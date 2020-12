Ihr habt entschieden: Das sind die Tops und Flops der NextPit-Community

Vor knapp drei Wochen haben wir Euch gefragt, welche Geräte die Gewinner und welche die Verlierer der Technikbranche im Jahr 2020 waren. Kurz bevor dieses verfluchte Jahr sein Ende findet, ist es somit an der Zeit, die Ergebnisse vorzustellen. Was ist das beliebteste Smartphone?

Doch bevor wir ans Eingemachte gehen, noch einmal ein kleiner Rückblick und ein paar Eckdaten zu unserer Umfrage. Antoine hat seinen Artikel am 4. Dezember online gestellt und insgesamt sind für die vier einzelnen Fragestellungen 794 Stimmen eingegangen. Das ist nur ein kleiner Bruchteil derer, die den Artikel gelesen haben, zumal auch Mehrfachstimmen möglich waren. Dass vergleichsweise wenig Leser abgestimmt haben, liegt womöglich an der Vorauswahl an Geräten, die wir für unseren Artikel treffen mussten.

Denn um Euch nicht mit Optionen zu erschlagen und um überhaupt eine Vergleichbarkeit zu schaffen, haben wir uns bei den Top- und Flops für 41 Geräte entschieden und offenbar war hier der größte Streitpunkt, dass das Sony Xperia 5 Mark II fehlte. Denn wie von Antoine gewünscht, habt Ihr dieses Smartphone in den Kommentaren erwähnt und daher bekommt es zumindest einen kleinen Trostpreis. Und somit starten wir auch schon in die Top-Smartphones 2020.

Euer beliebtestes Smartphone des Jahres ist ...

... das OnePlus 8 Pro, das sich 23 Prozent der Stimmen holen konnte. Dicht gefolgt auf Platz Zwei findet sich das Google Pixel 5 mit 19 Prozent und das Galaxy Z Fold 2 mit 18 Prozent der Stimmen. Die Top 10 habe ich Euch noch einmal aufgelistet:

OnePlus 8 Pro (23%) Google Pixel 5 (19%) Samsung Galaxy Z Fold 2 (18%) Samsung Galaxy Note 20 Ultra (16%) Samsung Galaxy S20/S20+ (14%) Apple iPhone 12 Mini (13%) Mehrfachplatzierung aus: OnePlus 8T (12%) OnePlus Nord (12%) Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro (12%) LG Wing (12%) Mehrfachplatzierung aus: Google Pixel 4a (11%) Apple iPhone 12 / Pro (11%) Mehrfachplatzierung aus: Huawei P40 /Pro (10%) Apple iPhone 12 Pro Max (10%) Mehrfachplatzierung aus: Xiaomi Mi10T Pro (8%) Xiaomi Poco F2 Pro (8%) Huawei Mate 40 Pro (8%)

Bei dieser Umfrage haben insgesamt 337 Personen abgestimmt und somit haben immerhin knapp 78 Leser und Leserinnen für den Bestplatzierten abgestimmt. Insgesamt waren die Meinungen aber recht gleichmäßig verteilt. Schauen wir also, ob sich bei den Flops des Jahres ein paar mehr Extreme ergeben.

Das unbeliebteste Smartphone des Jahres ist ...

... die im Frühjahr 2020 erschienene Neuauflage Apple iPhone SE mit 27 Prozent der Stimmen. Gleich dahinter folgen Apples Schwestermodelle aus 2020 und somit das iPhone 12 Pro Max mit 26 Prozent und das iPhone 12 Pro mit 25 Prozent.

Das iPhone SE 2 ist laut Umfrage das mieseste Schwein des Jahres! (Nur ein Scherz, liebe Apple-Fans) / © AndroidPIT

In der Statistik würde man bei einer solchen Tendenz, also beim Falls, dass fast alle Apple-Geräte in einer Umfrage als unbeliebt angegeben wurden, nach Gründen für sogenannten "Bias" suchen. Gab es also bei der Auswahl der Befragten einen Hinweis darauf, dass eine oder mehrere Ergebnisse bevor- oder benachteiligt wurden?

Dass NextPit erst kürzlich noch AndroidPit hieß, könnte auf eine gewisse Voreingenommenheit der Leserschaft hindeuten, aber das müsste man streng genommen genauer untersuchen. Aber schauen wir lieber einmal nach, welche Geräte es noch in die "Flop 10" geschafft haben.

Apple iPhone SE (27%) Apple iPhone 12 Pro Max (26%) Apple iPhone 12 / Pro (25%) Samsung Galaxy Z Fold 2 (23%) Doppelplatzierung aus: Apple iPhone 12 Mini (20%) Samsung Galaxy Note 20 (20%) Samsung Galaxy S20 / S20+ (17%) LG Wing (16%) Doppelplatzierung aus: Huawei Mate 40 Pro (15%) Huawei P40 / P40 Pro (15%) Huawei P40 lite (14%) Doppelplatzierung aus: Samsung Galaxy Note 20 Ultra (11%) Google Pixel 5 (11%)

Die Flops des Jahres zeigen neben dem vermuteten negativen Bias hin zu Apple sehr gut, welche Handys im Jahr 2020 polarisierten. Das Galaxy Z Fold 2 ist extrem teuer, aber auch saucool und schnitt daher sowohl bei den Top-Ergebnissen als bei den Handy-Fails ganz gut ab. Das Pixel 5 ist Googles erstes Nicht-Flaggschiff und taucht sowohl bei den Tops als auch bei den Flops auf. Ebenso das iPhone 12 Mini, das genau wie das LG Wing ein eher unkonventionelles Konzept besitzt.

