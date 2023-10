Apples 2024 AirPods Max nur mit einem USB-C-Zusatz?

Apple AirPods Max 2024 könnten nur einen USB-C-Anschluss haben

In den letzten Wochen war der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman damit beschäftigt, seine alten Vorhersagen mit den neuen abzugleichen. Dabei ging es um die Spekulationen, dass die nächste Generation der AirPods und AirPods Max im Jahr 2024 auf den Markt kommen werden. In seinem letzten Newsletter gab er weitere Einblicke in das, was wir von den AirPods erwarten können. So gab es unter anderem einen düsteren Ausblick für diejenigen, die bemerkenswerte Neuerungen von den kommenden Over-Ears erwarten.

Laut Gurman geht er derzeit davon aus, dass Apple nächstes Jahr nur eine USB-C-Version der AirPods Max auf den Markt bringen wird. Das bedeutet, dass die Kopfhörer in vielerlei Hinsicht relativ unverändert gegenüber den ursprünglichen AirPods Max bleiben werden, z. B. mit einem veralteten H1-Soundchip und auch ohne neue Audiofunktionen.

Der Leaker hat sogar darauf hingewiesen, dass die Kopfhörer die gleiche Generationsnummer wie das Vorgängermodell tragen könnten, da der Unterschied sehr gering ist.

Apples AirPods Pro 2 USB-C Version haben Vision Pro Kompatibilität hinzugefügt / © nextpit

Der Hauptgrund dafür soll sein, dass der iPhone-Hersteller die aktuellen EU-Vorschriften in der Region einhalten will, die eine Frist für die Umstellung der meisten elektronischen Geräte wie Kopfhörer auf die USB-C-Schnittstelle bis Ende 2024 gesetzt sieht. Die kürzlich auf den Markt gebrachten AirPods Pro 2 USB-C (Test) sind ein ähnliches Szenario, bei dem die In-Ears nur einen neuen Anschluss am Gehäuse und eine Vision-Pro-Kompatibilität erhalten haben.

Dennoch gibt ein großes "Aber" in Gurmans Prognose

Gurman hat gewisse Vorbehalte gegenüber seiner neuesten Vorhersage: Er glaubt, dass es zwischen diesem Zeitpunkt und Ende 2024 noch Änderungen an Apples Plänen geben könnte, wie z. B. die Ankündigung der vollständig überarbeiteten AirPods Max 2. Und in der Tat ist das eine viel sicherere Wette, als dass das Unternehmen keinen richtigen Nachfolger für seine beliebte Produktlinie auf den Markt bringt.

Da der Journalist in letzter Zeit mit seinen Vorhersagen immer wieder ins Schwarze getroffen hat, ist es logisch, dass wir mit einem der beiden Szenarien richtig liegen.

Meint Ihr, es wäre übertrieben, wenn es nächstes Jahr keine AirPods Max 2 geben würde? Würdet Ihr Euch dann stattdessen für alternative Kopfhörer entscheiden? Wir sind gespannt auf Eure Meinung dazu.