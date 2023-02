Amazon bietet eine Reihe von Fire-TV-Produkten für das Streaming von Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Youtube, ARD, ZDF etc. derzeit günstiger an. Die Palette reicht vom Fire TV Stick (Lite) für Full HD über den Fire TV Stick 4K (Max) für Videos in Ultra HD bis hin zum Streaming-Mediaplayer Fire TV Cube mit mehr Leistung und dem größten Funktionsumfang. Los geht es bereits ab 24,99 Euro.