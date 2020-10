MIUI: So deaktiviert Ihr die Werbung in Eurem Xiaomi-Smartphone

Xiaomi ist seit mehreren Jahren ein wichtiger Akteur auf dem Smartphone-Markt, der innerhalb kürzester Zeit an Bedeutung gewonnen hat. Der chinesische Hersteller ist bekannt für das extrem gute Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Smartphones im Allgemeinen. Aber einer der Nachteile des Besitzes eines Xiaomi-Handsets ist die Anzahl der integrierten Werbeanzeigen, die in die MIUI-Oberfläche und die nativen Anwendungen integriert sind.

Dies ist einer der Hauptgründe, warum Xiaomi im Vergleich zu seinen Konkurrenten viel Hardware für weniger Geld liefern kann: Xiaomi ist im Grunde ein Datenunternehmen, bei dem Eure persönlichen Daten das Produkt sind. Die Hardware (Smartphones) ist in diesem Fall nur ein Werkzeug, um Eure Daten zu sammeln.

Daher hat dieser Kompromiss seinen Preis. Um seine Smartphones zu monetarisieren, ohne den Kaufpreis zu erhöhen, hat sich Xiaomi dafür entschieden, seine Benutzer Werbung in seiner Oberfläche und Apps auszusetzen. Es ist jedoch möglich, diese Anzeigen zu deaktivieren.

Hier haben wir alle notwendigen Schritte auf dem Xiaomi Mi 10T Pro durchgeführt, das auf MIUI 12 läuft, aber dieses Tutorial ist auch auf frühere Versionen anwendbar, mit einigen Unterschieden in den jeweiligen Menüs.

Dieser Schritt sollte Priorität haben, da diese Methode viele lästige Werbeprobleme lösen kann, die unter MIUI vorhanden sind. Xiaomi möchte nicht, dass Ihr die Anzeigen abschaltet, und hat versucht, den Prozess ein wenig frustrierend zu gestalten, aber mit ein wenig Geduld könnt Ihr die MSA (MIUI System Ads)-Anwendung beenden. Zuvor müsst Ihr sicherstellen, dass Euer Smartphone MIUI ausführt und mit einem Wi-Fi- oder Mobilfunknetz verbunden ist. Offline funktioniert diese Anleitung nicht.

Geht zu Einstellungen und Passwörter & Sicherheit. Unter Autorisierung & Widerruf könnt Ihr unten nach MSA suchen und den Auswahlknopf zum Deaktivieren des MSA verschieben. Wartet nun 10 Sekunden und wählt dann Revoke. Möglicherweise erhaltet Ihr eine Meldung, dass die Autorisierung nicht widerrufen werden kann. Versucht es weiter, bis das System es erlaubt.

Nachdem Ihr die Autorisierung der MSA-App widerrufen habt, müsst Ihr Euer Xiaomi-Smartphone neu starten. / © NextPit

Durch diese Einstellung sollten die meisten Anzeigen in MIUI eliminiert werden. Dies sind jedoch nur die "System"-Anzeigen in der MIUI-Oberfläche, andere Anzeigen verbleiben möglicherweise in einigen der nativen Xiaomi-Anwendungen und müssen einzeln deaktiviert werden.

Jetzt, da die Genehmigung der MSA widerrufen wurden, könnt Ihr damit beginnen, die einzelnen "Empfehlungen", die das MIUI schicken wird, zu deaktivieren. Um persönliche Werbeempfehlungen zu deaktivieren, die Xiaomi es ermöglichen, Nutzungsgewohnheiten aufzuzeichnen und Eure Daten zu sammeln, gehen Sie wie folgt vor.

Geht zu Einstellungen, Datenschutz. Sucht unter Datenschutz nach Anzeigendiensten und dann nach persönlichen Werbeempfehlungen. Deaktiviert die Personalisierte Anzeigenempfehlungen und es sollten keine Anzeigen mehr kommen die auf Euren Verhaltensdaten oder persönlichen Informationen basieren.

So deaktiviert Ihr die persönlichen Werbeeinblendungen in MIUI. / © NextPit

Das Deaktivieren von Anzeigen in den Anwendungen Mi Browser und Mi Security ist ab hier relativ einfach. Geht zu dem Einstellungsmenü und folgt den nachstehenden Schritten.

Deaktiviert die Anzeigen im MIUI Mi Browser:

Öffnet den Mi Browser, geht zur Registerkarte Profil auf der rechten unteren Seite. Greift in der Registerkarte Profil auf die Einstellungen zu, indem Ihr den Schieberegler in der oberen rechten Ecke wählt. Deaktiviert in den erweiterten Einstellungen die Option "Anzeigen hinzufügen".

So deaktiviert Ihr die integrierten Anzeigen in Xiaomis Web-Browser. / © NextPit

Anzeigen in der MIUI Security-App deaktivieren

Startet die Sicherheitsanwendung und geht zu Einstellungen. Deaktiviert unter Einstellungen die Option Empfehlungen erhalten.

So deaktiviert Ihr die MIUI-Anzeigen in Xiaomis Sicherheitsanwendung / © NextPit

Zum Deaktivieren von Anzeigen in Euren Xiaomi Music- und Mi Video-Apps ist der Prozess weitgehend derselbe wie oben, mit nur wenigen Anpassungen für Mi Video.

Startet die Mi Music-Anwendung und geht zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke. Geht dann zu Erweiterte Einstellungen und deaktiviert die Optionen Verweise empfangen und Anzeigen anzeigen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr MIUI-Anzeigen in Xiaomis Mi Music-Anwendung deaktiviert. / © NextPit

Zum Deaktivieren von Anzeigen in den Menüs Datei- und Ordnermanager, einschließlich Downloads, auf Xiaomis MIUI 10 geht Ihr genauso vor wie bei den Anwendungen Mi Web Browser und Mi Security.

Geht zu Einstellungen und dann zu Systemanwendungseinstellungen. Sucht den Dateimanager oder die Anwendungen Ordner und Downloads. Deaktiviert Empfehlungen (für Mi File Manager) und Empfohlene Inhalte (für Mi Downloads). Wenn es um Ordner geht, müsst Ihr auf den einzelnen Ordner klicken, für den Ihr Anzeigen deaktivieren möchtet, und die personalisierten Anzeigen dort deaktivieren.

Befolgt die folgenden Schritte, um in der Anwendung MIUI Themes Werbung auszuschalten:

Öffnet die Anwendung MIUI Themes und geht zu Konto. Sucht nach Einstellungen und deaktiviert dann die Empfehlungen.

Um MIUI-Werbung in Xiaomi's Themes-Anwendung loszuwerden, deaktiviert Ihr einfach die Option "Empfehlungen". / © NextPit

Seien wir ehrlich, es ist eine langweilige Angelegenheit, die die Benutzererfahrung wirklich ruiniert. Aber sobald Ihr fertig seid, ist MIUI 12 werbefrei, und Ihr könnt Euer Xiaomi-Smartphone genießen, ohne von Werbung bombardiert zu werden.

