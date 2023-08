iPhone 15 pünktlich: An diesem Tag plant Apple wohl den Launch

Abgesehen vom iPhone 12 während der Pandemie stellt Apple jedes Jahr pünktlich im September seine neuen iPhones vor. Entgegen vorheriger Gerüchte soll das nun auch beim iPhone 15 wieder so geschehen. Zwar hat Apple selbst den offiziellen Termin noch nicht bestätigt, aber es verdichten sich die Hinweise auf einen Termin in der zweiten Septemberwoche.

Diese Information stammt aus einem neuen Memo, das 9to5Mac vorliegt. In diesem Memo fordert Apple seine Mitarbeiter/innen auf, am 13. September keinen Urlaub oder keine Freistellung zu nehmen. Der Grund dafür wurde nicht direkt kommuniziert, aber typischerweise steckte in den vergangenen Jahren hinter diesen Sperren eine wichtige Smartphone-Ankündigung.

Zur Erinnerung: Das letztjährige iPhone 14 wurde am 7. September offiziell vorgestellt, also am Mittwoch. Auch der 13. September ist wieder ein Mittwoch. Das iPhone 13 allerdings kam an einem Dienstag. Typischerweise stellt Apple Dienstags oder Mittwochs vor mit sofort startenden Vorbestellungen, gefolgt von der tatsächlichen Verfügbarkeit etwa eine Woche später.

Ob die unterschiedlichen Versionen des iPhone 15 und des iPhone 15 Pro je nach Gerät, Region und anderen Faktoren unterschiedliche Erscheinungsdaten erhalten, ist noch klar. Vergangenes JAhr zum Beispiel kamen zunächst das normale iPhone 14 und die beiden iPhone-14-Pro-Modelle zuerst in die Läden, während das iPhone 14 Plus (Test) aufgrund von Lieferengpässen erst im Oktober erschien. Es ist noch nicht bekannt, wie das bei der diesjährigen iPhone-Reihe der Fall sein wird.

Apple iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Spezifikationen und Funktionen

Was die technischen Daten angeht, so werden wohl auch das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus mit der Dynamic Island auf dem Display ausgestattet sein. Alle iPhone-Modelle sollen auch den USB-C-Anschluss haben, der ab 2023 den Lightning-Anschluss ersetzt. Zu den weiteren bemerkenswerten Neuerungen gehören der 48-MP-Hauptsensor auf der Rückseite und der A16-Bionic-Chipsatz nun auch in den Nicht-Pro-Modellen.

Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max von Apple werden wahrscheinlich mit einem Titanrahmen und dem von der Watch Ultra übernommenen Aktionsknopf vorgestellt. Das Kamera-Setup könnte sich teilweise ändern – voraussichtlich erhält nur das größere Pro Max eine Periskop-Kamera bekommen. Gleichzeitig werden beide Modelle mit dem neuen A17-Bionic-Prozessor ausgestattet sein.

Apple iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro: Der Rahmen ums Display wird wohl ein ganzes Stück schmaler. / © 9to5Mac

Es gibt auch Berichte, dass die Akkukapazitäten der vier iPhone-15-Varianten größer werden. Daher wird erwartet, dass sich die Akkulaufzeit der Modelle verbessert. Der Twitter-Leaker @RGCloudS hat vor kurzem behauptet, dass Apple ein gestapeltes Batteriedesign wie beim Galaxy S24 Ultra verwenden könnte. Das würde stärkere Akkukapazität erklären, ohne das Endprodukt dicker oder schwerer zu machen.

Abgesehen von den technischen Daten und Funktionen sollen das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max im Vergleich zum iPhone 14 Pro auch teurer werden. Einer der Gründe dafür soll der größere Speicherplatz sein, den diese Basismodelle haben. Es ist unklar, ob die Preise für das normale iPhone 15 und iPhone 15 Plus beibehalten werden. Spoiler: Garantiert nicht.

