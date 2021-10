Waipu.tv-Stick im Test: Revolution des linearen Fernsehens für 60 €?

Nach 5 Jahren im Betrieb auf Smartphones, Smart-TVs und im Web-Browser geht die Exaring AG mit ihrem ersten Streaming-Stick an den Start! Der Waipu.tv-Stick basiert dabei auf Android und ist in der Oberfläche und in seiner Fernbedienung an den Genuss des linearen Fernsehens optimiert. Für NextPit habe ich herausgefunden, ob die Revolution des linearen Fernsehens wirklich nur 60 Euro kostet.

Bewertung

Pro Schöne Fernbedienung samt Mikrofon

Bild- und Tonqualität echt gut

Vielfältiges Angebot samt Netflix-Abo

USB-C-Anschluss Contra Verbindung zur Waipu.tv-App nicht optimal

Preislich über der Konkurrenz

Sprachsteuerung per Assistant weniger gut

Kein Audio-Sync für Bluetooth-Devices

Oberfläche und Angebot Starten wir mit den wichtigsten beiden Punkten: Wie viele Sender und Streaming-Inhalte kann ich hier sehen und wie einfach sind diese zu erreichen? Waipu.tv bietet im Perfect-Plus-Paket, mit dem der waipu.tv-Stick kombiniert wird, stolze 170 Sender. Dazu kommen eine umfangreiche "Waiputhek" sowie Apps für Netflix, Amazon Prime Video und mehr. Insgesamt steckt viel Entertainment unter der Oberfläche, die ein angepasstes Android TV ist. Hat mir gefallen: Zugriff auf bis zu 170 TV-Sender, davon 145 in HD

Verfügbarkeit der beliebtesten Streamingdienste

Logischer Aufbau der UI samt Fokus auf Live-TV Hat mir nicht gefallen: Bedienung über den Google Assistant nicht immer optimal

Vor dem offiziellen Start noch viele Softwareprobleme (Apps schließen von alleine, Netflix ist nicht nutzbar)

Keine Möglichkeit, Fernsehen direkt zu starten Der Waipu.tv-Stick ist ein angepasster Android-TV-Stick, da gibt's keine Widerrede. Allerdings hat die Exaring AG für den Streaming-Stick eine eigene Oberfläche designt, die den Zugriff auf die Live-TV-Streams in den Vordergrund stellt. Schauen wir uns die Oberfläche einmal an: So schaut die Oberfläche des Waipu.tv-Sticks aus! / © Exaring AG Positiv fällt auf, dass Exaring nicht ausschließlich die eigenen Inhalte in den Vordergrund stellt. Ein Vorteil gegenüber Amazon, wo Ihr meist Inhalte von Prime Video seht. Stattdessen zeigt Euch das Karussell, das den meisten Platz einnimmt, Programm- und Streaming-Tipps. Direkt darüber könnt Ihr das TV-Programm starten, indem Ihr auf Live-TV tippt. Da die Inhalte der einschlägigen Streaming-Apps bekannt sind und diese in der Regel Apps für Android TV haben, fokussiere ich mich mal auf die Welt von Waipu.tv. Waipu.tv bringt 170 Sender auf bis zu 5 Geräte Mit Waipu.tv ging vor genau fünf Jahren ein neuer Live-TV-Anbieter an den Start, der nach und nach einen echten Vorteil entwickelt hat. Denn die Exaring AG hat nach und nach ein Glasfasernetzwerk als Backbone in Deutschland aufgebaut. Auch wenn Ihr nicht mit diesem Glasfasernetz verbunden seid, ist die Grundlage für die TV-Streams ziemlich stark. In einem vergangenen Test von Waipu.tv konnte ich selbst bei Großereignissen wie einer Fußball-WM keine Probleme mit Waipus Streams feststellen. Ein einfacher HDMI-Eingang reicht, um den Waipu.tv-Stick anzuschließen. / © NextPit Zugriff auf alle Sender bekommt Ihr in den Paketen "Perfect Plus" und "Perfect Plus Netflix Basis". Als Zusatz-Optionen gibt es zudem weitere Special-Interest-Kanäle mit ausländischen Fernsehsendern. Am einfachsten schaut man sich so etwas immer in einer Tabelle an. Waipu.tv: Pakete im Überblick Paket Comfort Perfect Plus Perfect Plus + Netflix Senderanzahl 119 168 168 Davon in HD - 145 145 Aufnahmespeicher 50 Stunden 100 Stunden 100 Stunden Geräte gleichzeitig 2 4 4+1 HD-Option Nicht enthalten Enthalten Enthalten Untwerwegs-und Reisenutzung Zubuchbar Zubuchbar Zubuchbar Pay-TV-Optione Nicht enthalten Enthalten Enthalten Pause-Funktion Enthalten Enthalten Enthalten Restart-Feature Nicht enthalten Enthalten Enthalten Monatlich Kündbar? Ja Ja Ja Preis 5,99 € im Monat 12,99 € im Monat 19,49 € im Monat Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot Neben der Vielfalt an Sendern glänzt Waipu mit gleichzeitigen Streams auf bis zu 5 Geräten und einigen Komfortfunktionen, die Ihr bei Satellit nicht habt. Zum Einen könnt Ihr Sendungen pausieren (zeitversetztes Fernsehen) oder falls verfügbar direkt in die passende Mediathek springen. Dazu erwarten Euch zusätzliche Inhalte und Informationen auf Knopfdruck und sogar personalisierte Werbung. Damit schlägt Waipu.tv ein wenig die Brücke zwischen linearem Fernsehen und Streamingdienst.

