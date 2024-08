Irgendwie wollen alle diese Eismaschine von Amazon - hier ist sie noch günstiger

Bei Eismaschinen für den Heimgebrauch unterscheidet man gewöhnlich zwischen selbstkühlenden Geräten mit Kompressor und solchen, die ein vorgefrorenes Element benötigen. Die Ninja Creami Deluxe ist eine vom zweiten Schlag. Allerdings ist sie ziemlich vielseitig einsetzbar, recht simpel zu bedienen und nicht zuletzt ein echter Kassenschlager. Mehr als 2.000 Käufe verzeichnete Amazon laut eigenen Angaben für die Maschine – allein im letzten Monat.

23 % Rabatt bei Amazon – und sonst?

Die Creami Deluxe gibt es bei Amazon gerade mit einem ordentlichen Rabatt. Dadurch stehen nur noch 199,99 Euro auf dem Preisschild. Günstiger ist sie laut Preisvergleich nirgends. Und der Preis ist auch nach wie vor echt gut. Aber für Pfennigfuchser haben wir den noch leicht besseren Deal ausfindig gemacht.

Denn der wartet beim Hersteller Ninja selbst. Im Online-Shop bekommst du die Eismaschine zum Listenpreis von 219,99 Euro. Moment – das sind doch 20 Euro mehr? Korrekt. Allerdings nicht, wenn ihr euch bei Ninja als Erstkunde für den Newsletter anmeldet. Für alle Abonnenten gibt’s da nämlich nochmal 10 Prozent Rabatt. Wer in Mathe aufgepasst hat oder die Taschenrechner-App bedienen kann, kommt hier bei 197,99 Euro raus und ist damit um den Preis einer Eiskugel bei der nächsten hippen Eismanufaktur günstiger dabei. Kleinvieh macht eben auch Mist.

Soweit die Theorie: Für die allermeisten macht es vermutlich kaum einen Unterschied, ob man nun 200 oder 198 Euro für die Eismaschine ausgibt. Wer die Creami haben will, macht so oder so einen guten Deal – und wer dem Hype eh nicht folgen kann oder will – der lässt's einfach bleiben und holt sich das Eis weiter beim Italiener oder aus der Tiefkühltruhe!

Vielen reicht übrigens auch die „normale“ Creami (NC300EU). Die bietet ein bisschen weniger Funktion, auch weniger Hype - aber sie ist auch günstiger. 150 Euro musst du hierfür hinlegen. Auch hier kann der „Newsletter-Trick“ angewandt werden. Was es sonst so wissenswertes rund um das Thema Eismaschinen gibt, haben unsere Kollegen von inside digital aufgeschrieben.

