten in unserem Slack-Streit zum Thema am Mittwoch schon ausführlich über das Thema iPad vs. Notebook gequatscht. Und ich musste auch noch den Anwalt des Teufels spielen und für Tablets argumentieren.

Das neue iPad sieht mit dem optionalen MagicKeyboard sogar aus wie ein kleines Notebook! / © Apple; Screenshot: NextPit

Aber ich kann nicht umhin zu bemerken, dass viele von Euch in den Kommentaren einige sehr interessante Meinungen und Gedanken zu dieser nicht ganz einfachen Frage hatten, obwohl sie schon so oft gestellt wurde. Es ist an der Zeit, diese endlose Debatte zu beenden und endlich weiterzumachen. Es liegt nun an Euch ein für alle Mal zu entscheiden, ob Apples iPads, insbesondere das neueste iPad Pro 2021, eine glaubwürdige Alternative zu Notebooks sind.

Ein letztes Mal: Sind iPads eine Alternative zu Notebooks? Ja!

Nein! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Im Falle, dass Ihr Euren Laptop nicht ganz durch ein iPad ersetzen wollt, würde ich noch gerne wissen, wie viele von Euch ein Apple-Tablet als Zusatz-Gerät sinnvoll finden. Ich spreche also nicht davon, es zu einer 100%igen Alternative zu machen, sondern einfach als Backup-Gerät für bestimmte Anwendungen.

Könntet Ihr Euch ein iPad als Zweitgerät zu Eurem Notebook vorstellen? Ja!

Nein! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Logischerweise hat jeder Benutzer bei diesen Anwendungen etwas anderes im Kopf. Meist handelt es sich um Einsatzzwecke, an die das iPad schon ganz gut angepasst ist. Wenn Ihr also der Meinung seid, dass sich ein iPad für bestimmte Zwecke lohnt – welche Zwecke sind das genau?

Ein iPad ergibt für folgende Zwecke Sinn: Video- und Musik-Streaming

Einfache Büroanwendungen (Mails, Kalender, Textverarbeitung)

Video- oder Fotobearbeitung

Zeichnen

Einfach für unterwegs

Komplexe Büroanwendungen (Multitasking, Verwendung von Drittanbieter-Software, 3-4 USB-Geräte)

Gaming (inklusive Cloud-Gaming) (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich denke, wenn wir dieses Thema geklärt haben, wird Apple sich anhand unserer Umfrage entscheiden, ob es noch ein iPad geben wird. Also merkt Euch, wie Ihr abgestimmt habt, um nachher zu den Rettern oder zu den Mördern der Apple-Tablets zu gehören.

Vielen Dank an alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Wie immer lade ich Euch herzlich dazu ein, Eure Wahl in den Kommentaren zu erläutern und mit uns zu diskutieren. Die Debatte ist dabei spannender als die Statistik. Zum Schluss wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns am nächsten Montag sehen, um die Ergebnisse zu besprechen.