Hardware und Technik Der zweite wichtige Aspekt bei einem Streaming-Player: Reicht die Hardware auch für Games aus und wie hoch ist die maximale Qualität? Hier zieht der waipu.tv-Stick mit 8 Gigabyte internem Speicher, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und einem Quadcore-CPU mit anderen 4K-Sticks gleich. Die Streaming-Qualität liegt bei maximal 4K, das ist über HDMI 2.1 möglich und Dual-Band-WiFi ist sogar auch mit an Bord. Ethernet gibt's per Adapter. Hat mir gefallen: Gute Streaming-Qualität an Beamer, TV und Bildschirmen

Dual-Band-WiFi

USB-C-Anschluss

Mobile Games spielbar – auch per Fernbedienung

Bluetooth-Kopfhörer / Lautsprecher kompatibel Hat mir nicht gefallen: Performance kommt manchmal ins Stocken Die Hardware des Waipu.TV-Sticks kann es mit Alternativen wie dem Amazon Fire TV Stick 4K oder den kürzlich vorgestellten Roku-Playern aufnehmen. Denn die Exaring AG setzt eine Quad-Core-CPU ein, die in der Praxis sogar mit Mobile Games fertig wird. Zum Test habe ich das Spiel Dead Trigger 2 installiert, das ruckelfrei und ohne lange Ladezeiten lief. Der interne Speicher ist mit 8 Gigabyte allerdings nicht allzu groß. Allerdings speichert Ihr darauf nur Apps – Inhalte, die Ihr per Waipu.tv aufnehmt, landen in der Cloud und sind somit auf jedem Gerät abrufbar. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ schließt Ihr den TV-Stick per USB an Euren Fernseher an. / © NextPit Obwohl es im linearen Fernsehen kaum 4K-Inhalte gibt, unterstützt der Waipu.tv-Stick Streaming in 4K. Nutzt Ihr also das teuerste Netflix-Abonnement oder schaut 4K-Inhalte bei Amazon Prime, sind hohe Bildauflösungen nutzbar. Das gilt natürlich auch für das Menü, das auf 4K-Fernsehern dadurch noch ein bisschen schärfer aussieht. Wie uns der Hersteller auf Anfrage verriet, skaliert der TV-Stick das Material auf die jeweilige Auflösung. Algorithmen zum Bildverbessern seien aber Eurem Fernseher überlassen. Zwei coole Sachen noch, über die ich beim Ausprobieren gestolpert bin: Der Waipu.tv-Stick unterstützt Bluetooth und lässt sich somit nicht nur mit Gamepads verbinden. Ihr könnt auch Eure Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher verbinden. Leider gibt es hier keine Synchronisation, falls der Ton zeitversetzt ist Die Stromzufuhr erfolgt über USB-C, was ein nettes kleines Detail ist. Den Stromverbrauch gibt Exaring mit weniger als 2,5 Watt im Betrieb an. Ein USB-C auf USB-A-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ein Ladestecker ebenfalls. Die Konnektivität war im Büro als auch bei mir zu Hause im WLAN tadellos. Das liegt unter anderem an der Unterstützung für Dual-Band-WiFi. Ihr könnt also sowohl im 2,4 Gigahertz-Netz als auch im 5-Ghz-Netz surfen. Ist die Verbindung unzureichend, könnt Ihr über einen Y-Adapter auch Ethernet over HDMI nutzen.

