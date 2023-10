Unistellar eQuinox 2 im Test: smartes Teleskop für Einsteiger

Sterngucken ist per se kein einfaches Hobby. Man braucht eine gute Ausrüstung, gute Wetterbedingungen, Zeit und vor allem eine geringe Lichtverschmutzung. Und: Man muss wissen, wo man hinschauen soll. Das Unistellar eQuinox 2 verspricht, die beiden letztgenannten Probleme zu lösen, und zwar mit einem motorisierten Smart-Teleskop, das über das Smartphone gesteuert werden kann und seine Bilder mit bis zu zehn Geräten gleichzeitig teilt. Wie sich das eQuinox 2 in der Praxis schlägt, lest Ihr im nextpit-Test.

Das mitgelieferte Stativ hat eine maximale Höhe von einem Meter, und enthält eine Wasserwaage zur präzisen Nivellierung. Für den Transport bietet Unistellar einen optional erhältlichen Rucksack an, der mit 359 Euro kein Schnäppchen ist. Wollt Ihr das Teleskop an entlegene Orte mitnehmen, solltet Ihr das entsprechende Budget einplanen, denn der dicke Aufbewahrungskoffer ist eher für den Weg von der Abstellkammer zum Balkon gedacht.

Das eQuinox 2 hat ein minimalistisches Design mit nur einem einzigen, leicht zu erreichenden Knopf an der Seitensäule. Zum Aufladen des Teleskopakkus gibt es einen USB-C-Anschluss, an den auch eine Powerbank oder eine Powerstation angeschlossen werden kann, um längere Beobachtungen zu ermöglichen. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät auch über einen USB-A-Anschluss, um Euer Smartphone aufzuladen.

Unistellar eQuinox 2: Software

Das Einrichten des eQuinox 2 ist einfach, wenn auch nicht ganz selbsterklärend. Aber selbst die Kalibrierungs- und Fokussierungsschritte können von Anfängern – wie mir – leicht erledigt werden.

Vorteile:

Sehr leichte Bedienung

Nachteile:

Keine Live-Vorschau des Nachthimmels in der App

Kein einfacher Export von RAW-Dateien

Der erste Schritt nach dem Aufladen und Einschalten des eQuinox 2 ist das Öffnen der App, die dann die Meldung anzeigt: "Looking for an eVscope..." (Suche nach einem eVscope...). Ihr seht hier nicht nur den falschen Modellnamen anzeigt, sondern gleichzeitig versucht die App auch, das WLAN-Netzwerk des Teleskops zu finden. Verbindet Euer Smartphone also hier manuell mit dem WLAN-Netzwerk, das das eQuinox 2 aufspannt. Anschließend wechselt die App dann direkt in den Bedienermodus.

Das Einrichten des Unistellar eQuinox 2 ist auch für Neulinge leicht zu bewältigen – wenn Ihr den obengenannten Tipp beherzigt. / © nextpit

Die App fordert den Zugriff auf Geolokalisierungsdaten an, um eine Vorstellung von den sichtbaren Objekten in der Umgebung zu bekommen, und Ihr solltet auch die Höhen- und Azimuteinstellungen vornehmen, um das Sichtfeld des Geräts zu berücksichtigen (Nachbargebäude, eigenes Wohnzimmer, Bäume usw.). Danach sollte das eQuinox 2 eine schnelle Sensorkalibrierung und schließlich einen Orientierungsscan durchführen, um die sichtbaren Himmelskörper automatisch zu identifizieren.

Nachdem wir die Einrichtung hinter uns gebracht haben, müssen wir den Fokus mit der Bahtinov-Maske einstellen. Das hört sich beängstigend an, ist aber ganz einfach, wenn Ihr den Anweisungen in diesem YouTube-Video folgt. Es wird empfohlen, jedes Mal, wenn Ihr das Stativ bewegt, die Schärfe einzustellen und die Stativhöhe zu überprüfen. Ihr könnt den Unterschied auf den Bildern unten sehen.

