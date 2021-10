Apple MacBook Pro: Neue Hinweise zu den M1-Chips und einer Notch

Wenige Stunden vor der Enthüllung neuer MacBook Pro-Modelle wird in der Gerüchteküche über die verbesserten Apple M1-Chips und eine mögliche Display-Notch diskutiert. Man geht davon aus, dass der kalifornische Hersteller in diesem Jahr mit seinen Traditionen brechen könnte.

Ab 19 Uhr deutscher Zeit startet mit dem "Neue Dimensionen"-Event die nächste Apple-Keynote, auf der sich das Unternehmen erstmals offiziell zu den neuen Laptops der MacBook Pro-Baureihe äußern wird. Experten und Leaker bringen kurz vor der Veranstaltung weitere Hinweise ans Tageslicht, die zumindest teilweise für Überraschungen sorgen könnten. In erste Linie wird über den neuen Apple M-Chip auf ARM-Basis diskutiert, der in den letzten Monaten als Apple M1X oder M1Z betitelt wurde.

Pro- und Max-Chips sowie Diskussionen zur Display-Kerbe

Wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman von Mac-Entwicklern in Erfahrung gebracht haben soll, tauchen in diversen App-Logs derzeit die Namen "M1 Pro" und "M1 Max" in Verbindung mit den kürzlich durchgesickerten Display-Auflösungen auf, welche die MacBooks nahe an das 4K-Format bringen dürften. Während der nächsten Generation des Apple Silicon bis zu zehn Prozessor-Rechenkerne zugesprochen werden, könnten sich die Pro- und Max-Varianten in der Anzahl der Grafikkerne unterscheiden. Von 16 sowie 32 GPU-Cores ist hier die Rede.

Während die Namen neuer Apple-Chips Endverbraucher wahrscheinlich nur wenig interessieren dürften, kocht ein für viele leidiges Thema erneut hoch - die Notch. Seit dem iPhone X und der Einführung der Gesichtserkennung Face ID bekannt, könnte die Kerbe am oberen Bildschirmrand auch in den neuen 14- und 16-Zoll großen MacBook Pro-Modellen eine Rolle spielen. Durch Hintergrundbilder und einen guten Schwarzwert der Mini-LED-Displays kaschiert, wird hier allerdings nur über eine 1080p-Kamera und Sensoren ohne Face ID gesprochen.

Mit welchem Namen die neuen Apple M-Chips auftreten und ob die im iPhone oft kritisierte Notch Einzug in neue MacBooks halten wird, dürfte am heutigen Abend geklärt werden.