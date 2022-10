Google Pixel 7: So knipst Ihr mit Portrait Light tolle Portraits

Portrait Light ist eine Funktion von Google Fotos, das mit allen Pixel-Smartphones funktioniert. Für Eure Porträts – mit oder ohne Bokeh-Effekt – könnt Ihr so die Belichtung auf den Gesichtern künstlich verändern. Im Grunde könnt Ihr künstlich eine Lichtquelle irgendwo auf dem Bild platzieren und sie manuell so ausrichten, dass die Beleuchtung dem jeweiligen Gesicht am meisten schmeichelt.

So aktiviert Ihr die Portrait-Light-Funktion auf dem Pixel 7 oder Pixel 7 Pro:

Geht zu Google Fotos. Wählt ein Porträtfoto oder ein Foto mit einem gut sichtbaren Gesicht im Vordergrund. Tippt auf Bearbeiten. Wählt am unteren Bildschirmrand Tools aus. Tippt auf Portrait Light.

Um zu sehen, wie extrem die Belichtung die Form eines Gesichts verändern kann, empfehle ich Euch dieses Video. Der Ausdruck "im richtigen Licht" bekommt dann eine ganz neue Bedeutung.

Damit das Feature gut funktioniert, muss das Foto ein klar erkennbares Gesicht enthalten. Am besten klappt's, wenn auf dem Portrait-Foto nur eine Person abgebildet ist, die frontal in die Kamera schaut. Im Test klappt's allerdings auch mal mit zwei Personen – oder wenn man etwas setlich in die Kamera blickt. In jedem Fall gilt: Wenn das Foto nicht kompatibel ist, wird die Funktion nicht angezeigt.