Worx Landroid M500 zum Bestpreis: Amazon mit starker Preissenkung!

Mähroboter sind gerade im Sommer eine große Erleichterung. Während wir uns lieber auf dem Gartenstuhl ein kühles Bier genehmigen, kann der smarte Mäher die anstrengende Arbeit übernehmen. Bei Amazon gibt es nun den Worx Landroid M500 für gerade einmal 491,29 Euro, statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro. Dabei handelt es sich um den bisherigen Bestpreis.

Der Worx Landroid M500 kann dank des beigefügten Begrenzungsdrahtes und der "Cut to Edge"-Technologie Euren Garten präzise mähen. Dank dieser Funktion müsst Ihr an den Seiten nicht mehr selbst nachtrimmen und spart Euch zusätzliche Arbeit. Außerdem kann der Landroid eine Steigung von bis zu 35 % selbstständig überwinden und die Schnitthöhe zwischen 30 und 60 Millimetern individuell anpassen. Mit dem Dreiklingen-System arbeitet der Mähroboter darüber hinaus sehr präzise und Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 60 Minuten Leistung bringt.

Neben dem bereits erwähnten Draht, verfügt der Worx Landroid M500 außerdem über Ultraschallsensoren, um die Umgebung noch besser wahrzunehmen und bestimmte Hindernisse zu umfahren.

Darum solltet Ihr gerade bei Amazon zuschlagen

Die unverbindliche Preisempfehlung des Worx Landroid M500 liegt bei 899 Euro, allerdings bieten viele den smarten Rasenmäher bereits für 609 Euro an. Einen preis von 491,29 Euro gab es bisher allerdings noch nicht, wodurch das Angebot wirklich spannend ist. Seid Ihr also auf der Suche nach einem leistungsfähigen, aber nicht zu teuren Mähroboter, könnt Ihr hier bedenkenlos zuschlagen.

Bedenkt allerdings, dass sich solche Geräte nicht unbedingt eignen, wenn Ihr keinen entsprechenden Garten zur Verfügung habt. Da heißt es dann nach wie vor, dass Handarbeit nicht nur günstiger, sondern auch einfacher funktioniert. Weitere Outdoor-Gadgets findet Ihr in unserem Sommer-Artikel.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Auf was legt Ihr Wert, wenn Ihr nach einem Mähroboter sucht?