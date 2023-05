WWDC 2023: Apple hat einen Plan!

Wie Google hat auch Apple eine hauseigene Entwicklerkonferenz, welche logischerweise nicht Google I/O 2023 heißt, sondern Apple WWDC 2023, was die Abkürzung für Worldwide Developers Conference steht. Dieses Jahr findet diese von Montag, den 5. Juni bis Freitag, den 9. Juni 2023 statt. Apple hat nun den Terminplan für den ersten Tag veröffentlicht, an der bekannterweise die Eröffnungskeynote mit vielen Neuvorstellungen stattfindet.

Apple WWDC 2023 Eröffnungskeynote

Dass Apples Entwicklerkonferenz dieses Jahr vom 5. bis zum 9. Juni 2023 im Apple Park in Cupertino stattfindet, ist längst keine Neuigkeit mehr. Fabi hatte bereits Euch vor mehr als einem Monat darüber berichtet. Die WWDC 2023 dürfte dieses Jahr noch einmal mit einer gewissen Brise an Spannung erwartet werden, da sich die Gerüchte von allen Seiten häufen, dass Apple endlich dieses Jahr seine erste VR/XR-Brille vorstellen wird. Tim Cook selbst hat mehrmals verlauten lassen, dass die Zeit jetzt reif für eine Apple Reality One, bzw. Apple Reality Pro wäre, welche mit dem Betriebssystem xrOS laufen wird und wohl um 3.000 US-Dollar kosten soll.

NextPit plaudert aus dem Nähkästchen: Womit solltet Ihr auf der WWDC 2023 rechnen!

Nachdem also der Zeitpunkt feststeht, gilt aktuell der "Stundenplan" für den Tag der Eröffnungskeynote – also Montag, den 5. Juni 2023 – als eine bislang geheimgehaltene Information. Doch mit dem heutigen Tage informieren wir Euch darüber! So findet die wohl wichtigste Veranstaltung um 10:00 AM (PDT), also 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Entwickler und Studenten, welche vor Ort sein werden, können sich nach der Keynote, dem Launch (12:00 PM) und einem Treffen mit den Apple Teams um 3:00 PM (0:00 Uhr MEZ) zu einer Tour auf die "innere Wiese" und dem "inneren Ring" des von Norman Foster gestalteten "Infinite Loop" führen lassen.

Alle WWDC 2023 Keynote Plan / © Apple | edit by NextPit

Wie jedes Jahr wird es entsprechende Möglichkeiten geben, der Veranstaltung live via Videostream beizuwohnen. Wir werden Euch natürlich auf NextPit rechtzeitig informieren.

„Die WWDC ist eine unserer Lieblingszeiten des Jahres bei Apple, weil es eine Gelegenheit ist, mit den talentierten Entwicklern aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten, die diese Community so außergewöhnlich machen. Die WWDC23 wird unsere bisher größte und aufregendste Veranstaltung und wir können es kaum erwarten, viele von Ihnen online und persönlich bei dieser ganz besonderen Veranstaltung zu sehen!“, so Susan Prescott, Vizepräsidentin für weltweite Entwicklerbeziehungen bei Apple.

Worauf freut Ihr Euch am meisten bei der diesjährigen WWDC 2023 von Apple? Ist es auch die Thematik AR/XR wie bei mir, oder seid Ihr primär an den neuesten Fortschritten an iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS interessiert? Schreibt uns bitte Eure Präferenzen in die Kommentare!