Bei unseren Flops haben 225 Personen abgestimmt und im Schnitt hat ein Smartphone der Median der Ergebnisse liegt hier bei etwa 9 Prozent. Interessant ist bei der Menge an eingegangenen Stimmen natürlich, dass sich 112 Personen zwar über Ihr Top-Smartphone, aber nicht über Ihren Flop des Jahres äußern wollten.

Umfrage zu Events

Eher kurz halte ich mich bei den Ergebnissen der Top- und Flop-Events des Jahres. Denn auch wenn viele von Euch durch den Lockdown dank Live-Streams ein wenig näher dabei sein konnten, werden viele Leser hier schon nicht mehr weiterlesen. Seid Ihr dennoch interessiert? Dann geht's weiter:

Die Top-Event des Jahres waren ...

... Apples WWDC, die iPhone 12 Keynote und die Google I/O mit Android 11, die jeweils 24 Prozent der Stimmen absahnen konnten. Das Ergebnis überrascht und widerlegt zu diesem Zeitpunkt meine Vermutung ein wenig, dass es bei den NextPit-Lesern eine Voreingenommenheit gegenüber Apple geben könnte.

Auf der anderen Seite waren Apples digitalen Presseveranstaltungen in diesem Jahr auch wirklich aufwändig und womöglich haben sie auch Android-Fans einfach gut gefallen. Aber Moment! Umfrage über die Flop-Veranstaltungen, habe ich Dich da richtig verstanden?

Das Flop-Event des Jahres war ...

... ja tatsächlich! Apples WWDC konnte die anderen Veranstaltungen mit 39 Prozent der Stimmen für die Flop-Veranstaltung 2020 abhängen. Mit 29 Prozent schafft es die iPhone-12-Keynote auf Platz 2 und gleich dahinter kommt die IFA 2020 im Hybridformat. Ein interessantes Ergebnis, das zumindest zeigt, dass auch Apples Pressekonferenzen stark polarisierten oder auch vom vermuteten Bias betroffen sind.

Die IFA 2020 schnitt bei Euch trotz unseres Live-Streams nicht sonderlich gut ab. / © NextPit

Die Anzahl der Stimmen ist bei der Event-Umfrage deutlich ausgewogener. Für die Top-Veranstaltungen stimmten 118 Personen und für die Flop-Tech-Events 114 Personen ab. Dass aber Leser sowohl positiv als auch negativ für Apples Veranstaltungen getippt haben, ist eher unwahrscheinlich und lässt vermuten, dass sich viele Leser zwar beim Flop-Event sehr sicher waren, es aber mehr Streuung bei den Ergebnissen der Top-Events gab. Bestätigt wird dies durch die heterogenere Verteilung der Ergebnisse bei den Top-Events.

Ihr wusstet wussten also eher, welche Veranstaltung Ihr in diesem Jahr überhaupt nicht mochtet, als dass Ihr einen eindeutigen und vor allem gemeinsamen Gewinner küren konntet. Hier wäre es sehr sinnvoll gewesen, auch nachzufragen, welche Veranstaltungen Ihr überhaupt verfolgt habt. Denn vermutlich hatten Apples Events aufgrund der höheren medialen Präsenz und dem größeren Interesse einfach mehr Zuschauer und so stechen die Veranstaltungen auch in unserer Umfrage insgesamt mehr heraus.

Fazit

Ich persönlich finde die Umfrage solcher Ergebnissen sehr spannend. Aber nicht unbedingt aus dem Grund, wie sie ursprünglich gedacht waren. Kein Leser wird sich von der Top-Platzierung in seiner eigenen Meinung beirren lassen und niemand wird jetzt in den Laden laufen und sich das OnePlus 8 Pro holen, nur weil es hier ganz oben stand.

Vielmehr sehe ich in solchen Meinungsumfragen einen Spiegel unserer Leser, die ganz grundlegend lieber darüber reden, was ihnen gefällt, als über das, was sie stört. Dabei seid Ihr nicht nur kritisch, wenn es um bestimmte Geräte geht, sondern vor allem, wenn es um unsere Umfrage geht. Für mich ist diese Umfrage also auch ein Zeichen, dass wir noch viel mehr mit Euch in Diskurs treten müssen und auf Eure Wünsche und Anmerkungen eingehen sollten. Ach ja, und natürlich nehme ich auch mit, dAsS ApPle VoLlKoMmeN ScHeISsE iSt!!einself

