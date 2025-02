Dass Amazon längst mehr als nur Bücher verkauft, ist keine Überraschung. Neben Elektronik, Mode und Haushaltsartikeln hat sich der Online-Riese inzwischen auch als echte Anlaufstelle für Heimwerker etabliert. Wer auf der Suche nach hochwertigen Werkzeugen ist, kann hier immer wieder echte Schnäppchen ergattern. Aktuell gibt es eine Vielzahl an Geräten aus der blauen Bosch Professional Serie zu attraktiven Preisen.

Unter den aktuellen Angeboten findet sich ein umfangreiches Laser-Messgeräte-Set für über 500 Euro – trotz Rabatt. Doch es geht auch günstiger! Ein echtes Highlight ist derzeit der Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 40, der mit einem satten Rabatt zu haben ist.

Bosch Professional: Präzision muss nicht teuer sein

Mit dem Laser-Entfernungsmesser GLM 40 lassen sich Längen-, Höhen- und Flächenmessungen exakt bestimmen. Wer sich also bei seinen Bau- und Renovierungsprojekten nicht mehr auf das Augenmaß verlassen möchte, kann mit diesem Gerät nicht nur Zeit, sondern auch unnötigen Materialverschnitt einsparen. Aktuell gibt es das GLM 40 bei Amazon mit einem Preisnachlass von 49 Prozent – ein Deal, den Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet.

Der GLM 40 überzeugt mit einer intuitiven Steuerung über fünf Tasten und einem übersichtlichen Display, das bis zu drei Messwerte gleichzeitig anzeigt. Dank der automatischen Hintergrundbeleuchtung bleibt die Anzeige auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar.

Das handliche Gerät passt problemlos in die Hosentasche und ist damit der ideale Begleiter für Eure Projekte. Zudem entspricht es der ISO-Norm 16331-1, was für eine zuverlässige Messgenauigkeit sorgt. Die Messzeit beträgt in der Regel 0,5 Sekunden, maximal 4 Sekunden. Betrieben wird das Messgerät mit zwei AAA-Batterien, die für etwa 5.000 Einzelmessungen ausreichen. Eine Abschaltautomatik nach 5 Minuten verhindert unnötigen Stromverbrauch.

Jetzt im Angebot: So viel spart Ihr bei Amazon

Amazon hat derzeit scheinbar einen ganzen Schwung an Bosch-Laser-Messgeräten im Angebot. Den GLM 40 bekommt Ihr jetzt für nur 59,99 Euro, was einer Ersparnis von 49 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung entspricht.

Für diejenigen, die noch mehr Präzision und Funktionen benötigen, sind auch andere Modelle stark reduziert:

Entfernungsmesser oder Linienlaser – was ist das Richtige für Euch?

Falls Ihr Euch fragt, was genau der Unterschied zwischen den Geräten ist: GLM-Modelle sind klassische Entfernungsmesser, mit denen Ihr Distanzen, Flächen und Volumina ermitteln könnt. Der Laser erzeugt dabei einen einzelnen Punkt und erreicht eine hohe Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm.

Die GLL-Modelle sind dagegen Linienlaser, die eine horizontale und vertikale Linie projizieren, um Flächen exakt auszurichten. Sie eignen sich besonders gut für präzise Nivellierungsarbeiten und haben eine Genauigkeit von +/- 0,3 mm. Besonders grüne Laser gelten als besser sichtbar, weshalb sich hier ein genauerer Blick auf die Angebote lohnen kann.

Egal, ob Ihr Heimwerker oder Profi seid – bei diesen Bosch-Angeboten lässt sich ordentlich sparen. Also am besten schnell zugreifen, bevor die Preise wieder steigen!

Was sagt Ihr zu den Angeboten von Amazon? Welche Marken finden sich in Eurer Werkstatt?