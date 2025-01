Das Energie-Thema boomt in Deutschland. Während viele von uns die Sonnenenergie auf dem Dach nutzen möchten, stellen strenge Auflagen und ästhetische Vorschriften oft ein Hindernis dar. Doch die neuesten Entwicklungen auf der CES in Las Vegas zeigen: Es gibt Lösungen, die sowohl Funktionalität als auch Design vereinen. Jackery präsentiert innovative Solarziegel, die unsichtbar sind, aber nicht an Energieeffizienz sparen!

Jackery's bahnbrechende Solarziegel im Detail

Die von Jackery entwickelten XBC-Solarziegel sind mehr als nur ein cleveres Designspiel. Diese Ziegel sind so konzipiert, dass sie den klassischen Dachpfannen nachempfunden sind – sowohl in Form als auch in Farbe. Egal, ob Terracotta oder Schwarz, die neuen Solarziegel fügen sich nahtlos in die bestehende Architektur ein und lösen somit das Problem der ästhetischen Unvereinbarkeit.

Der Solarziegel in Schwarz. / © nextpit

Aber was steckt technisch hinter diesen Zauberwerken? Die Solarzellen sind lediglich 0,13 mm dick und somit nahezu unsichtbar. Ihre Siliziumtechnologie ermöglicht einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 25 Prozent. Das bedeutet konkret, dass Ihr mit diesen Ziegeln einen Energieertrag von bis zu 170 Watt pro Quadratmeter erzielen könnt – eine attraktive Lösung, insbesondere für all jene unter Euch, die auf Begrenzungen in der Nutzung von Photovoltaik auf dem eigenen Dach stoßen.

Einfache Installation und hohe Widerstandsfähigkeit

Ein weiteres Plus der XBC-Ziegel ist die Installation. Sie sind mit 90 Prozent der gängigen Befestigungssysteme kompatibel, wobei der Installationsaufwand ein wenig höher ist als bei herkömmlichen Ziegeln. Der Grund dafür? Die Ziegel müssen mithilfe einer Steckverbindung miteinander verkabelt werden, um die erzeugte Energie ins Netz einzuspeisen.

Der Anschluss des XBC-Solarziegels. / © nextpit

Darüber hinaus wurde auch an die Robustheit gedacht. Die XBC-Ziegel sind nicht nur für die Energiegewinnung konzipiert, sondern auch für extreme Wetterbedingungen ausgelegt. Ob Sturm, Hagel oder extreme Temperaturen zwischen -40° und 85°, diese Ziegel sind dafür gemacht, durchzuhalten. Jackery gibt sogar eine Garantie von 30 Jahren – ein klares Zeichen für das Vertrauen in die Langlebigkeit ihrer Produkte.

Die Kombination mit weiteren Jackery-Lösungen

Für diejenigen unter Euch, die ihre Solarstromerzeugung noch weiter optimieren möchten, bietet Jackery auch passende Wechselrichter (Kaufberatung) sowie Speichersysteme an. Diese Kombination erlaubt es Euch, den selbst erzeugten Strom nicht nur direkt zu nutzen, sondern auch für später zu speichern. Das ist besonders praktisch, wenn die Sonne nicht scheint!

Fazit: Eine clevere Lösung für nachhaltige Energie

Zusammengefasst bieten die XBC-Solarziegel von Jackery eine innovative Lösung für alle, die in denkmalgeschützten oder anspruchsvollen architektonischen Umgebungen leben. Durch die Kombination aus unsichtbarem Design und beeindruckender Leistungsfähigkeit sind sie eine vielversprechende Option für die nachhaltige Energiezukunft. Wenn Ihr also auf der Suche nach einer Möglichkeit seid, nachhaltige Energie zu nutzen, ohne die Ästhetik Eures Daches zu beeinträchtigen, sind diese Solarziegel eine Überlegung wert.