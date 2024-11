Obwohl sich das Jahr bereits dem Ende neigt, strahlt die Sonne noch immer kräftig. Passend dazu senkt Zendure gerade den Preis auf ein Balkonkraftwerk und bietet das Komplettset jetzt auf Amazon mit einem zusätzlichen Gutschein an. Mit dabei sind auch ein 800-W-Wechselrichter und zwei 455-W-Solarmodule. Wie gut das Bundle tatsächlich ist, verrät unser Deal-Check am Montag.

Ob nun 40 oder –20 Grad Celsius – einem Balkonkraftwerk ist die Temperatur relativ egal. Wichtig ist nur, dass die Sonne scheint. Obwohl die Tage kürzer werden, könnt Ihr mit einem Mini-Kraftwerk auch im Winter noch richtig Geld sparen. Der nächste Frühling steht zudem ebenfalls in den Startlöchern. Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken Euch ein Balkonkraftwerk (Bestenliste) anzuschaffen, könnt Ihr bei Amazon jetzt richtig sparen. Denn Zendure verkauft hier ein Set, mit dem Ihr (fast) direkt loslegen könnt.

Aktueller Wechselrichter mit passenden Solarmodulen

"Wieso nur fast?", werden sich sicherlich einige fragen. Der Grund ist, dass Ihr hier keine Halterungen dabei habt. Diese müsstet Ihr Euch zusätzlich kaufen, wenn Ihr die Module an Eurem Balkon befestigen möchtet. Die besagten Solarmodule (Kaufberatung) stammen vom Hersteller "München". Die Modellbezeichnung lauter MSMD455M6-72. Das heißt, es handelt sich um 455-W-Module mit einer Monokristallinen Strutktur und 144 Zellen. Sie sind mit 2.095 x 1.039 x 35 mm recht groß, wodurch Ihr ausreichend Platz benötigt.

Die Panels erreichen einen Wirkungsgrad von 20,90 Prozent und besitzen ein Zertifikat nach IP68. Im Paket ist neben dem Solarkabel natürlich auch der passende Wechselrichter enthalten. Hierbei handelt es sich um den APsystems EZ1-M 800 W. Dieser entspricht also der aktuellen Gesetzeslage. Der Mikrowechselrichter (Kaufberatung) verwendet zudem zwei unabhängige MPP-Tracker, um eventuelle Verschattungen auf Modulen isoliert zu erfassen, Bluetooth und WiFi sind ebenfalls integriert, wodurch Ihr über die App immer auf dem aktuellen Stand seid.

So gut ist das Angebot zum Zendure-Balkonkraftwerk

Kommen wir also zur alles entscheidenden Frage: Was soll der Spaß denn jetzt kosten? Normalerweise verlangt Zendure 279 Euro für das Bundle. Durch einen Coupon auf der Amazon-Produktseite bekommt Ihr jetzt allerdings einen Rabatt von 40 Euro. Da Zendure hier auch als Verkäufer und Versender agiert, könnt Ihr Euch bei Fragen direkt an das Unternehmen wenden, ohne einen Umweg über Amazon zu nehmen.

Der Wechselrichter ist im Netz derzeit zum Bestpreis von 120 Euro erhältlich. Ähnliche Solarmodule kosten Euch jeweils mindestens 80 Euro. Dementsprechend spart Ihr bei diesem Bundle auch im direkten Vergleich zu den Einzelpreisen. Möchtet Ihr also Euren Balkonkraftwerk-Plan endlich in die Tat umsetzen, ist jetzt Eure Zeit gekommen. Auch wenn die Ersparnis im Winter nicht zu üppig ausfallen dürfte, solltet Ihr die Kosten innerhalb kurzer Zeit wieder amortisiert haben.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr Euer Balkonkraftwerk während des Hypes 2023 gekauft? Oder wolltet Ihr auf einen solchen Deal warten? Lasst es uns wissen!