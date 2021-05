Umfrage der Woche: Habt Ihr den WhatsApp-AGB zugestimmt oder eine Alternative gewählt?

Laut WhatsApp hat die überwiegende Mehrheit der WhatsApp-Nutzer den neuen AGB bereits zugestimmt. Aber stimmt das auch für die NextPit-Community oder habt Ihr Euch rechtzeitig nach Alternativen umgeschaut? Genau das wollen wir in unserer Umfrage der Woche herausfinden.

Wer sich in den letzten Tagen in irgendeiner Form ins Netz gewagt hat, hat davon mitbekommen: WhatsApp hat mit den neuen Änderungen seiner AGB einen erstklassigen Shitstorm angezettelt! Natürlich haben auch wir darüber berichtet und Euch eine ausführliche Übersicht über alle AGB-Änderungen zusammengestellt.

Zwar wurde das Inkrafttreten der neuen Nutzungsbedingungen in Deutschland noch einmal um drei Monate verschoben, die Deadline zum Akzeptieren lautete aber lange “15. Mai”. Da dieser Artikel am 14. Mai erscheint, werdet Ihr als WhatsApp-User sicher schon eine Wahl getroffen haben.

Frage 1: Habt Ihr die neuen AGB akzeptiert?

Laut WhatsApp sollen die neuen Betriebsbedingungen vor Allem die Kommunikation zwischen Privatpersonen und Unternehmen vereinfachen. Allerdings erlaubt Ihr dem Unternehmen beim Akzeptieren auch, mehr Nutzerdaten mit Facebook zu teilen und genau deshalb sehen viele Nutzer und Experten die Änderungen als kritisch an.

WhatsApp teilte in einem Statement mit, dass “ein Großteil der Nutzer die neuen Bedingungen akzeptiert” habe. Auch in meinem privaten Freundes- und Bekanntenkreis sehe ich wenige Nutzer, die zu einer WhatsApp-Alternative gewechselt sind. Wie ist das also bei Euch?

Habt Ihr die neuen WhatsApp-AGB akzeptiert? Ja, habe ich.

Nein, habe ich nicht. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich persönlich habe mit dem Akzeptieren der neuen AGB noch gewartet. Typische Prokrastination von Verantwortung aber ich denke letztendlich werde ich gezwungen, den Bedingungen zuzustimmen. Versuche, wichtige Sozialkontakte zum Wechsel zu überzeugen, sind bereits fehlgeschlagen. Aber wo wir schon bei Alternativen sind.

Frage 2: Seid Ihr zu einer Alternative gewechselt und wenn ja, zu welcher?

In den Kommentaren unter unseren WhatsApp-Artikel habe ich immer wieder Präferenzen für bestimmte Messenger gelesen. Dass sich Elon Musk für die kostenfreie Alternative Signal ausspricht, ist nach seiner Twitter-Nachricht im Januar ja auch kein Geheimnis mehr.

WhatsApp-Alternativen sind durchaus ein Grund, berühmte Memes aus dem Netz nachzustellen! / © NextPit

Wie wir in einem älteren Artikel geschrieben haben, hat sich Signal auch wirklich Mühe gegeben, für WhatsApp-Skeptiker interessant zu werden. Dabei ist es wahrlich nicht schwer, den mauen Funktionsumfang und das Design des beliebten Messengers zu überbieten. Ein Thema, auf das wir in unseren Gründen gegen WhatsApp noch einmal im Detail eingehen.

Denn erst einmal möchte ich Euch eine zweite Frage stellen: Seid Ihr wegen der neuen AGB zu einer Alternative gewechselt, wollt Ihr bei WhatsApp bleiben oder habt Ihr dem Messenger schon vorher abgeschworen bzw. ihn nie genutzt?

Habt Ihr Euch wegen der neuen AGB von WhatsApp abgewandt? Ja, ich bin zu einer Alternative gewechselt.

Nein, ich werde bei WhatsApp bleiben.

Ich habe WhatsApp nie genutzt / schon länger deinstalliert. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich sehe jetzt schon die coolen Kids in den Kommentaren prahlen, dass sie WhatsApp nie genutzt haben! Aber bitte macht WhatsApp-Verfechter in den Kommentaren nicht fertig. Wer die App mag, nur darüber seine Freunde erreicht und dafür ein wenig Privatsphäre opfert, der hat da natürlich ein gutes Recht zu!

Frage 3: Zu welcher Alternative seid Ihr gewechselt?

Zu guter Letzt können wir im Rahmen unserer Umfrage der Woche noch eine App küren, die aus der ganzen WhatsApp-Misere als Gewinner hervorgeht. Welche Messenger-App ist Eurer Meinung nach die beste Alternative? Dabei geht’s nicht unbedingt darum, welche Messenger Ihr nutzt, daher habe ich keine Mehrfachauswahl aktiviert.

Was ist die beste WhatsApp-Alternative? Signal

Telegram

Discord

Facebook Messenger

Jitsi Meet

Skype

Threema

Viber

WeChat

iMessage

Sonstige (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Um denjenigen Lesern wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen, die am liebsten mit einem galvanischen Telegraphen kommunizieren, habe ich oben die 10 beliebtesten Messenger aus dem Google Play Store herausgesucht und aufgezählt. Für Apple-Fans habe ich iMessage natürlich noch mit aufgezählt und für alles weitere gibt’s die Spalte "Sonstige"!

Auch wenn die gesamte WhatsApp-Problematik ein Streitthema ist, möchte ich in den Kommentaren gerne Eure Beweggründe zum Wechsel oder zum Verbleib bei WhatsApp wissen. Ich selbst glaube nämlich, dass die soziale Komponente dabei eine größere Rolle spielt, als viele Nutzer denken. Also bleibt sachlich, Freunde!