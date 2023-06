Xiaomi X10 im Test: Saugroboter mit Faible für glatte Oberflächen

Der Xiaomi X10 ist ein Saugroboter mit Absaugstation. Darüber hinaus hat der Saugroboter eine Wischfunktion im Repertoire und ist mit der Xiaomi-Home-App im gigantischen Ökosystem des Herstellers eingebunden. Und das alles gibt's für gerade einmal 499,00 Euro!? Ob der Xiaomi X10 in der Praxis so überzeugt wie auf dem Papier, verrät Euch nextpit im Test.

Xiaomi X10 auspacken und einrichten

Der Xiaomi X10 ist in nur wenigen Momenten startklar für seine Putztour und bekommt dabei tatkräftige Unterstützung durch die Xiaomi-Home-App. Zudem hat die Basisstation einen integrierten Staubbeutel und eine Absaugfunktion.

Gefällt mir:

Zügige und einfache Einrichtung

Schnelles, zuverlässiges Mapping

Basisstation mit Absaugfunktion

Gefällt mir nicht:

Nur eine Seitenbürste verbaut

Der Xiaomi X10 ist solide verarbeitet und die Basisstation hat in meinen Augen ein hochwertiges und modernes Design. Neben dem Xiaomi X10 selbst umfasst der Lieferumfang eine Seitenbürste, die Wischplatte sowie die Basisstation. Die Einrichtung geht schnell: Ihr setzt die Seitenbürste und die Wischplatte ein, schließt die Basisstation an und setzt den Roboter an die Station.

Anschließend richtet Ihr den X10 in der Xiaomi-Home-App ein. Ihr scannt den QR-Code, der sich unter der Haube befindet und stellt eine WLAN-Verbindung her. Der gesamte Prozess vom Auspacken bis zum erfolgreichen Hinzufügen des X10 in der Xiaomi-Home-App dauert gerade einmal fünf Minuten.

Der Xiaomi X10 ist innerhalb weniger Minuten startklar für seine Putztour. / © nextpit

Wenn Ihr den X10 in der App hinzugefügt habt, steht als Nächstes das Mapping auf der Agenda. Die Kartierung hat der X10 binnen weniger Minuten abgeschlossen. Dank der LDS-Lasernavigation scannt der Saugroboter Eure vier Wände zuverlässig und präzise. Hat der Wisch- und Saugroboter seine Erkundungstour abgeschlossen, könnt Ihr das Ergebnis in Form eines 2D- oder eines 3D-Abbilds in der Xiaomi-Home-App sehen.

Das Mapping und die Navigation des Xiaomi X10 sind hervorragend. / © nextpit

Die Xiaomi-Home-App ist in meinen Augen mehr als gelungen. Im Hauptmenü könnt Ihr den X10 auf Putztour schicken, ihn zur Ladestation beordern und zwischen vier Saugstufen sowie drei Stufen der Wischintensität wählen. Außerdem könnt Ihr dem Saugroboter virtuelle Wände vorgeben, um Eure Designer-Möbel- oder Teppiche zu schützen – und dem X10 No-Go-Zonen vorgeben.

In der Xiaomi-App bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, wie es um den Saugroboter steht. / © nextpit

Obendrein könnt Ihr Eure Karten verwalten und Pläne für den Putzteufel erstellen. Dabei legt Ihr fest, wie oft und wo der Sauger seine Arbeit verrichten soll. Zu guter Letzt habt Ihr die Möglichkeit, Einstellungen für die Station vorzunehmen. Ihr könnt die automatische Staubentleerung manuell aktivieren und einstellen, wie häufig der Staubbehälter des Saugroboters geleert werden soll.

In der Basisstation steckt ein 2,5 l großer Einwegbeutel. / © nextpit

Ein für Großfamilien tolles Feature ist die Möglichkeit, die Kindersicherung zu aktivieren. Um Eure Kinder nicht aufzuwecken, könnt Ihr zudem die Lautstärke des X10 in der regulieren. Summa summarum eine gelungene Softwareunterstützung, die mit Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit gefällt.