Unistellar eQuinox 2 vor dem Fokussieren (links) und danach (rechts). Klicke, um das Bild zu vergrößern. / © nextpit

Jetzt, wo wir fertig sind, könnt Ihr mit einem digitalen Joystick in der App auf Sternenjagd gehen. Das wahre Highlights des eQuinox 2 liegt aber in seinem Katalog-Tab. Die Seite zeigt eine Liste der sichtbaren Objekte entsprechend Eurem Standort und der Position des Teleskops an. Ihr könnt Euer Bildschirmmenü nach Nähe oder Objekttyp filtern – Planet, Asteroid, Galaxie, Nebel, Sternhaufen, Stern, Komet oder andere. Leider sind hier keine von Menschenhand geschaffenen Objekte dabei. Die Internationale Raumstation beispielsweise lässt sich also nicht verfolgen – trauriges Gesicht.

Der Katalog enthält zusätzliche Informationen für Anfänger und fortgeschrittene Astronomen, mit Beschreibungen für einige der über 5.000 Objekte. Wenn das Objekt gerade am Himmel zu sehen ist, zeigt die App einen GoTo-Button an, mit dem das eQuinox 2 seinen Spiegel automatisch in die richtige Richtung richtet.

Die Unistellar-App bietet zusätzliche Informationen zu sichtbaren oder nicht sichtbaren Objekten. / © nextpit

Wenn Ihr ein Objekt in Sichtweite habt, könnt Ihr es mit der Kamerataste direkt fotografieren. Ein weiteres Highlight der Unistellar-Teleskope ist die Funktion Enhanced Vision, die Ihr über die Schaltfläche "Sterne" links neben der Katalogverknüpfung erreicht. Dabei werden die Bilder übereinander gelegt, um nicht nur eine Langzeitbelichtung des Himmels zu machen, sondern auch um das Bild mit Hilfe von Computational Photography zu filtern und zu bearbeiten.

Während des Prozesses verfolgt das Teleskop das Objekt automatisch und vermeidet so die komplizierten Einstellungen, die nötig sind, um Euer Ziel über den Nachthimmel zu verfolgen. In der erweiterten Sicht könnt Ihr die Kamerataste drücken, um die aktuelle Aufnahme zu speichern. Diese wird in zwei PNG-Dateien gespeichert, eine davon mit grundlegenden Informationen zu den Koordinaten, der Belichtungszeit, dem Datum und dem Objekt.

Die eQuinox 2 speichert zudem auch RAW-TIFF- und FITS-Dateien. Zum Test-Zeitpunkt kann man auf diese Dateien jedoch nur zugreifen, wenn man den internen Speicher direkt auf die Unistellar-Server hochlädt und die RAW-Bilder innerhalb eines Zeitfensters von 30 Tagen über den Kundensupport anfordert. Das RAW-Format mag für Neulinge nicht viel bedeuten, bietet für die die Bearbeitung von Bildern aber viel weitreichendere Möglichkeiten. Auch die koordinierten "Bürgerastronomie-Funktionen", die auf der Registerkarte Wissenschaft verfügbar sind, sind spannend, erfordern aber den Umweg über das Unistellar-Team.

Ohne dem mitgelieferten Stativ kommt Ihr mit dem Unistellar eQuinox 2 nicht weit. / © nextpit

Eine Funktion, die ich als absoluter Neuling vermisst habe, war eine Live-Ansicht des Nachthimmels, angereichert mit Informationen – so wie es die diversen AR-Skyview-Apps bieten. Außerdem werden Fire-Tablets leider nicht unterstützt. Wir haben das ignoriert und versucht, die App auf einem Fire-HD10-Modell zu installieren, aber es kam zu Abstürzen. Bis zu zehn unterstützte Geräte können gleichzeitig mit dem eQuinox-2-Teleskop verbunden werden, wobei eines als Bediener und die anderen als Beobachter fungieren. Schließlich gibt Unistellar die Akkulaufzeit des eQuinox 2 mit 11 Stunden an. Damit dürftet Ihr auch durch eine lange Winternacht kommen.