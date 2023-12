Das 12,9 Zoll große Apple iPad Air ist nicht so schnell wie das iPad Pro

In diesem Jahr hat Apple keine iPad-Aktualisierung vorgenommen, was im Grunde seit der Ankündigung des ersten iPads bisher nicht geschehen ist. Stattdessen gibt es Gerüchte, dass der iPhone-Hersteller im ersten Quartal des nächsten Jahres mehrere iPad-Tablets auf den Markt bringen wird. Ein neuer Bericht verrät jetzt weitere Details über das Lineup, insbesondere über die Wahl des Chipsets für das iPad Air, das angeblich auch ein größeres 12,9-Zoll-Modell erhalten soll.

Das Apple iPad Air wird 12,9 Zoll groß

Im neuesten Newsletter des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman deutet er an, dass sowohl die 11-Zoll- als auch die 12,9-Zoll-iPad-Air-Modelle den speziellen M2-Chipsatz erhalten werden. Das ist keine große Überraschung, denn das aktuelle iPad Air der 5. Generation aus dem Jahr 2022 wird von einem M1 angetrieben. Außerdem bestätigt dies, dass das größere iPad Air trotz des größeren Bildschirms nicht den leistungsfähigeren M3-Chip des kommenden 11- und 13-Zoll großen iPad-Pro-Modellen nutzen wird.

Was die Leistung des Apple-M3-Chips angeht, so ist er bescheiden schneller als der M2, der in Benchmarks 15 Prozent bzw. 20 Prozent höhere Prozessor- und Grafikwerte erzielt. Auch wenn der Geschwindigkeitsunterschied des Chips in einigen Szenarien deutlich wird, ist es unklar, ob normale Nutzer:innen überhaupt einen größeren Leistungsunterschied zwischen den beiden iPad-Modellen bemerken.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen dem iPad Air und dem iPad Pro ist die Art des Displays. Das Air hat ein IPS-LCD-Display, während die beiden Pro-Modelle vermutlich mit einem OLED-Display auf den Markt kommen werden. Alle diese iPads werden jedoch mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz arbeiten.

Apples iPad Pro 12,9 Zoll (2022) zusammen mit dem Magic Keyboard und dem Apple Pencil 2. / © NextPit

Gurman fügte hinzu, dass Apple ein neues Magic Keyboard und einen Pencil auf den Markt bringen wird, die mit den neuen iPads kombiniert werden können. Es wird aber immer noch vermutet, dass Apple das aktuelle Magic Keyboard des 12,9 Zoll großem iPad Pro mit dem größeren iPad Air kompatibel macht – so wie das aktuelle iPad Air mit dem Magic Keyboard für das 11 Zoll große iPad Pro verwendet werden kann.

Das Ende des Apple iPad 9 und der Home-Button

Der Tippgeber sagte auch, dass Apple das iPad 9 nicht mehr anbieten und dieses Modell ab dem nächsten Jahr auslaufen lassen wird. Weiterhin könnte dieser Schritt das iPad-Lineup von Apple weniger unübersichtlich machen, da das iPad 10 (Test) neben dem iPad Mini, dem iPad Air und dem iPad Pro als Standard-Einstiegsmodell bestehen bleibt.

Was das Erscheinungsdatum angeht, spekuliert Gurman, dass das iPad Air zusammen mit dem MacBook Air M3 irgendwann im März 2024 auf den Markt kommen wird. In einem separaten Beitrag bestätigt der Analyst Ross Young diese Vermutung und beschreibt, dass Cupertino mit der Auslieferung der Display-Panels der iPad Air und iPad Pro Modelle begonnen hat.

