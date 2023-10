Irrer Deal: 2-kWh-Powerstation mit Hybridwechselrichter nur 1.319 €

Es ist Prime Day und das bedeutet: Es ist Zeit für zahlreiche Deals rund um Powerstations. Dabei könnt Ihr Euch teilweise richtig satte Rabatte sichern, wie die Dabbsson DBS2300 zeigt. Denn der Hersteller senkt den Preis im Vergleich zur UVP um mehr als 900 Euro und gibt Euch im Bundle sogar noch einen 800-W-Hybridwechselrichter kostenlos dazu, der aus der Powerstation einen Speicher für Euer Balkonkraftwerk macht. Wie gut der Deal wirklich ist und was die Powerstation leistet, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Auch wenn die Camping-Saison sich langsam aber sicher dem Ende naht, ist jetzt durchaus der richtige Zeitpunkt, Euch eine Powerstation zu sichern. Denn die Geräte sind auch im Falle eines Stromausfalls wahre Lebensretter. Umso besser also, dass Ihr während der Prime Days satte 960 Euro Rabatt auf ein solches Gerät erhaltet – und noch einen Mikro-Hybridwechselrichter gratis dazu bekommt.

Affiliate Angebot Dabbsson DBS230 Inkl. 800-W-Mikrowechselrichter | 2.000-W-Ausgangsleistung | 2.330-Wh-Kapazität | LiFePO4-Batterie | Erweiterbar auf bis zu 16.660 Wh

Die Dabbsson DBS230 verfügt über eine normale Ausgangs-Dauerleistung von 2.200 W, die kurzfristig auf bis zu 4.400 W erhöht werden kann, um den Anlaufstrom von schweren Werkzeugen abzufangen. In der Powerstation steckt eine 2.330 Wh starke LiFePO4-Batterie. Reicht Euch die Kapazität nicht aus, könnt Ihr die DBS230 auch mit Extra-Akkus erweitern – so sind insgesamt 16.660 Wh drin.

Und das beste: Wer am Prime Day bei Amazon bestellt, sichert sich kostenlos den Dabbsson-Mikrowechselrichter. Das ab November verfügbare Gerät bekommt Ihr als zweites Paket hinterhergeschickt.

So funktioniert die Powerstation als Speicher fürs Balkonkraftwerk

Ihr hängt den Wechselrichter, der übrigens nach IP65 geschützt ist, einfach an bis zu zwei PV-Module Eures Balkonkraftwerks. Dann steckt Ihr den Wechselrichter in eine beliebige Schuko-Steckdose Eures Haushalts, wo dieser nun den Strom einspeist. Die Besonderheit ist jetzt: Über die App könnt Ihr Eure Grundlast einstellen – also, wie viel Strom Ihr tatsächlich im Haushalt benötigt. Allerdings benötigt Ihr dafür einen Smart Plug von Dabbsson. Diese informieren den Wechselrichter über die tatsächliche Elektrizitätslast.

Die Dabbsson DBS230 verfügt über eine Ausgangs-Dauerleistung von 2.200 Watt. / © Amazon.de / Dabbsson

Produzieren Eure PV-Module nun mehr Energie als diese Grundlast, dann landet der Überschuss in der Powerstation. Fällt die Solar-Produktion dann am Abend unter Euren Grundverbrauch, dann speist der Wechselrichter die tagsüber gespeicherte Energie aus der Dabbsson-Powerstation in Euren Haushalt ein. So nutzt Ihr wirklich jeden Sonnenstrahl, der auf Eure PV-Module fällt.

Maximal möglich sind laut Hersteller übrigens 800 W. Das entspricht zwei handelsüblichen PV-Modulen im Format bis knapp 2 m2. Die exakten technischen Daten mit maximal erlaubter Spannung und Stromstärke für die PV-Module liegen uns leider noch nicht vor.

Das Dabbsson-Angebot im Deal-Check

Was den Deal so spannend macht, ist jedoch vor allem der unglaublich günstige Preis. Ihr zahlt bei Amazon während der Prime Days nur 1.319 Euro für die 2.200-W-Powerstation und den 800-W-Wechselrichter und liegt damit bereits 961 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Zum Vergleich: die Ecoflow Delta 2 Max mit 2 kWh Kapazität und PowerStream-Wechselrichter kostet Euch derzeit satte 2.507 Euro und verfolgt dabei dasselbe Konzept wie Dabbsson.

Bei Anker gibt's für 1.328 Euro die Solix Solarbank E1600 plus den MI80-Wechselrichter. Hier ist die Kapazität allerdings mit 1,6 kWh ein Stückchen geringer, und der Balkonkraftwerk-Speicher funktioniert ausschließlich netzgekoppelt. Ihr könnt diesen also nicht einfach als Powerstation fürs Zelten oder Notstrom nutzen, sondern wirklich nur als Balkonkraftwerk-Speicher. Anders ist das bei der Dabbsson DBS230, die auch als eigenständige Stromquelle dienen kann.

Das solltet Ihr unbedingt noch beachten

Dabbsson bietet auch Smart Plugs mit Energieüberwachung im eigenen Shop an. Anhand des hier gemessenen Verbrauchs können diese Zwischenstecker dann die Einspeiseleistung aus dem Akku dynamisch und automatisch nach oben regeln. Schaltet Ihr beispielsweise Euren Fernseher ein, dann erhöht der Mikrowechselrichter automatisch die Einspeiseleistung um den Verbrauch des TVs. Ihr könnt bis zu zehn solcher Smart Plugs mit dem System verbinden.

Neben den 800 W Solarleistung, die Ihr direkt an den Wechselrichter beziehungsweise die Powerstation hängt, könnt Ihr zusätzlich auch noch weitere PV-Module* an die Erweiterungsbatterien für die Dabbsson DBS230 anschließen. Hier beträgt die maximal mögliche Solarladeleistung 1.200 W, sodass Ihr insgesamt auf die 2.000 W kommt, die der Gesetzesentwurf der Bundesregierung für das Solarpaket I als maximale Solarleistung für steckerfertige Minisolaranlagen vorsieht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits von Dabbsson gehört? Wie sind Eure Erfahrungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!