Fernbedienung und der Google Assistant Dem Waipu.tv-Stick liegt eine Fernbedienung bei, die sowohl WLAN als auch Infrarot unterstützt. Während Ihr den TV-Stick per WLAN steuert, könnt Ihr Euren Fernseher per Infrarot anschalten und dessen Lautstärke steuern. Das Layout ist auf die Live-TV-Nutzung zugeschnitten, weist aber auch Tasten für die waiputhek, Netflix und YouTube auf. Dank Mikrofon könnt Ihr per Fernbedienung auch Eingaben an den Google Assistant äußern. Hat mir gefallen: Tastenfeld auf der Fernbedienung erleichtert Umstellung

Steuerung des Fernsehers praktisch

WiFi lässt Steuerung auch hinter dem Rücken zu Hat mir nicht gefallen: Richtungs-Pad mit Bedienfeld-Kranz sorgt häufig für Fehleingaben

Google Assistant trotz guter Spracherkennung nervig Während der Streaming-Stick sein Leben hinter Eurem Fernseher verbringt, ist die Fernbedienung der eigentliche Star der Show! Die Waipu.tv-Stick-Fernbedienung überzeugte nach dem Auspacken direkt mit einer ordentlichen Tastenanordnung und sehr guten Tastenklicks. Hier hat die Exaring AG nicht gespart und sich für Live-TV einen echten Clou überlegt. Denn auf der Fernbedienung findet Ihr die Zahlen 0 bis 9. Das schockt im Jahr 2021 niemanden, sorgt aber vor allem bei älteren Nutzer:innen für eine Orientierung. Das Erste liegt auf der 1, das Zweite auf der 2 und so weiter. Sind Eure Großeltern das so gewohnt, werden sie sich sicher über das Tastenfeld freuen. Ein kleines Detail, das vielleicht große Wirkung haben kann. Eine Programmübersicht ist natürlich eingebaut. / © Exaring AG Ebenfalls clever ist die Infrarot-Schnittstelle, die Euch die Steuerung Eures Fernsehers erlaubt. Nutzt Ihr diesen ausschließlich mit Waipu, kann die Fernbedienung des Fernsehers zum Anschalten, dem Ändern der Quelle und zur Lautstärkensteuerung in der Schublade bleiben. Bei der Anordnung der Tasten muss ich aber das Richtungs-Pad kritisieren. Denn dieses ist von einem Gummiring umzingelt, der das Weiterschalten der Sender auf der rechten Seite und das Ändern der Lautstärke auf der Linken ermöglicht. In der Theorie ist das cool, in der Praxis sorgt es aber für viele Fehleingaben. Fehleingaben seid Ihr auch gewohnt, wenn Ihr den Google Assistant bemüht. Die Idee, das Fernsehprogramm mit der Stimme zu steuern, ist super – allerdings ist die Umsetzung auf Android TV gar nicht super. Fragen nach dem Fernsehprogramm werden mit Unwissen beantwortet und ständig startet aus irgendeinem Grund YouTube und "ZDF" wird automatisch in die Suche getippt. Auch wenn die Spracherkennung gut funktionierte, würde ich dieses Feature lieber nicht nutzen. Das macht Alexa auf dem Fire TV Stick besser! Zusammenspiel mit Smartphone weniger gut Was ich beim Waipu.TV-Stick bemängeln muss, ist das, was sonst bei Waipu so gut funktioniert. Denn bei meinem Google Chromecast bin ich Fan des "waipen" – also der Auswahl des Fernsehsenders am Handy und dem Rüberschicken an meinen Beamer per Wischbewegung. Das geht beim Waipu.tv-Stick auch, allerdings macht dieser dann von seiner Chromecast-Funktion Gebrauch. Das bedeutet, der Waipu.tv-Stick startet einen eigenen Stream, der sich von Eurem Handy nährt. Wollt Ihr dann mit der Fernbedienung umschalten, da Euch das Programm doch nicht gefällt, müsst ihr den Stream beenden und auf die Waipu.tv-App wechseln. Das ist umständlich und es ist ärgerlich, dass die Integration der eigenen Systeme so umständlich ist.

Waipu.tv-Stick: Technische Daten Technische Daten Waipu.tv-Stick Merkmal Waipu.tv-Stick Maße 5,5 x 8 x 1,5 Zentimeter Prozessor Amlogic 905Y4 (DMPIS: 16.5k), Quad-Core-Cortex-A35 Arbeitsspeicher 2 GB DDR Interner Speicher 8 GB eMMC WLAN 2,4 und 5 Gigahertz HDMI HDMI 2.1 Auflösung 4K, 1080p, 720p, HDR, AV1 Betriebssystem Android 11 für Android TV Stromverbrauch <0,5 Watt im Standby, <2,5 Watt im Betrieb