Apple Watch 10: Bessere Akkulaufzeit dank neuem Display

Bessere Akkulaufzeit für die Apple Watch 10

In einem Bericht von The Elec, der sich auf Zulieferer aus der Branche beruft, heißt es, dass das Tech-Unternehmen aus Cupertino in der Watch Series 10 eine verbesserte LTPO-Technologie (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) beim OLED-Display einsetzt. Die Technologie setzt auf eine neuere Applikationsmethode, die im Vergleich zur bestehenden Methode bei Watch 9 und älteren Watch-Modellen einige große Vorteile hat.

Der OLED-Screen der Watch 9 verwendet eine verbesserte Dünnschichttransistor-Technologie (TFT) zum Schalten und Ansteuern des Panels, während der Rest von LTPS-TFT (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) gesteuert wird. Letzteres ist eine ältere Methode und ist im Vergleich zum LTPO-TFT weniger effizient.

Bis zu 1 Nit: Das Display der Apple Watch 9 kann jetzt auch stärker abgedunkelt werden. / © nextpit

Laut der Quelle werden in der Watch 10 bis zu acht LTPO-TFTs beim Displaywechsel und bei der Ansteuerung eingesetzt, was zu einer besseren Effizienz und damit zu einer längeren Akkulaufzeit der Smartwatch führen könnte. Im Moment ist jedoch noch unklar, inwieweit sich die Akkulaufzeit der Watch 10 mit dieser Technologie verbessert.

Aber abgesehen vom Display dürfte auch der geplante Chipsatz in der Smartwatch für die längere Ausdauer verantwortlich sein. Eine größere Akkukapazität und die optimierte watchOS-11-Software sind zwei weitere wichtige Faktoren, die ebenfalls eine längere Akkulaufzeit ermöglichen dürften.

Was wir über die Apple Watch Series 10 wissen

Was andere Änderungen angeht, so wird vermutet, dass die Watch Series 10 erhebliche Änderungen am Design der letzten Jahre mit sich bringt. Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple eine Funktion zur Überwachung des Blutdrucks einführen wird, die sich jedoch auf Warnungen bei zu hohem und zu niedrigem Blutdruck beschränkt und nicht wie bei der Galaxy Watch von Samsung eine ständige Überwachung darstellt.

Wir rechnen damit, dass Apple die Watch 10 und die Watch Ultra 3 später in diesem Jahr zusammen mit dem iPhone 16 und dem iPhone 16 Pro vorstellt. Es gibt zwar noch kein offizielles Datum, aber der übliche Zeitplan deutet auf den September hin.

