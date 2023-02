Xiaomi präsentiert doch noch ein drittes Xiaomi-13-Modell auf dem MWC 2023!

Wer hätte es gedacht? Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hatte auf seinem heutigen Launch-Event zum MWC 2023 in Barcelona, neben dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro noch ein weiteres Serien-Mitglied mit dabei: das Xiaomi 13 Lite. Zwar erwarten wir auch noch ein Xiaomi 13 Ultra, doch der nun präsentierte Midranger könnte für seine knapp 500 Euro unter Umständen für manch einen die bessere Wahl sein. Schauen wir doch einmal genauer hin!

Xiaomi 13 Lite offiziell auf dem MWC 2023 vorgestellt!

Das Xiaomi 13 Lite erscheint bei uns ab dem 8. März in drei Farben für 499,90 Euro. / © Xiaomi | edit by NextPit

Nein, das dritte Smartphone, was uns Xiaomi heute neben den Xiaomi Buds 4 Pro und der Xiaomi Watch S1 Pro, sowie dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro präsentiert hat, war nicht das Xiaomi 13 Ultra, sondern das Xiaomi 13 Lite. Natürlich werden wir das Kamera-Ultra-Flaggschiff auf einem separaten Event, später im Jahr zu sehen bekommen. Doch das in den Farben Blau, Pink und Schwarz erhältliche Xiaomi 13 Lite ist ebenfalls ein recht interessantes Smartphone der Serie.

Nicht verpassen: Ausführlicher Test des Xiaomi 13 Pro

Ab dem 8. März soll es mit seinen beiden Serienkollegen offiziell im Handel verfügbar sein. Schnellentschlossene bekommen jedoch in der Vorbestellphase vom 26. Februar bis 12. März das "Xiaomi Instant Photo Printer 1S"-Set gratis dazu! Wem das Smartphone bekannt vorkommt, es handelt sich um ein leicht modifiziertes Xiaomi Civi 2, welches nur in China vorgestellt wurde.

Das ursprüngliche Xiaomi CIVI 2 ist nun bei uns als Xiaomi 13 Lite erschienen. / © Xiaomi

Doch worüber reden wir hier überhaupt? Das 159,2 x 72,7 x 7,23 große Xiaomi 13 Lite ist mit einem 6,55 Zoll großen Curved-AMOLED-Display ausgestattet, welches eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln (FHD+) bietet. Die maximale Bildwiederholrate beträgt auch in der Mittelklasse inzwischen 120 Hz und die Abtastrate 240 Hz. Die maximale Helligkeit des Panels unter Sonnenlicht wird mit 1.000 Nits angegeben (1.920 Hz PWM). Die Dolby-Vision- und HDR10+-Siegel sind ebenfalls am Start.

Angetrieben wird das Mittelklasse-Smartphone von dem Snapdragon 7 Gen 1 aus dem Hause Qualcomm, in Kombination mit 8 GB LPDDR4X RAM und 128 GB internen UFS-2.2-Programmspeicher – traditionell jedoch ohne microSD-Support. Als Betriebssystem gibt es bereits die neueste MIUI 14, allerdings auf Basis von Android 12. Hier dürfte aber ein OTA-Update (Over The Air) unmittelbar anstehen, wenn wir einmal unsere schlaue MIUI-14-Liste ins Auge fassen.

Das Kamera-Setup des Xiaomi 13 Lite trifft auf einen alten Bekannten

Als bewährte Stromquelle dient ein 4.500 mAh starker Akku, welcher recht flott mit einem beigelegtem 67-Watt-Netzteil aufgeladen werden kann. Wireless und Reverse Wireless Charging stehen allerdings nur den bereits vorab getesteten Xiaomi 13 und 13 Pro zur Verfügung. Größtes Interesse dürfte auch noch das verbaute Kamera-Setup erregen. Und so kann ich an dieser Stelle bereits ebenfalls wie bei den "Großen" eine 32-MP-Frontkamera attestieren, wenngleich es nicht der identische Image-Sensor ist. Denn bei dem Xiaomi 13 Lite gibt es zusätzlich zu dem 1/2.74 Zoll großem Bildsensor noch einen 8-MP-Tiefen-Sensor. Besonders spannend dürfte für mach Influencer das beworbene "Video Teleprompter"-Feature sein.

Auf der Rückseite gibt der 1/1.56 Zoll große 50-MP-IMX766-Image-Sensor von Sony den Triple-Ton an. Vervollständigt wird das Setup von einer 8-MP-Ultraweitwinkel- und der von allen geliebten 2-MP-Makro-Kamera. Ohne geht es wohl bei Xiaomi einfach nicht. Der Vollständigkeit halber: Hinter dem 119 Grad breitem Ultraweitwinkel-Objektiv steckt ein IMX355-Bildsensor von Sony. Bei der Makro-Kamera verbaut Xiaomi einen 1/5 Zoll großen – ach, interessiert ja eh keinen.

Bis auf den kleinen Sensor-Fauxpas, was haltet Ihr von dem Xiaomi 13 Lite? Schreibt uns gern Eure ersten Gedanken, die Euch durch den Kopf gehen, unten in den Kommentarbereich.